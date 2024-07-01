河套科创区携手13家创新企业 君圣泰医药助力创新药国际化发展

深圳, 2024年7月1日 - (亚太商讯) - 在深化创新驱动、促进深港协同发展的大背景下，河套科技创新合作区近日成功举行了一场聚焦全球视野的签约仪式，引入了包括君圣泰医药在内的13家行业领军企业。君圣泰医药创始人兼首席执行官刘利平博士出席仪式并发表致辞，为河套科创的国际合作与创新发展增添了新动力。

从右侧数第五位为刘利平博士

此次签约的 13 个项目涵盖了生命科学与人工智能等领域，涉及国家级平台，央国企研发中心、香港知名高校机构和深港“独角兽”企业。呈现出多元主体的创新生态和协同创新的结构布局，形成了“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链。

刘利平博士在签约仪式上表示：“君圣泰医药将以河套科创中心为出发点，充分利用‘一区两园’及横跨深港的独特优势，加速企业国际化进程，积极探索全球市场。”这一发言体现了君圣泰医药对河套合作区的高度认可，同时也为区域发展描绘了美好前景。

刘利平博士致辞

君圣泰医药与河套科创中心的合作，不仅是企业的战略选择，也是深港科技合作深化和生物医药产业国际化升级的重要标志。双方将在科技创新、区域经济发展和国际化等方面展开合作，共同推动生物制药科技领域的发展。通过这一合作，君圣泰能够依托河套区的跨境资源与政策便利，加速科技成果的国际化转化，同时，也为河套区带来前沿生物科技的创新活力，推动区域产业升级，促进深港两地乃至国际间的生命科学领域交流与合作。

关于君圣泰医药

君圣泰医药（HighTide Therapeutics, Inc.）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注于慢性肝病和代谢性疾病等领域的重大未满足临床需求。公司立足源头创新，以患者的综合临床获益和整体健康改善为目标，开发First-in-Class、多功能、多适应症的原创新药。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢异常性脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）、原发性硬化性胆管炎（PSC）和原发性胆汁性胆管炎（PBC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项“快速通道资格认定”、1项“孤儿药资格认定”，并获得国家“十三五•重大新药创制”科技重大专项支持。

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