吕志和博士获颁“2023-2024影响世界华人终身成就奖”



香港, 2024年6月29日 - (亚太商讯) - 嘉华集团主席大紫荆勋贤吕志和博士，于首次在本港举行的“世界因你而美丽——2023-2024影响世界华人盛典”中，荣获“终身成就奖”。此殊荣彰显了吕博士在教育事业及慈善公益方面的杰出贡献，同时也彰显了他作为企业家的卓越成就和全球华人楷模的地位。此盛典已举办十五届，由凤凰卫视集团联合海内外多家华语媒体机构举办，吸引了社会各界宾客及众多媒体代表出席，并向全球华人进行广播。 嘉华集团主席大紫荆勋贤吕志和博士出席“世界因你而美丽——2023-2024影响世界华人盛典”并获颁“终身成就奖”。吕志和博士（右）自香港大公文汇传媒集团董事长及社长李大宏（左）手中接过奖座。 吕博士在现场观众和海内外华语媒体的见证下，向大家分享其经历与获奖感受，并藉此鼓励全球华人为社会进步、祖国繁荣和世界文明作出贡献。 香港特别行政区行政长官李家超出席“世界因你而美丽——2023-2024影响世界华人盛典”并祝贺各位获奖者，图（右三）是获颁“终身成就奖”的嘉华集团主席大紫荆勋贤吕志和博士。 吕志和博士于盛典上发表感人至深的感言：“身为华夏子孙，我深深热爱这片土地，对国家的繁荣和同胞的福祉怀有深厚情感和责任感。嘉华集团一直恪守对社会有益、对员工负责、对客户真诚的原则，深知任何成就离不开团队的协作与社会的支持。我坚信‘兴学强国，教育惠民’，希望透过支持国家的教育事业，培养更多优秀人才，并期望年轻一代，保持积极进取之心，为人类福祉贡献力量。” 吕志和博士被誉为香港石矿大王、酒店大亨，现任嘉华集团主席，也是集团旗下在香港两家上市公司，嘉华国际集团有限公司（00173）和银河娱乐集团有限公司（00027）的董事会主席。从小经历了战乱和家庭的贫困让吕博士意识到「自力更生」的重要性，同时领悟到“穷则变，变则通”的道理，通过不断的尝试与努力，由经营小食品生意赚取了人生中的第一笔财富，并培养出对商业的兴趣。他于1955年创立了首家嘉华公司，利用重型机械为战后的香港修桥筑路、移山填海，为香港早期的工业发展奠基。其后凭着敏锐的商业触觉，在瞬息万变的市场环境中把握不同的商机，开拓多元化业务，带领嘉华集团成为附属公司超过 200多间，投资的业务遍布中国内地、香港、澳门、东南亚及各地主要城市的综合集团，业务涵盖建筑材料、房地产、酒店及娱乐休闲业务。吕志和博士始终坚守“品精质优”的原则，不断追求创新，力求在每一个项目中都能体现出嘉华的品质和特色，成功建立了优质品牌，赢得了广大客户的信赖和支持。 取诸社会，用诸社会，吕博士在商业领域取得卓越的成就，同时热心参与教育和慈善事业。年少时因战乱而辍学反而让吕博士深感教育对人文的重要性，他深信“教育是人生道路上的一盏明灯”，多年来为推动国家教育事业的发展倾注心血。改革开放之初，吕博士慷慨资助家郷江门五邑大学的建校工作，为该校的创立和发展奠定了稳固的基础。为促进国家基础教育的普及与提升，吕博士早年在七个省份资助了122间中小学的兴建及修缮。 近年来，随着中国基础教育发展成熟，他专注于资助高等教育的发展，尤其是科学、创新科研方面，陆续捐助了诸多香港、澳门及内地高校，包括北京大学生命科学科研大楼、北京中欧国际工商学院、上海复旦大学、上海交通大学嘉华大数据中心及吕志和科学园、澳门大学横琴新校园、香港大学吕志和法律图书馆、香港中文大学医学院及吕志和临床医学大楼、香港理工大学酒店及旅游管理学院、美国斯坦福大学医学院等，同时于多家海外知名学府设立中国留学生奖学金，支持优秀学生到海外求学及交流，更成立了13亿港元的银河娱乐集团基金会，致力协助年轻人建立正确的德育和价值观、培养国家和民族感。 此外，吕博士于2015年创办了“吕志和奖——世界文明奖”，以“宁静致远、和谐共享”为信念，致力于表彰在促进世界资源可持续发展、提升人类福祉、宣导积极正面的人生观、提升正能量以振奋人心等方面作出杰出贡献的个体或团体，并传达友爱、和谐、共融的精神，期望世人可追求内心的和谐，不分种族，不分你我，互谅互让，共享世界丰富的资源。此奖的设立，不仅体现了吕博士对人类文明进步的深切关怀，也展现了他作为一位华人企业家的国际视野和社会责任感。 为表彰吕博士在公益慈善领域的伟大贡献，中国科学院紫金山天文台早于1995年将其发现的5538号小行星命名为“吕志和星”，让这位杰出的华人企业家的名字与星辰共辉，成为后世的典范。2012年，吕博士获香港特别行政区政府颁授最高荣誉大紫荆勋章（GBM），以表扬他长期参与社会及慈善服务，对教育、医疗、文化艺术、救灾等范畴作出重大贡献。吕博士的商业成功和慈善事业将永远激励着后来者为社会进步、祖国繁荣和世界文明作出更大的贡献。 在盛典上，吕博士借着“吕志和星”的光芒比喻善行，呼吁全球华人同胞继续携手并进，在更多地方与范畴为国家和后世努力。他说：“非常荣幸天上有一颗小行星命名为‘吕志和星’，星光虽然微小，汇聚时却能照耀夜空，燃起希望之火。我盼望善行能如薪火相传，让仁爱的种子在世界各地散播和成长。透过此次盛典，我诚挚呼吁全球华人同胞，携手并进，让爱心之光照亮四方，为祖国的繁荣强大贡献更多智慧与力量。” 关于吕志和博士的详细履历，请浏览： https://www.kwah.com/files/Website%20gist%20photo/2024/Chairman's%20CV%20_TC_202403.pdf 关于影响世界华人盛典 “世界因你而美丽——影响世界华人盛典”为凤凰卫视集团年度盛事，自2007年启幕至今连续举办15届，持续聚焦影响世界的华人群体，向在科学研究、公共事务、体育竞技、文化艺术等不同领域的杰出华人致敬，凝聚华人荣耀，已成为提升国际传播能力、凝聚华人力量的重要品牌活动，受到社会各界及海内外华人的广泛好评。10余年间，包括钱学森、屠呦呦、金庸、杨振宁、袁隆平、李安、张艺谋和姚明等约150位各领域杰出华人精英先后登上华人盛典舞台，接受全球华人的喝彩。 关于嘉华集团 嘉华集团于1955年由吕志和博士于香港创立，至今已成为业务多元化之跨国综合企业，主要从事房地产开发与投资、大型娱乐度假设施、酒店及建筑材料，投资遍及中国内地、香港、澳门、东南亚及各地主要城市。集团旗下包括两间香港上市公司──嘉华国际集团有限公司（股份代号：00173）及银河娱乐集团有限公司（股份代号：00027，为恒生指数成份股）、仕德福国际酒店集团和嘉华建材有限公司，附属公司逾200间。 公司网址：http://www.kwah.com 传媒垂询：

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