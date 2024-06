达丰设备服务有限公司公布2023/24全年业绩

香港, 2024年6月28日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司(「达丰」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」)(股份代号:2153)为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商,公布其截至2024年3月31日止年度(「2024财年」或「年内」)的全年业绩。 2024财年,集团的收益为人民币682.3百万元(2023财年:770.8百万元)。公司权益持有人应占亏损为人民币95.6百万元(2023财年:35.8百万元)。亏损增加主要是由于新冠疫情后经济增长放缓及建筑业复苏乏力,导致塔式起重机每吨米(TM)的平均每月服务价格从人民币241元降至人民币215元。整体毛利及毛利率分别减少至人民币80.8百万元及11.8%。 集团的使用总吨米由截至2023年3月31日止年度的3,192,710减少至截至2024年3月31日止年度的3,178,404。于2024年3月31日,集团有259个在建项目,未完成合同总价值约为人民币417.7百万元,手头项目共有168个,预计合同总价值约为人民币690.3百万元。 在保持国内塔式起重机服务行业市场地位的同时,集团已将地域范围扩展至大湾区,覆盖香港及澳门,并在印度尼西亚成立了合资企业。它们将主要为已向海外扩张的中国EPC承建商的现有客户提供服务。与此同时,集团亦已将业务组合扩展至清洁能源、火电及核电相关的建设项目。集团预计,有关地域范围及业务分部的拓展将提高本集团未来一年的财务业绩。 年内,集团继续投资研发数字化管理平台及新的塔式起重机技术解决方案。于2024年3月31日,集团拥有158项塔式起重机相关的实用新型及发明注册专利。雄厚的技术实力将继续助力集团获得项目,而在塔式起重机技术解决方案方面的研发能力提升将增强集团交付卓越服务的能力。 达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示:「除了为城中村改造、保障性住房项目和『平急两用』项目提供1万亿元人民币的低成本融资外,中国中央政府还推出了一系列有利的政策和计划来促进经济发展。取消购房限制、降低首付款和降低抵押贷款利率等措施将改善房地产市场活动。此外,在『十四五』规划中,新型基础设施、传统基础设施和能源转型将成为政府的重要任务,这将促进行业的整体发展。」 达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结:「尽管于本财年中国的房地产市场及建筑行业均处于低迷状态,但集团已迅速调整其发展策略,包括向清洁能源建筑领域拓展,并将地域范围扩展至大湾区及印度尼西亚,以应对当前艰难、瞬息万变的营商环境。我们将在『厚德、安全、卓越』的核心价值观的引领下,继续专注于塔式起重机新技术的研发,使我们具备最强大的技术能力,为客户提供卓越的服务。我们将继续致力于优化业务运营及数字化管理平台,以实现资源共享、降本增效的目标。通过上述措施,我们相信,我们能够实现本集团的百年企业愿景『做最好的建筑设备服务供应商』。」 有关达丰设备服务有限公司(股份代号:2153) 达丰设备服务有限公司为中国首家外资塔式起重机服务供应商。自2007年以来,集团主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。集团主要参与基建、能源商业及住宅行业的工程、采购及建筑项目。作为新加坡注册企业Tat Hong Holdings Ltd.的间接附属公司,集团于2021年1月13日在香港联交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心价值观指导下,集团已成功建立领先的市场地位,并保持稳固的客户关系,在员工安全意识、服务质量和技术优势方面树立了良好的声誉。 有关详情,请浏览:http://www.tathongchina.com/。 传媒垂询: 纵横财经公关顾问有限公司 苏嘉丽 电话:(852) 2864 4826 电邮: heidi.so@sprg.com.hk 黎一心 电话:(852) 2864 4855 电邮: mel.lai@sprg.com.hk



