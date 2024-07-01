世界绿色组织连系绿色金融 推动低碳科技

香港, 2024年7月2日 - (亚太商讯) - 香港近年来锐意发展为国际绿色科技及金融中心，为了积极推动本港绿色初创的生态发展，及致力为环保业界缔造绿色商机，世界绿色组织（WGO）首次举办“2024年ESG初创企业创新科技演示日”（ESG-Tech Startup Demo Day 2024），提供交流的平台，活动获业界积极参与，逾百间本地及海外绿色初创企业参加。经过首轮评审，约50间本地及海外企业，今天向由业界翘楚组成的企业教练展示独特的技术及创新的环保产品。参与的企业除了有机会接触更多业界、国际投资者及潜在客户，建立绿色商业网络之外，当中最优秀的企业更可以参与世界绿色组织筹办的“ESG初创企业加速器计划”，了解ESG趋势及实践方法，推动可持续发展。
50间海外与本地绿色初创企业云集 展示技术及产品
世界绿色组织于6月27至28日一连两日，于湾仔会议展览中心举行“2024年环境、社会及企业管治气候行动国际峰会”，本届峰会突破常规，除了研讨会及讲座，更首次举办环保产业领先盛事──“ESG初创企业创新科技演示日”，邀请到上市企业、专业投资者、家族办公室及企业教练，分别为香港阿里云、中银人寿、嘉里建设有限公司、明盛资产管理（香港）有限公司、United LPF Sustainable Fund及I-Vision Consultancy Hong Kong Limited出任是次活动的策略伙伴。活动反应踊跃，吸引逾百间来自香港、中国内地、日本、印度、马来西亚、美国、加拿大、英国、澳洲等地区和国家的绿色初创企业参加，企业涵盖不同领域，包括金融科技、减碳减废科技、氢能交通运输、IoT林业管理、碳交易、碳资产管理等。经过首轮海选，分别有20间本地及30间海外ESG初创企业，即场向专业企业教练介绍公司的业务和愿景，展示独特的技术和崭新的产品。
参与的初创即场向企业教练展示公司最新的ESG产品、设备、科技及服务，阐述可持续发展的理念和梦想。而负责的5位企业教练均是业内知名专业人士，分别为香港阿里云策略与生态系统主管何远标、万方家族办公室执行董事赖敬文、Cavendish Investment Corp Managing Director Jean Sebastien, United LPF Sustainable Fund 基金经理 Cyril Kwan及Flair Capital Partner Andy Chan，他们会对参与的初创企业进行严格的指导，最后从创新能力、市场潜力及可扩展性、业务发展、团队背景、ESG永续发展、及粤港澳大湾区融合六大方面，物色最优秀的ESG科技初创企业，参与世界绿色组织与数码港筹办的“ESG初创企业加速器计划”，与ESG领域的专家及行业领袖一起交流，了解ESG最新趋势及实践方法，以进一步推动企业的可持续发展。凡入围的初创企业，均可获得由阿里云赞助价值3万6千美元(总值超过28万港元)的云伺服器服务。