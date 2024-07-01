世界绿色组织连系绿色金融 推动低碳科技



香港, 2024年7月2日 - (亚太商讯) - 香港近年来锐意发展为国际绿色科技及金融中心，为了积极推动本港绿色初创的生态发展，及致力为环保业界缔造绿色商机，世界绿色组织（WGO）首次举办“2024年ESG初创企业创新科技演示日”（ESG-Tech Startup Demo Day 2024），提供交流的平台，活动获业界积极参与，逾百间本地及海外绿色初创企业参加。经过首轮评审，约50间本地及海外企业，今天向由业界翘楚组成的企业教练展示独特的技术及创新的环保产品。参与的企业除了有机会接触更多业界、国际投资者及潜在客户，建立绿色商业网络之外，当中最优秀的企业更可以参与世界绿色组织筹办的“ESG初创企业加速器计划”，了解ESG趋势及实践方法，推动可持续发展。 世界绿色组织创办人兼行政总裁余远骋博士认为，作为首屈一指的国际金融中心，香港拥有独特的科研优势及融资能力，是亚太区最具活力的初创城市之一。 50间海外与本地绿色初创企业云集 展示技术及产品 世界绿色组织于6月27至28日一连两日，于湾仔会议展览中心举行“2024年环境、社会及企业管治气候行动国际峰会”，本届峰会突破常规，除了研讨会及讲座，更首次举办环保产业领先盛事──“ESG初创企业创新科技演示日”，邀请到上市企业、专业投资者、家族办公室及企业教练，分别为香港阿里云、中银人寿、嘉里建设有限公司、明盛资产管理（香港）有限公司、United LPF Sustainable Fund及I-Vision Consultancy Hong Kong Limited出任是次活动的策略伙伴。活动反应踊跃，吸引逾百间来自香港、中国内地、日本、印度、马来西亚、美国、加拿大、英国、澳洲等地区和国家的绿色初创企业参加，企业涵盖不同领域，包括金融科技、减碳减废科技、氢能交通运输、IoT林业管理、碳交易、碳资产管理等。经过首轮海选，分别有20间本地及30间海外ESG初创企业，即场向专业企业教练介绍公司的业务和愿景，展示独特的技术和崭新的产品。 政务司副司长卓永兴, GBS, JP出席“2024年ESG初创企业创新科技演示日”启动礼 以领先技术分析碳足迹 厨余转化为肥料 固体废物变身成氢能源 参与的企业所研发的创新技术，均致力推动环保理念，塑造绿色低碳社会。有鉴于香港正致力发展碳交易市场，多间初创企业切合市场需要，提供领先的数码科技或区块链技术，协助客户了解、计算和管理碳足迹及作出应对策略，以迈向净零转型。厨余回收后亦可以重生，有加拿大初创公司研发智能堆肥机，把厨余转化为肥料，既可减少厨余垃圾，亦能提高肥料的质量。内地的初创企业更通过热裂解新技术，将都市固体废物转化为氢能源，在减废的同时制造再生能源。为了节能减碳，先进的化学电池储存技术成为近年来焦点，来自印度的初创企业研发相关技术，开发电网储能的平台，提供快速充电。 50间海外与本地绿色初创企业云集“2024年ESG初创企业创新科技演示日”展示技术及产品 最优秀绿色初创企业将参与ESG初创企业加速器计划 参与的初创即场向企业教练展示公司最新的ESG产品、设备、科技及服务，阐述可持续发展的理念和梦想。而负责的5位企业教练均是业内知名专业人士，分别为香港阿里云策略与生态系统主管何远标、万方家族办公室执行董事赖敬文、Cavendish Investment Corp Managing Director Jean Sebastien, United LPF Sustainable Fund 基金经理 Cyril Kwan及Flair Capital Partner Andy Chan，他们会对参与的初创企业进行严格的指导，最后从创新能力、市场潜力及可扩展性、业务发展、团队背景、ESG永续发展、及粤港澳大湾区融合六大方面，物色最优秀的ESG科技初创企业，参与世界绿色组织与数码港筹办的“ESG初创企业加速器计划”，与ESG领域的专家及行业领袖一起交流，了解ESG最新趋势及实践方法，以进一步推动企业的可持续发展。凡入围的初创企业，均可获得由阿里云赞助价值3万6千美元(总值超过28万港元)的云伺服器服务。 “2024年ESG初创企业创新科技演示日” 阿里云：活动集结创科智慧 培育更多人才 专家之一的香港阿里云策略与生态系统主管何远标对参与的初创企业赞口不绝，认为他们的水准甚高，也乐见新生代对环保产业的抱负及热诚，“阿里巴巴一直积极培养本港年轻企业家的创业精神，是次活动令初创精英聚首一堂，集结创科的智慧，培育更多具前瞻性和国际视野的人才，同时也让海外企业了解香港的优势，继而考虑进驻香港，取得长足发展。”他期望政府及业界能够多举办类似活动，为本港的初创企业牵线搭桥，与世界各地顶尖的企业和人才进行更多交流及分享，共同寻找机会，开拓商机。 “2024年ESG初创企业创新科技演示日” 世界绿色组织：绿色初创企业增加 倡当局优化初创生态环境 世界绿色组织创办人兼行政总裁余远骋博士认为，作为首屈一指的国际金融中心，香港拥有独特的科研优势及融资能力，是亚太区最具活力的初创城市之一。与此同时，为达减碳目标，香港致力发展绿色金融，推动循环经济，可持续发展的市场潜力无限，绿色初创企业如雨后春笋涌现，“虽然近期全球经济不明朗，前景极具挑战，但是本港及海外绿色初创企业数目有增无减，社群不断壮大，为业界注入新动力，有助香港打造成具质量的国际绿色科技中心，希望通过今次活动，为创科企业提供新技术试用场景。”他建议，政府要加大力度优化初创生态环境，提供全方位的支援，努力培育研究人才，引入全球资金，让香港成为初创公司创业的首选地，加速推动绿色创科发展。 世界绿色组织 “世界绿色组织”是关注社会和环境议题的崭新环保团体，通过以科学为本的政策研究及深入完善的地区工作项目，改善经济、环境和民生，帮助各界特别是基层市民应对挑战，并落实可持续发展的愿景。 有关本会详细资料，请浏览本会网站 http://www.thewgo.org/ ESG初创企业创新科技演示日 https://www.wgoesgstartup.org/ ESG Xchange 2024 : ESG 气候行动国际峰会 https://esgxchangehk.com/



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