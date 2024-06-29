完美医疗公布2023/24全年业绩



业绩亮点 受惠于消费动力回升以及香港及中国内地新店的贡献，本集团收益为1,393.3百万港元。

本集团净利润轻微增加0.1%至315.8百万港元，净利润率为22.7%。每股基本盈利为25.1港仙。撇除上一财政年度的一次性政府补贴，净利润增加6.8%。

本集团维持强劲的财务状况，银行及现金结余为575.3百万港元，并无外部银行借贷。

董事会建议派付末期股息每股11.9港仙及特别股息每股5.4港仙。连同中期股息每股13.2港仙及特别股息每股1.0港仙，全年每股股息将为每股31.5港仙，总派息比率为125.5%。

本集团目前店铺所占总楼面面积达304,000平方呎。 香港, 2024年6月28日- (亚太商讯) - 全球最大的医疗美容营运商之一，完美医疗健康管理有限公司（「完美医疗」或「公司」；股票代码：1830.HK）连同其附属公司（统称「集团」）欣然宣布其截至2024年3月31日止年度的全年业绩。 本集团于回顾年内交出稳健的表现，受惠于消费动力回升以及香港及中国内地新店的贡献。本集团的收益增加0.3%至1,393.3百万港元（2022/23财政年度：1,389.3百万港元）。本公司权益持有人应占利润为315.8百万港元，按年增加0.1%（2022/23财政年度：315.6百万港元），净利润率为22.7%（2022/23财政年度：22.7%）。每股基本盈利为25.1港仙（2022/23财政年度：25.3港仙）。截至2024年3月31日，本集团店铺所占总楼面面积达304,000平方呎。 香港业务 来自香港业务的收益增加4.0%至1,081.4百万港元（2022/23财政年度：1,040.1百万港元），主要原因是本年度现有及新店铺的顾客增加。来自香港业务的收益占本集团收益的77.6% （2022/23财政年度：74.9%）。 截至2024年3月31日，本集团于香港设有完善的服务中心网络，覆盖服务面积合共196,000平方呎。为扩大店铺覆盖及市场份额，本集团于年内策略性地在香港不同核心地区开设合共十一间店铺，包括两间旗舰店及九间社区店铺。 集团透过旗舰店与社区店铺之间的协调进行地域扩张，使其在不断变化的商业环境中为顾客增值并保持灵活性。该生态系统无缝连接社区店铺与旗舰店，从而提升整体消费和吸引新客户。本集团于本财年下半年继续扩张社区店铺，显著加强其在香港的业务。 为进一步多元化发展非医疗美容业务，集团于2024年1月与知名日本品牌「Goku Spa」在大中华地区开展合作，并于年内在香港开设「Goku Spa」睡眠治疗分店。 香港以外地区 来自香港以外地区的收益为311.9百万港元（2022/23财政年度：349.2百万港元），此乃得益于中国内地的正收益增长，惟受到澳洲及新加坡困难环境的影响。来自香港以外地区的收益占本集团收益的22.4% （2022/23财政年度：25.1%）。 截至2024年3月31日，本集团于香港以外地区拥有广泛的服务中心网络，覆盖服务总面积合共108,000平方呎。 于回顾年内，本集团于中国内地及澳门的收益按年增加，主要受惠于疫情后消费复苏及新店铺贡献。截至2024年3月31日止年度，本集团在深圳及上海共重新部署四间新店铺。持续的通胀压力及工资上涨显著影响澳洲及新加坡地区的营运表现，亦对集团的整体财务表现构成影响。 前景 完美医疗执行董事、主席兼首席执行官欧阳江医生说：「宏观经济形势依然严峻。在本地消费持续改善及政府刺激措施的支持下，预期香港及中国内地的经济将维持复苏势头。 我们将继续推行『双循环』策略，结合医疗美容与非医疗美容服务，以应对当前的不利因素，进一步促进完美医疗的增长及盈利能力。此外，本集团多元化发展至非医疗美容服务，并与不同的国际供应商建立联盟 — 此策略举措旨在巩固我们在香港的前沿地位。 对于中国内地的扩张计划，本集团有选择地扩展其在大湾区及华东地区等主要经济区域的业务。审慎的扩展使本集团能够把握可行的机会，同时确保为投资者及持份者创造可持续的长远价值。我们致力培育一个不仅达到我们的经济目标，还对社会产生积极影响的可持续商业模式。 」 有关集团2023/24全年业绩的进一步信息，请参考公司在香港联交所网站的年度业绩公告。 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800645_c.pdf 关于完美医疗健康管理有限公司 完美医疗健康管理有限公司成立于2003年，是一家跨国医疗集团，是全球最大的医疗美容营运商之一。集团主要专注于无创医疗美容服务及医疗服务，现主要分布于香港、中国、澳门、澳洲和新加坡，截至2024年3月31日，服务总面积约为304,000平方呎。我们的专业服务涉及广泛，并保证最大的安全性和疗效。公司获纳入MSCI香港微型股指数，显示资本市场对本公司表现及投资价值的认可和肯定。 如需更多信息，请联系：

完美医疗健康管理有限公司

苏显龙/郭彦勤

电邮: ir@perfectmedical.com

电话: (852) 2770 2099 iPR奥美公关公司

刘丽恩/罗雅婷/陈芷琪

电邮: perfectmedical@iprogilvy.com

电话: (852) 2136 6185



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

