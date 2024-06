王朝股东周年大会圆满完成

香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828)股东周年大会今日顺利召开,所有提呈决议案均于会上顺利通过,充分彰显股东对王朝业务运营与发展前景的认可与支持。此外,王朝今年三月推出王朝新品传承系列「续写辉煌 传承经典」,并于今年六月开设王朝星空酒吧,通过产品以及消费场景创新,不断增强产品及品牌影响力。 多年来,王朝作为中国优质葡萄酒生产商,产品组合多元化,目前制作超过100种葡萄酒产品,产品获得市场的广泛认可。在现有优质产品基础上,王朝不断推陈出新,推动产品升级,于今年三月第110届全国糖酒商品交易会上,推出王朝新品传承系列「续写辉煌 传承经典」,进一步完善王朝产品体系,为消费者提供多元的消费选择。 王朝传承干红葡萄酒 在丰富产品矩阵之余,王朝加速创新消费场景,丰富强化葡萄酒文化体验。今年6月,位于天津大本营梅江的王朝星空酒吧正式开业,星空酒吧是王朝为创新产品体验形式、满足多元消费需求以及打造国民消费新场景,精心打造的线下酒吧,致力于使消费者感受到品牌温度、认同品牌价值,用创新「圈粉」更多的消费者。 王朝主席万守朋先生于股东周年大会上表示:「王朝一直以来以多元化葡萄酒产品满足各消费者群的不同需求和喜好,王朝将持续以市场及消费者诉求为核心,通过技术创新不断推进产品品质提升。同时,集团将不断创新营销策略,激发品牌活力,进一步拓展王朝产品市场份额,巩固王朝作为国产葡萄酒代表的品牌形象,打造中国葡萄酒行业标杆,为股东和客户创造更多的价值回报。」 关于王朝酒业集团有限公司 王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号00828。成立于1980年,王朝为中国优质葡萄酒生产商,主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品,是中国第一家中外合资的酿酒企业,主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种,及引入进口葡萄酒产品,为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。



