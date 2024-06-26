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Wednesday, 26 June 2024, 20:42 HKT/SGT
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来源 AEON Credit Service (Asia) Company Limited
AEON信贷财务公布二零二四/二五财年第一季度业绩
收入按年上升12.3%至426,500,000港元

香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）今天公布截至二零二四年五月三十一日止三个月之业绩（「二零二四/二五财年第一季度」或「报告期间」）。

于报告期间，集团的循环信用卡应收款项及私人贷款应收款项余额持续增加，推动收入按年增加12.3%至426,500,000港元。在支出对收入比率由50.0%下降至47.3%，扣除减值亏损及减值准备前，集团的营运溢利增加19.4%至211,300,000港元。除税后溢利为83,300,000港元（二零二三/二四财年第一季度: 97,000,000港元），而每股盈利为19.88港仙 （二零二三/二四财年第一季度：23.16港仙）。除税后溢利下跌归因于资本市场延续恶化和入境游客增长恢复缓慢的影响下，减值亏损及减值准备增加。

集团持续利用目标市场营销及市场推广，成功提升销售额和应收款项，二零二四/二五财年第一季度整体销售额较去年第一季（「二零二三/二四财年第一季度」）增长10.7%，客户贷款及应收款项余额较二零二四年二月二十九日增加1.1%。

展望未来，集团将更着重善用手机应用程式及传统行销渠道，推广其信用卡及私人贷款产品，并在「AEON HK」手机应用程式中推出独特功能，丰富客户体验并抓住市场对非接触式行动支付服务日益增长的需求。集团在第二季度于手机应用程式中推出的虚拟卡功能，将让客户在信用卡批核完成和启动后，无需亲临分行亦可即时获得信贷购物。

面对高利率环境下，信贷环境充满挑战，集团将继续增加应收款项，同时密切监控信贷评估和增强信贷管理的有效性及达致更好的相对到期匹配模式，以尽量减少信贷及流动资金风险。

营运数码化方面，集团已完成信贷申请处理平台的升级，并将进一步完善电话服务中心平台，提供与客户即时互动的服务。此外，集团将进一步增强数据分析工具，以提高集团营销、信用评估和信贷管理的有效性。

AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示: 「尽管市场环境充满不确定性及挑战，我们很高兴在二零二四/二五财年第一季度仍能持续推动集团业务向前发展。我们将继续投入资源，提供卓越的消费金融服务，以满足客户不断变化的需求，并以更多创新和客制化的产品扩大客户群。凭借稳健的流动资金状况和资产负债表，以及多方面成熟的管理能力，我们已做好充分准备，抓住消费金融市场复苏的机遇，在今年余下时间实现回复增长。」

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk



话题 Press release summary

部门 信用卡和付款
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