冲刺自动驾驶运营科技第一股 如祺出行业务发展势头良好



香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 随着2024上半年渐近尾声，港股IPO市场呈持续回暖之势。据统计，截至6月24日，年初至今已有27家企业在港上市，合计募资111.75亿港元。受惠于经济基本面逐渐好转、人工智能等公司IPO不断等利好因素，5月以来，内地企业赴港IPO步伐加快，以抓住窗口期尽早上市。这其中，聚焦出行服务赛道的如祺出行闯关成功，于6月24通过了港交所聆讯。 资料显示，如祺出行在出行行业已积蓄一定的影响力。截至2023年12月31日，公司出行服务平台的注册用户数已达到23.8百万名，且在大湾区的用户渗透率超过45%，在大湾区排名第二。在有人驾驶网约车之外，如祺出行近年也已布局Robotaxi服务，以及面向智驾产业链的技术服务。 深耕大湾区 收入规模逐年增长 业务模式上，如祺出行致力于搭建全方位、立体化的出行科技解决方案及服务体系。公司业务主要包括网约车及Robotaxi服务在内的出行服务、技术服务（包括人工智能数据及模型解决方案以及高精地图）及为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。 如祺出行在招股书中表示，公司运营效率持续提升和业务模式不断优化。从数据看来，公司出行服务的收入由2021年的人民币1,012.5百万元增加至2022年的人民币1,249.8百万元，并进一步增加至2023年的人民币1,814.1百万元，年复合增长率为33.9%。此外，技术服务亦为公司业绩增长提供了支撑，截至最后实际可行日期，公司已获得合约总值为人民币57.9百万元的技术服务订单。 这也使得公司的营收稳健增长。数据显示，公司总收入由2021年的人民币1,013.5百万元增加至2022年的人民币1,368.4百万元，并进一步增加至2023年的人民币2,161.1百万元，年复合增长率为46.0%。 多元股东背景下打开Robotaxi广阔市场空间 值得一提的是，如祺出行背后股东身份也十分吸睛。据了解，公司由广汽集团和腾讯共同创立，其后引入一家领先的自动驾驶解决方案供应商小马智行作为战略股东。强大的股东背景预期能为公司在行业资源、平台运营及市场开拓等方面的发展带来助力。此外公司还吸引了一批具影响力的投资者，包括广汽、广汽工业、Tencent Moboility、小马智行、SPARX Group、DMR、广州产业投资集团及合肥国轩高科动力能源等。 2023年8月份，如祺出行完成了8.42亿元的B轮融资，此次融资由广汽工业领投，多家产业基金及财务投资人跟投。而于2022年4月，如祺出行完成10亿元的A轮融资，由广汽集团领投，多家知名机构参投。 投资者对如祺出行的看好，一方面出于对公司现有业务发展的认可，另一方面或是对Robotaxi商业化的押注。Robotaxi作为智慧出行的未来方向，成功吸引了来自多个领域的参与者共同推进。如祺出行从一开始就瞄准Robotaxi的巨大潜力，积极布局相关领域。 2022年10月，公司在广州首创有人驾驶网约车与Robotaxi服务的商业化混合运营，成为全球首个实现此类混合运营的出行服务平台。继广州之后，今年年初如祺出行已取得深圳市Robotaxi载人示范应用资质，正式在深圳开启运营服务。截至2023年12月31日，公司的Robotaxi服务已成功运营约累计20,080小时，广泛覆盖了545个站点。 随着人工智能和自动驾驶技术的进展，出行领域正面临从人工驾驶向自动驾驶的转变，预示着新的巨大市场机遇。预计到2030年，Robotaxi全球市场规模有望达人民币8,349亿元。在此背景下，如祺出行凭借先发优势，迭代混合运营模式，以驱动长期价值增长，值得关注。



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