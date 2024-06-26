佳明集团控股有限公司公布截至2024年3月31日止之全年业绩



摘要

- 收益录得5.327亿港元，较上一个财政年度收益减少89.4%

- 全年溢利2.985亿港元，下跌76.6%

- 全力发展粉岭两个新资料中心

- 继续销售「明翘汇」和「明寓」的剩余单位 香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至二零二四年三月三十一日止年度（「2023/24年度」）全年业绩。 集团于2023/24年度的综合收益为5.327亿港元(2022/23年度：50.046亿港元)，较2022/23年度下跌89.4%。综合毛利亦减少91.5%至1.686亿港元(2022/23年度：19.878亿港元)。主要由于回顾年内从物业发展项目售出的物业数量大幅减少。集团于2023/24年度的净溢利减少76.6%至2.985亿港元(2022/23年度：12.755亿港元)。 撇除投资物业的公平值变动，集团于2023/24年度录得基础亏损8,570万港元，对比2022/23年度则录得基础溢利12.993亿港元。 截至二零二三年三月三十一日止年度的末期股息每股5.0港仙以及特别股息每股15.0港仙于二零二三年九月十八日派发予股东。截至二零二三年九月三十日止六个月的中期股息每股4.0港仙已于二零二三年十二月二十日派发予股东。鉴于市场形势依然充满挑战，董事会建议不派发截至二零二四年三月三十一日止年度的末期股息。 集团在房地产发展项目的启动和执行方面均展示了高水准的专业能力。目前，集团在售的物业发展项目包括青衣西山道18号的「明翘汇」及太子道西279号的「明寓」。 「明翘汇」住宅项目位于新界青衣细山路18号，提供776个住宅单位，总楼面面积约400,000平方呎。该项目深受市场欢迎，累计已售出超过98%的单位。 位于九龙土瓜湾炮仗街 45 号的商住综合发展项目「明隽」，提供 76 个住宅单位，地下及一楼为商铺，总楼面面积约 31,000 平方呎。 该项目亦广受欢迎，所有住宅单位均已售出。于2023/24 财政年度，约 31% 的单位已交付买家。 集团继续推进两个地产发展项目，其分别位于粉岭联发街1号及北角堡垒街66号及建华街57号的地盘。 位于新界粉岭联发街1号之地盘正发展为一幢17层高，总楼面面积约36,000平方呎的住宅及商业大楼。集团已同意接纳将土地转换为住宅及商业用地的临时基本条款，现正与香港政府磋商补地价金额。项目之上盖工程正在进行中，预期于二零二五年中或前后完成。 北角项目位于香港北角堡垒街66号和建华街57号两个地盘，合计总楼面面积约30,000平方呎。位于建华街57号之地盘将发展一幢27层高的住宅大厦，而堡垒街66号之地盘将发展一个单层商铺。项目之地基工程现正进行中，预计于二零二七年下半年或前后完成。 平衡的投资组合发展亦包括地域的扩展。集团在中国内地的发展项目位于广西省南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区，总楼面面积约 1,435,000 平方呎。拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目，包括高层住宅单位、别墅、零售商店及康养中心，目标客户将为银龄和退休人士以及其家属。高层公寓的上盖工程及地盘其余部分的地库工程现正进行中。项目预计将于二零二六年下半年或前后完成。 数据中心是平衡的投资组合发展的一个重要执行策略。集团现时拥有iTech Tower 1及iTech Tower 2两座数据中心，其租赁业务的收益保持良好增长，按年上升14.4%至2.688亿港元。增长主要由客户在数据中心空间使用率递增及用电量增加带动。 位于新界粉岭安居街3号及安全街8号之项目现分别命名为 iTech Tower 3.1及 iTech Tower 3.2，合计总楼面面积约 186,000 平方呎。转换两幅地块用途的换地程序已完成，而所涉及地价已悉数结清。 iTech Tower 3.1及3.2的基础设施及电力供应设计兼容云端运算和人工智能负载。iTech Tower 3.1之上盖工程已完成，而电力及机械设备和内部装修工程现正进行中。年内此数据中心已与单一客户签订长期协议，计划于二零二五年中开始分阶段交付。iTech Tower 3.2 之地基工程现正进行，预计将于二零二六年或前后完成。 佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「我们成功地实现了业务演进和转型，成为一家房地产开发公司，这使我们更有信心在充满挑战的经济环境中，应对宏观趋势和市场动态。我们拥有均衡的营运和地产组合、以需求为导向的地产发展及租赁项目、专注的管理层和持续演进的思维方式，这一切都使我们能够更好地应对当前的市场波动，同时坚持不懈地推动未来集团的增长和创造价值。」 「我们的经营环境在二零二四年仍充满挑战。经济前景不明朗及息率持续高企拖累本地经济和房地产市场的复苏。 于二零二四年二月二十八日，香港政府宣布撤销所有住宅物业交易的需求管理措施，暂停按揭压力测试及放宽按揭贷款比率。此等措施改善了市场情绪并使住宅物业交易量增加。我们亦捉紧机会成功将「明寓」所有单位和「明翘汇」剩余大部分单位售出。出售物业所得款项将补充本集团营运资金及用作偿还现有银行贷款。我们将继续出售「明翘汇」 和「明寓」剩余的单位。iTech Tower 3.1及 iTech Tower 3.2 的发展正按计划进行。我们致力满足客户的严格要求并如期交付iTech Tower 3.1。与此同时，我们仍全力为 iTech Tower 3.2 争取客户。我们持续改善和升级iTech Tower 1 及iTech Tower 2现有设备，为客户提供可靠的服务并满足客户的需求。鉴于建筑工人和物料成本仍然居高不下，我们的建筑团队将专注承接数据中心租赁和物业发展分部的内部建筑项目。」 有关佳明集团控股有限公司（股份代号：1271.HK） 佳明集团控股主要从事物业发展及物业租赁、楼宇建筑业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供应商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供应商之一，客户包括跨国数据中心运营商、国际电讯公司及金融机构。集团现拥有两座高端数据中心(即iTechTower1和iTechTower2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，现正发展成两座新高端数据中心。此外，集团正销售的发展项目包括青衣细山路18号「明翘汇」、九龙土瓜湾炮仗街45号「明隽」及太子道西279号「明寓」。发展中的地产项目包括粉岭联发街1号以及北角堡垒街66号和建华街57号之地盘。在中国内地，集团拥有一幅位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区之土地，拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目。 传媒联系：

杨莹莹|溢星传播|电邮： news@joviancomm.com



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