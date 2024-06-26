正利控股（3728.HK）公布2023/24年度全年业绩

香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 正利控股有限公司（下称「正利控股」或「本集团」，股份代号 3728.HK）公布截至2024年3月31日止年度的财务业绩。本集团在该年度的营运收入接近 9亿万港元，按年增长高达 26.5%；毛利录得约 7.7千万港元，年度升幅 7.3%；年内利润约 1.1千万港元。

过去一年，正利控股成功接获多个建筑工程项目，其中上盖建筑工程的收入大幅增加，从去年约 6.1亿万港元增至今年超过 8.8亿万港元。为应对增加的工程数量，本集团除了增聘员工，引致收入成本上涨；同时，融资需求随之增加，在利率高企的环境下，造成融资成本飙升。受这些因素影响，年内利润较上年同期稍微下降。

正利控股主席吴彩华先生表示：「我们对本年度的业绩表现感到满意，尽管外在环境因素受阻，导致纯利逊于上年同期，但全年收入增幅强劲，反映了我们在市场上的稳健增长和扩展能力。」

展望未来，本集团将继续专注于提高营运效率和加强成本控制，积极寻找多元化工程项目。我们相信，随着香港经济进一步复苏和大湾区发展的持续推进，配合政府推出的各项建设政策，将带给建筑业未来无限机遇。

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正利控股有限公司「正利控股」或「本集团」

正利控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司，是香港的一名总承建商，在公营和私营部门有超过25年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务，上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构(RMAA)的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市，股份代号为3728.hk。公司官网：http://www.chingleeholdings.com

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