Wednesday, 26 June 2024, 10:52 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 香港书展、运动消闲博览及零食世界7月17日盛大举行 一票尽享三大夏日盛事 书展年度主题「影视文学」

香港书展、 香港运动消闲博览及零食世界三大夏日文化消闲盛事 将于 7 月 17 日至 23 日假香港会议展览中心举行

三大盛事料预计共吸引约 760 家展商参与,市民一票在手,就即可尽享阅读、运动、消闲及选购零食的乐趣

今年书展以「影视文学」为年度主题, 将举办超过 600 项文化活动,广邀着名作家及星级嘉宾分享创作心得, 助力香港发展成「中外文化艺术交流中心」

运动消闲博览响应奥运特设为香港运动员打气装置;零食世界搜罗超过1,200款环球零食任君选择 香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 香港贸易发展局(香港贸发局)主办的香港书展今年踏入第34届,连同香港运 动消闲博览及零食世界,将于7月17日至23日(星期三至星期二)假香港会议展览中心隆重举行,市民及游客只需一票在手,便可在匯聚约760家展商的三大夏日盛事,感受文化书香、运动乐趣及零食滋味。今年书展以「影视文学」为年度主题,场内场外将举办超过600项文化活动,涵盖各式各样作家讲座、新书推介会,以推广阅读文化。 香港贸发局副总裁张淑芬表示:「书展文化活动顾问团投票选定今年书展年度主题为『影视文学』,并以『从香港閲读世界:漫游光影文字间』点题,希望透过广受欢迎的主题,让更多市民及旅客发掘阅读的乐趣,细味香港影视文学的独有魅力,为香港发展成中外文化艺术交流中心作出贡献。连同同期举行的香港运动消闲博览及零食世界,三大盛事将提供适合一家大小、动静皆宜的夏日活动,推动『香港无处不旅游』理念。」 「文艺廊」漫游光影文字间 今年书展部份项目继续获香港特别行政区政府文创产业发展处贊助,当中包括「文艺廊」、「世界文化艺术廊」,及专为业界而设的「国际出版论坛」和首次举办的「IP圆桌会议」等。 深受读者喜爱的「文艺廊」将展出「年度主题推介作家」李敏、杜国威、陈韵文、黄绮琳、蒋晓薇及罗卡的着作、剧本手稿、奖项及电影道具等,多位作家更会亲临书展与观众交流。此外,「文艺廊」亦设「焦点导演」及「经典改编影视作品」展区:前者云集王家卫、何爵天、卓亦谦、徐克、许鞍华及关锦鹏等六位导演的精选作品;后者则展出亦舒、李碧华、金庸、倪匡及张爱玲的原着小说,以及相关改编电影的精选短片、海报、电子书及主题曲等,藉此向诸位大师致敬。 世界文化艺术廊饱览各地文化 为带领读者从香港阅读世界,香港书展特设「世界文化艺术廊」(世界文艺廊),除了中国内地、香港及台湾的作品,还会展示阿根廷、哥伦比亚、捷克、法国、印尼、韩国、墨西哥、秘鲁、菲律宾、西班牙、瑞士及越南等地的展品,以促进文化交流。「世界文艺廊」又唿应年度主题,特设人工智能互动装置,入场人士可透过输入指定的关键字,生成由环球影视作品,包括《花样年华》、《无间道》、《功夫》、《银翼杀手》及《千与千寻》等,所创作成的经典电影新画面。同时,「世界文艺廊」将设互动地图,以展示电影取景地及相关影视作品的点滴。 要推动香港作为中外文化艺术交流中心的角色,除鼓励中西文化荟萃,更要弘扬中华文化。今年书展继续设有中国内地展馆,并首度以北京作为主题城市。另外,书展将于第二日(18日)首次举办「IP圆桌会议」,并邀请国际出版及版权业界代表,深入探讨人工智能迅速发展对IP版权产业化带来的挑战及机遇,从而创造更高产业价值。 八大主题讲座系列集文学巨擘开讲 香港书展今年继续呈献八大讲座系列,包括「年度主题」、「名作家」、「英语及国际閲读」、「世界视窗」、「儿童及青年阅读」、「本地文化歷史」、「写意生活」和「心灵励志」,广邀各地的作者与读者分享及交流。「年度主题讲座系列」其中一个讲座更邀得《九龙城寨》原着作者余儿分享其创作小说的心路歷程及《九龙城寨》改编为漫画及电影的点滴及挑战等。大会与《明报》及《亚洲週刊》合办的「名作家讲座系列」将邀请两岸及香港重量级华文作家出席书展开讲,星级讲者阵容包括中国先锋小说领军人物苏童、凭小説《繁花》荣获鲁迅文化奖年度小説奖的金宇澄,以及「东北文艺復兴三杰」之一的班宇等。 今年「英语及国际閲读讲座系列」充分体现香港国际化特色,亲临书展分享的环球作家包括探讨建筑和城市歷史文化关系的英国学者Christopher Cowell、来自捷克的着名插画家、动画导演Galina Miklínová、入围女性小说奖等多个奖项的韩国作家Mirinae Lee及获东南亚文学奖的泰国作家Narisapongse Rakwattananont等;其他讲座系列的讲者包括企业管理能手、作家兼诗人冯唐、航天专家雷健泉及研究本地歌词的学者朱耀伟等;「名人讲故事」则邀得女歌手Serrini、中大医学院助理院长张源津医生、着名钢琴演奏家李嘉龄及昂坪360董事总经理董沛铨等。(讲座详情及作家阵容请浏览:https://hkbookfair.hktdc.com/tc/Events/Event-Schedule.html) 「运动消闲博览」唿应奥运热潮 鼓励全城运动 运动消闲博览请来香港体育学院(展位:5C-C02)在会场设置马赛克照片墙,集合入场市民的照片,为备战巴黎奥运的香港健儿加油打气。大会亦会举办星级运动员分享会,邀请香港闪避球男子代表队队长伦子儒、香港男子七人榄球代表姚锦成和前香港空手道及田径代表唐焯彬等,分享他们奋斗的心路歷程。 今届运动消闲博览将搜罗多款有益身心、具趣味性的运动、消闲产品及体验,吸引一家大小入场,一同享受运动乐趣。香港游乐场协会(展位:5C-D02)将再度回归「运动大本营」展区,除了以往大受欢迎的流动绳网,协会今年新增亲子绳网飞索体验,由教练指导越过不同关卡,并穿过长达15米飞索,为入场人士提供刺激的运动体验。 一直深受欢迎的「日本馆」今年再度扩展,为疫后最大规模,日本国家旅游局(展位:5B-D02)将联同18个日本县市参展,当中北海道馆(展位:5B-E02)将介绍最新的旅游资讯,并设虚拟实境体验及打卡位置,爱努民族文化体验区更会介绍Upopoy国立爱努民族博物馆和公园。2025年日本大坂・关西世博会(展位:5B-E11)亦会参展,介绍世博会主题「创造闪耀生命光辉的未来社会设计」。 「零食世界」网罗环球美食 迎接味蕾盛宴 今年零食世界搜罗超过1,200款零食,分成「环球零食」、「朱古力及糖果工房」、「怀旧零食」、「健康滋味」、「派对时光」及「Snack Bar」六大展区,为入场人士呈献各种经典味道、健康之选及来自世界各地的小食。首次参展的雀巢(展位:5B-B02)将带来全新推出的雪糕产品,并提供多款展场优惠,当中包括入场人士凭任何书展或运动消闲博览的消费单据,可享雪糕杯或雪糕球买一送一。 「文化七月」连繫各界 培养大众文化素养 在书展展期外,大会与康乐及文化事务署、出版商、教育、文化及艺术机构等举办「文化七月」,于6月24日至7月31日在全港十八区举行作家分享会、故事剧场、电影相关活动、展览、手工艺工作坊、文化艺术分享会等,推动阅读气氛。 香港书展、香港运动消闲博览及零食世界的门票可透过电子支付贊助商BoC Pay, 或其他票务合作伙伴包括AlipayHK、支付宝、01空间及八达通,或便利店优先购票,一票可通行三展,并将于明天(6月26日)起,陆续于不同售票平台开始发售。今年成人票价维持港币30元,凡于中午12时前在会场入口收费站以八达通付费进场,即可享以港币10元进场。 香港书展、香港运动消闲博览、零食世界小档案 日期 2024年7月17至23日(星期三至星期二) 时间 香港书展 7月17至22日 - 上午10时至晚上10时 7月23日 - 上午9时至下午5时 香港运动消闲博览、零食世界 7月17至18日 - 上午10时至晚上9时 7月19至20日 - 上午10时至晚上10时 7月21至22日 - 上午10时至晚上9时 7月23日 - 上午9时至下午5时 地点 香港会议展览中心 票价 成人:港币30元 小童:港币10元 (适用于小学生 / 身高 1.2 米或以下儿童) *3岁或以下小童及65岁或以上长者免费进场 购票方法 电子门票可透过电子支付贊助商BoC Pay,或其他票务合作伙伴AlipayHK、支付宝、01空间及八达通购买。书展门票将由6月26日起,陆续于全线7-11便利店、全线Circle K便利店及不同售票平台开始发售。 票务优惠 上午进场票︰港币10元(成人和小童同价,每天中午12时前进场),只限于会场入口收费站以八达通即时付费入场。 免费再进场特别优惠:凡以正价(成人港币30元、小童港币10元)购买7月17或18日香港书展门票人士,可凭完整票尾或现场派发的再进场优惠券免费于以下时段各进场一次: 1) 7月19-21日(星期五至日)晚上7时后 2) 7月22日(星期一)晚上7时后 此优惠不适用于其他门票(包括上午进场票、优惠进场票、贵宾进场票以及赠券) 超级书迷证:港币88元,持此证的人士可于书展期间无限次入场参观,更可使用特别通道进入会场,节省轮候时间。 香港书展网站 / 流动应用程式下载 www.hkbookfair.com hkbookfair.hktdc.com/HKBookfairApp.html (查阅书展活动详情及报名参与讲座) 香港运动消闲博览网站 hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc 零食世界网站 worldofsnacks.hktdc.com/tc 图片下载:https://bit.ly/3zaNp7m 香港贸发局副总裁张淑芬表示,书展文化活动顾问团选定今年书展年度主题为「影视文学」,并以「从香港閲读世界:漫游光影文字间」点题,希望透过广受欢迎的主题,让更多市民发掘阅读的乐趣,细味香港影视文学的独有魅力。 (左起) 香港出版总会理事陈家扬、《亚洲週刊》总编辑邱立本、香港贸易发展局副总裁张淑芬、香港出版总会会长李家驹博士、世界文化艺术廊策展人张国麟,以及资深影评人及导演黄国兆出席文化沙龙记者会,为书展揭开序幕。 「文艺廊」今年除设有「年度主题推介作家」展区外,更特设「焦点导演」及「经典改演编影视作品」展区,带大家从文字及影像细味影视文学作品。 今届运动消闲博览将推出「太极推手机械人」,招式由资深太极师傅录制,模拟与用家推手训练。 今年零食世界搜罗超过1,200款零食,并会推出新口味雪糕。 声明:香港特别行政区政府仅为本项目提 供资助,除此之外并无参与项目。在本刊 物/活动内(或由项目小组成员)表达的任 何意见、研究成果、结论或建议,均不代表 香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、 文创产业发展处、「创意智优计划」秘书处 或「创意智优计划」审核委员会的观点。 传媒查询

新闻界如有查询,请联络:

香港书展、香港运动消闲博览及零食世界

圆通财经公关:

王恩琦 电话:(852) 3428 3413 电邮:awong@yuantung.com.hk

姚家楹 电话:(852) 3428 5690 电邮:ayiu@yuantung.com.hk

梁婉彤 电话:(852) 3428 2361 电邮:tleung@yuantung.com.hk 香港贸易发展局传讯及公共事务部:

香港书展

陈施乐 电话:(852) 2584 4525 电邮:snowy.sn.chan@hktdc.org

吴兆伦 电话:(852) 2584 4357 电邮:sunny.sl.ng@hktdc.org 香港运动消闲博览及零食世界

张敏萱 电话:(852) 2584 4137 电邮:jane.mh.cheung@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network