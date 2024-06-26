思博系统公布2024财年全年业绩

香港, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 亚太区领先的资讯科技及创新公司思博系统控股有限公司（「思博系统控股」或「集团」；股份代号：8319）欣然宣布公司及其附属公司（「集团」）截至2024年3月31日止年度（「报告年度」）的经审核全年业绩。

于报告年度内，客户需求增加带动集团收益上升11.8%至约991.0百万港元。毛利为152.7百万港元，按年增长9.6%；毛利率维持平稳于约15.4%（2023财年：15.7%）。公司年度溢利录得17.1百万港元（2023财年：22.7百万港元），按年减少约5.6百万港元，主要原因为报告年度集团并没有收取来自政府的COVID-19相关补助（2023财年相关政府补助：5.7百万港元）。此外，于报告年度我们增加了对人工智能业务的投资。

董事会建议派发末期股息每股0.82港仙（2023年财政年度：1.00港仙），派息比率为42.86％。末期股息的派付需经股东在即将举行的股东周年大会中投票通过。

思博系统行政总裁兼执行董事刘伟国先生表示：“纵使营商环境依然充满挑战，集团凭借稳固的客户基础及优越的产品、解决方案和服务，能灵活地应对不断变化的市场环境， 在2024财年仍能录得稳健的业绩。在过去的一个财政年度，两大核心业务持续增长，同时我们的人工智能业务亦已推出产品，开始带来收入贡献。”

业务回顾

资讯科技基础设施解决方案

资讯科技基础设施解决方案业务方面，集团认为，企业及机构将继续进行数字化转型，市场对资讯科技相关的一站式解决方案需求殷切。其中，鉴于近年网络安全事件不断升级，集团致力为客户部署世界一流的网络安全解决方案，以保护客户宝贵的资讯科技资产。值得一提的是，集团正针对自身开发的生成式人工智能（「GenAI」）相关应用，度身打造强大的资讯科技基础设施，以满足客户的不同需求。为迎合市场趋势和庞大的需求，长远而言，集团将优先投放资源于网络安全及GenAI两个关键业务上，致力为客户提供更具价值、更全面的整体解决方案。

资讯科技基础设施管理服务

集团预期亚太区市场对资讯科技基础设施管理服务需求将持续增加，包括为企业及机构客户提供资讯科技外包、服务台、工作流程自动化服务及硬件保修等。集团计划将服务扩展至管理专业服务，以进一步扩大集团于管理服务产品的范围。此专用设施将利用集团服务台中心的现有资源，为客户将管理服务从端点及设备扩展至网络系统及服务器主机系统。

集团目前于广州及吉隆坡设有服务中心，每月服务超过六万个个案，并且提供七种语言。集团计划扩张广州服务台中心的容量，并将其迁至新设施。这将与吉隆坡的服务台中心形成协同效应，有效平衡不同地区的资源，为客户提供弹性服务，进一步增强满足客户多样化需求的能力。

人工智能业务

人工智能业务方面，集团已为企业及机构客户成功开发一系列基于云端或地端大语言模型的GenAI产品。集团的GenAI产品系列，即ChatSeries，涵盖各种GenAI功能，包括ChatEnquiry、ChatSerivceDesk及ChatMinutes等。该产品系列推出前期，集团收到众多查询，反映市场需求炽热。除此之外，集团去年宣布与Lenovo香港建立战略合作伙伴关系，专注于服务中小学市场。事实上，集团已开发SmartSeries系列产品，包括SmartAqua、SmartRetail及SmartHome等，为中小学提供人工智能实验室设备及相关培训课程。集团正与Lenovo香港共同推广SmartSeries人工智能产品。

刘先生总结：「展望未来，我们将一如既往专注发展核心业务，为亚太区的公营及私营领域提供创新及一站式资讯科技解决方案，同时继续积极推进人工智能产品及解决方案，期望为集团带来强大增长动力。我们对前景充满希望，并将以开放、创新的思维，努力开拓更多发展机遇，实现企业的长期可持续发展远景。」

关于思博系统控股有限公司(股份代号：8319)

思博系统控股有限公司成立于1985年，是一家亚太区领先的资讯科技及创新公司，以「Expert Systems」、 「ServiceOne」和「Expert AI Enabling」品牌运营，拥有约1,000 名资讯科技专业人员，为亚太地区的小型到大型企业及机构客户提供服务。如欲了解更多资讯，请浏览：https://www.expertsystems.com.hk/

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