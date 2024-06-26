新加坡商Mooreast宣布开设东锚台湾有限公司，进军台湾离岸风电市场

台北，台湾, 2024年6月26日 - (亚太商讯) - 新加坡商Mooreast宣布在台湾设立全资子公司—东锚台湾有限公司Mooreast Taiwan Limited，以扩大其服务范围并为东北亚离岸风电市场做准备。

作为国际系泊和锚定专家，Mooreast注意到台湾离岸风电的积极发展，并随着台湾最近公布的离岸风电浮动式风场示范计划草案，每个案场规模最大180 MW，对浮式平台系泊系统的需求潜力巨大。因此，Mooreast决定在台湾设立分公司，并与台湾本地海事经验丰富的联达行股份有限公司合作。

Mooreast创办人兼CEO Mr. Sim提到: “Mooreast已经在全球完成21个浮式风力发电相关项目，并提供超过超过85MW的系泊设备。Mooreast 团队对于设立东锚台湾有限公司感到非常振奋，随着全球持续对应气候变化，可再生能源势必继续成长，台湾在可再生能源的政策与执行是全球有目共睹，Mooreast 在台湾设立据点将能够把握住浮式离岸风电或浮式太阳能电厂需求不断增长带来的机会，同时也将实际执行的经验与在地供应链分享。”

联达行针对浮式离岸风电协助Mooreast Taiwan在台湾的发展网络及业务推广， 包含但不限于开发商接触与业务推广、在地供应链建立、运输安装计划与在地风电情报搜集等。

联达行董事长黄齐元表示联达行跨足再生能源产业，并与国内外业者建立合作伙伴关系并整合国内外资源，提供厂商在地化服务。此次与极少数具有浮式风电关键系泊系统技术的Mooreast合作，共同跨入台湾离岸风电产业，可与台湾的浮式风电供应链厂商结合、分享成功经验。

此次进入台湾市场符合Mooreast的长期转型目标。作为全球仅有的三家超高乘载力海锚制造商之一，也是唯一一家位于亚洲的制造商，东锚台湾在抢占离岸风电市场具有得天独厚的优势。

东锚台湾有限公司Mooreast Taiwan Limited于6月25日于台北远东香格里拉大饭店举办开幕茶会，邀请包括官方、产业等各方贵宾一同参与，期待着为台湾浮式离岸风电贡献一份力量。

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赖诠文

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关于Mooreast:

Mooreast是一家专业的船舶系泊解决方案供应商，为海上石油和天然气、海洋和海上可再生能源行业提供服务。凭借强大的设计、工程和制造能力，该公司提供包括设计、工程、制造、供应、动员和物流在内的全系列系泊解决方案，为系泊系统和系泊系统组件提供安装和调试服务，以及提供索具和重型起重设备。详细信息请前往 https://mooreast.com/

关于联达行：

联达行股份有限公司有60多年台湾在地海事产业经验，公司创立初始即致力于资源整合并陆续与世界领导厂牌MAN、MTU、Alstom等合作，客户遍布公民营机构。目前联达行正积极与国内外海事业者建立产业策略联盟，适时适地提供其产品所需之在地化服务，公司近期跨足再生能源产业，包括波浪发电、离岸风电海事工程业务，整合国内海事业界之人才与资源，建立合作伙伴关系。详细信息请前往www.liantat.com.tw

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