

香港, 2024年6月25日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司（「富通保险」）于《彭博商业周刊／中文版》「金融机构大奖」及《新城财经台》「大湾区保险业大奖 – 香港站」勇夺十三项殊荣，肯定公司在产品研发、服务创新、营销策略、优秀团队、人才培训与发展、以及社会企业责任的超卓成就。 13个奖项包括： 《彭博商业周刊／中文版》「金融机构大奖2024」 《新城财经台》「大湾区保险业大奖 – 香港及澳门2024」 · 储蓄计划杰出大奖 -「匠心 ‧ 传承」储蓄寿险计划 · 危疾保障杰出大奖 -「守护家倍198」危疾保障计划 · 服务创新杰出大奖 -「匠心 ‧ 传承」储蓄寿险计划 · 年度培训计划杰出大奖 · 整合营销策略（产品／服务）杰出大奖 -

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「跃在维港#PowerUp」 · 杰出创新产品奖（寿险-健康）「守护家倍198」危疾保障计划 · 杰出财富传承奖 -「匠心 ‧ 传承」储蓄寿险计划 · 杰出人才培训与发展奖 · 杰出整合营销策略奖 -「守护家倍198」危疾保障计划 · 杰出社会企业责任奖 从业员奖项 · 非凡保险家族大奖 - 袁永民先生 （高级区域总监）

【本年度最高获奖级别】 · 杰出保险总监大奖 - 邢磊先生（区域总监） 富通保险行政总裁叶文杰表示：「我们接连在两个大奖中横扫多个奖项，表现出色，实在有赖各部门同事和前线销售团队的共同努力。公司即将更名为周大福人寿，并推出全新品牌，我期望前线后勤继续并肩前行，竭力为客户及其挚爱于『生、老、病、传承』人生旅程中提供个性化匠心设计的产品和专业优质的服务，在持续创造超越保险价值的同时，为公司夺取更多奖项。」 产品服务创新 切合客户需要 富通保险一直针对客户需要，提供周全保障，让他们与家人生活称心。过去一年推出的「匠心‧传承」储蓄寿险计划及「守护家倍198」危疾保障计划，在两个大奖中取得多项产品及服务殊荣，证明悉心设计的产品和创新的服务，不只受市场欢迎，更获得专业评审的青睐。 着重人才培训 打造顶尖营销团队 通过成立富通金融人才发展中心，富通保险精心打造顶尖的营销团队，率先以创新科技包括人工智能结合大数据及虚拟实景等，并针对协助人生规划师善用集团多元业务体系为客户提供保险以外的价值，制定个性化的培训课程，大幅提升培训效果，协助他们在个人和保险专业上取得成长，为客户提供专业和适切的服务。高级区域总监袁永民和区域总监邢磊分别取得非凡保险家族大奖及杰出保险总监大奖，不仅彰显个人和销售团队的出色表现，也证明公司在人才培训和发展方面的卓越成效。 营销策略创新 推广成效斐然 富通保险积极善用数码媒体，结合线上、线下营销策略，推广公司品牌及旗舰产品，令市场对公司产品和企业形象认知度大幅提升。公司去年举办全港首个「跃在维港#PowerUp」海上游乐场，通过在大型船只上搭建弹床、秋千等六大游乐设施，让公众在游泳以外仍可置身维港之中，与家人、朋友享受海量快乐，以崭新视角尽情「打卡」，把公司线下活动与线上社交平台无缝接合，推高流量，并增强与新客户的联系和提高客户黏连度，效果显著。 为所有持份者创造长远价值 富通保险作为香港最具规模的寿险公司之一，我们不仅注重自身业务和财政的稳健，更关注客户、员工、社区和环境的长远福祉。可持续发展是公司的核心价值，致力在实践环境、社会及企业管治 (ESG)作出贡献，为所有持份者创造长远价值。我们通过举办和参与不同义工服务和赞助项目，为社区带来正面的影响，创造更理想的未来。 重要提示： · 本新闻稿乃资料摘要，仅供参考之用。详情请参阅有关产品小册子、宣传单张及保单文件。有关于富通保险「匠心‧ 传承」储蓄寿险计划及「守护家倍198」危疾保障计划详情，均以保单合约之条款及细则作准。 · 本新闻稿的产品资料不包含「匠心‧ 传承」储蓄寿险计划及「守护家倍198」危疾保障计划的完整条款，有关完整条款载于保单文件中。上述「匠心‧ 传承」储蓄寿险计划及「守护家倍198」危疾保障计划作为独立保单而无需捆绑式地与其他种类的保险产品一并购买。敬请务必参阅有关「匠心‧ 传承」储蓄寿险计划及「守护家倍198」危疾保障计划之主要产品推销刊物、保单条款及由阁下的持牌保险中介人所陈述之说明文件以全面了解关于以上定义、收费、产品特点、不保事项及赔偿给付条件等之详情及完整条款及细则。 · 如欲查询，欢迎致电富通保险客户服务热线：+852 2866 8898。 · 本新闻稿只适宜于香港分发，不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品，或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法，富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。 关于富通保险有限公司 富通保险有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（「富通保险」）为新创建集团有限公司（香港股份代号：659）之全资附属公司。服务香港逾三十年，富通保险通过与集团多元业务协同，致力成为客户的人生规划师，提供全面的生活和终身保障方案，从创富传承、健康养生到优质生活，照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技，富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司，创造超越保险以外的共享价值，迈向可持续发展的未来。 传媒联络

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