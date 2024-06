华邦科技公布2023/2024财年业绩

香港, 2024年6月24日 - (亚太商讯) - 华邦科技控股有限公司(上市编号:3638,下称“华邦科技”或“本集团”)欣然宣布其截至2024年3月31日止年度(“报告期内”或“年内”)之经审核综合业绩。 纵观年内,全球经济增长放缓、贸易链路阻滞,地缘政治亦频生波动,对营商环境带来挑战。本集团致力调整业务结构,优化资源分配及架构,有效抵御市场不利影响,同时财务结构优化成效显著,于年内录得喜人业绩。年内,本集团录得总收益约为35,711万港元,较去年同期约45,657万港元减少约21.8%。本公司拥有人应占年度利润约1,476万港元,与去年本公司拥有人应占年度亏损约12,761万港元比较,成功实现扭亏为盈,主要受惠于本集团整体毛利增加、应收账款的信贷亏损拨备减少、应收贷款的预期信贷亏损拨回,及本年度无商誉减值亏损等因素。 年内,本集团立足于电脑及电子产品贸易业务、食品贸易业务,同时优化业务布局以探索多元业务商机,于报告期内重点布局及拓展金融服务业务,有效减缓市场对集团营运的压力。 电脑及电子产品贸易业务方面,受主要经济体加息、贸易争端持续及地缘政治局势紧张等多项因素影响,本集团经营所在的整体贸易环境面临着较大挑战。年内录得收入约24,884万港元,较去年同期之42,632万港元有所减少。本集团将继续紧贴市场行情,探寻新技术及业务模式,以把握全球技术应用发展推动电子配件需求升的机遇。 食品贸易业务方面,本集团主要销售高端冷冻三文鱼为首的优质环球海产、冰鲜及冷冻肉类、家禽、速冻食品、罐头及各式酒水,年内录得收入约10,700万港元,较去年同期之约2,489万港元大增约8,211万港元,增幅高达329.9%,主要受惠于较早前成功收购正味国际食品有限公司及岭进国际食品有限公司之100%股权,有效加速业务分部扩张。有鉴于后疫情时代消费者对健康食品的关注度上升,加上食品产量及价格受环境及运输影响而波动持续,本集团将密切关注市场变化,并将适时调整业务供应链及品控管理策略,以维持业务长足发展。 金融服务业务方面,本集团于年内积极采取前瞻性战略布局,带动业务重心向极具竞争力及发展潜力的方向转变,为集团培育新的业绩增长引擎。年内,本集团对保险经纪业务进行财务投资,以多元化业务抵御市场波动之影响,维持集团的竞争力;同时,为实现成为一个富有竞争力的、全面的资产管理和金融服务平台的目标,本集团通过内部组织架构的重组,平衡布局家族办公室、资产管理、证券、借贷、投资移民、国际教育、地产投资及大湾区发展研究院等,并优化各业务间的资源策略,为未来业务发展协同发展奠定基础。尤其在香港特区政府发展家族办公室业务的号召下,本集团积极响应发展大势,在年内逐步增加家族办公室业务的全面优化措施,提供更精专的工作,包括财富管理、投资咨询、税务规划、资产配置、风险管控、遗产规划等,旨在扩大客户覆盖率及客户粘性,藉此多元化本集团业务,进一步提升本集团的营收水平和竞争优势。 华邦科技控股有限公司执行董事及首席执行官陈永森先生表示:“本集团于年内通过灵活的业务调整成功应对营商环境调整,实现扭亏为盈,我们深感振奋,亦衷心感谢所有投资者、客户、股东及全体员工携手前行,共克时艰。本集团一直积极探寻潜力业务,致力全面多元化布局带动业绩正向发展,亦感恩市场机遇再临—港府持续提振经济措施,包括推动香港家族办公室之蓬勃生态圈,助力本集团向金融服务业务顺势布局。展望未来,本集团将紧跟市场风口,加速发展家族办公室等金融业务领域的业务,以更专业、更多元的实力为客户提供全面的资产管理和财富增值服务,致力成为香港最具竞争力的资产管理和金融服务平台之一。同时,本集团将持续审时度势、灵活调整业务构架和资源分配,把握机遇提升业务实力和业绩收入,为投资者、客户及股东创造卓越价值。” 有关华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK) 华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK)是一家从事多元化业务的企业集团,业务范围涵盖金融及专业服务、电子产品贸易及食品供应链等。 本集团的金融业务网络更已遍及大中华以至亚太其他国家,旗下家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势,与全球首屈一指的金融服务机构合作,提供资产管理、财富管理及专业服务综合解决方案。集团旗下子公司已取得证监会的注册机构牌照,联营公司亦已取得保监会及积金局中介人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台,为客户提供全方位的金融及专业服务。 此新闻稿由金融公关(香港)有限公司代表华邦科技控股有限公司发布。如有垂询,请联络:

