宝尊电商战略转型稳步推进 第二增长曲线雏形已现

香港, 2024年6月24日 - (亚太商讯) - 中国品牌电商服务行业的宝尊电商 (09991,BZUN.US)自2023年踏上战略转型之旅,推出宝尊电商(BEC),宝尊品牌管理(BBM)和宝尊国际(BZI)三大业务板块。日前公司公布截至第一季度的经营业绩,旗下电商业务、品牌管理业务板块均录得稳健发展,向市场传达出积极信号。 财报显示,宝尊电商2024年第一季度净收入20亿元(人民币,下同),同比增长5%。其中服务收入12.7亿元,同比增长4%。产品销售收入707.5百万元,其中品牌管理业务产品销售收入达312.9百万元。盈利指标亦不断优化,期内经营现金流进一步好转,较去年同期提升1.3亿,亏损亦从去年同期的8,350万元大幅收窄至6,660万元。财务上的健康发展,得益于公司对转型战略的高效执行,三大业务在过去一年齐头并进,均呈现向上趋势。 品牌管理发展势头强劲 2023年2月,宝尊完成收购Gap大中华区业务,品牌管理业务从此开启新篇章。收购完成后,公司开始对Gap中国进行大刀阔斧的改革,在产品、门店、营销、中后端全面发力,并实施本土化策略,推动Gap中国的品牌力全面升级。 过去一年,公司推出诸多植地中国的产品和市场活动,同时加大各类社交媒体平台的广泛曝光,并引进全新的品牌主理人,吸引大量消费者关注。门店方面,于2023年新开设10家门店,新店坪效显著增长。公司另计划今年二季度开设5家GAP新店,持续优化店铺表现和客户体验。中后端方面,公司成功推出Gap中国全渠道零售运营平台(ROP),实现实时化销售管理,提高销售效率和库存周转率,为Gap数字化转型奠定坚实基础。供应链方面,公司亦为Gap中国搭建了本土化的供应链系统,实现快速响应,使得产品供应更加快捷和高效。 此外,公司亦在去年从ABG(Authentic Brands Group)集团收购了Hunter大中华区和东南亚地区的相关知识产权,同时积极布局东南亚市场,计划2024年6月在新加坡开设全新门店,逐步推出Hunter标志性产品。品牌管理与宝尊国际两大板块业务协同发展,共同探索新的增长曲线。 核心电商板块稳步向好 电商业务依旧是宝尊的核心业务,一季度,宝尊电商板块经营现金流实现自2019年以来首次转正,体现电商板块稳健向好的发展趋势。 尽管当前宏观环境仍存不确定性,宝尊通过不断优化现有经销业务,并引入总代经销业务,持续打磨高质量经销能力。现阶段,宝尊正与多个中型国际品牌探索全国独家代理的全控盘数字化经销业务模式,以充分发挥其数字化实力与丰富的零售经验,为品牌量身打造全方位的走向市场策略。目前,已有加拿大知名时尚品牌ALDO、美国知名高端家用电器品牌必胜(Bissell)和法国美妆护肤品牌NUXE等若干品牌已推进落地。 作为宝尊核心能力之一的全渠道能力亦得到进一步深化。今年一季度,除在传统电商平台帮助品牌开设新店外,宝尊亦于抖音、得物、小红书等新兴渠道开设20余家品牌新店铺,保持紧跟行业发展趋势,满足消费者多样需求。于今年3月完成收购抖音服饰鞋靴赛道头部服务商洛氪迅(Location)后,宝尊直播业务发展迅速,进一步为全渠道布局注入新动能。公司连续9年蝉联天猫全域六星生态伙伴、京东京卓越奖项、腾讯智慧零售年度服务商标杆,以及抖音2023年奢品高潜服务商,亦证明了宝尊在全渠道战略布局中取得的成绩。 值得一提的是,宝尊亦在科技上不断进行创新,全方位赋能公司的业务增长。过去一年,宝尊积极探索AIGC技术在零售和电商领域的应用,并灵活运用在企业运营的各项场景。例如,公司与微软、OpenAI等建立战略合作伙伴关系,推出了Baozun GPT,目前已有超过3,000名宝尊员工在日常工作中使用,大大提高了日常运营的效率。此外,宝尊的技术实力亦得到国际权威机构的认可,日前,宝尊作为亚洲区域内唯一入选者被Gartner选入其2024年分布式订单管理系统市场指南之中,一同入选的公司还包括了甲骨文、SAP、IBM等全球零售服务行业里的顶尖公司。凭借在战略转型上的稳健执行和不断精进的科技实力,宝尊第二增长曲线的雏形已现,未来表现值得期待。



