NEXX正式引入长江实业集团成为股东

香港, 2024年6月21日 - (亚太商讯) - 智慧物流科技公司NEXX 今日正式宣布，已成功引入长江实业集团有限公司(简称「长实」)成为其股东，两方将寻求共同推动物流行业的智慧化发展。

长江实业集团有限公司为具领导地位跨国企业，以推动业务长期持续发展及增长为目 标，一直致力强化地产本业，并贯彻环球审慎投资策略以加强固定收入基础。

同属长江集团的长江和记实业，是香港交易所主板其中一家最大的上市公司，集团经 营四项核心业务，计有港口及相关服务、基建、电讯及零售(屈臣氏集团)。

透过重塑物流行业高质量运营模式，NEXX 为企业和物流用家提供更灵活、更具成本效 益和可扩展的库存解决方案，帮助他们节省成本，提高运营效率和准确性。是次引入长 实为股东，标志着 NEXX 的发展里程碑，NEXX 将加大投入到物流人工智能研发，积极布局全球市场，巩固其在智慧物流领域的竞争地位。

关于NEXX：

NEXX 是首个以物流大模型为核心提供 iWaaS（intelligent Warehouse as a Service 智慧仓储即服 务）的智慧物流科技平台。

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Ms. Crystal Yip Ms. Chelsie Tam 電話：9587 3234 / 3461 3661 電話：6094 3336 / 3461 3750 電郵： crystalyip@nexx-global.com 電郵： chelsietam@nexx-global.com

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