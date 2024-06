Tuesday, 18 June 2024, 09:30 HKT/SGT Share: 上海机电:收购上海集优将形成优势互补 助力提升股东回报

香港, 2024年6月18日 - (亚太商讯) - 5月15日,上海机电股份有限公司(以下简称“上海机电”或“公司”,600835.SH)披露了《上海机电股份有限公司关联交易公告》。公告显示,上海机电拟以现金方式收购上海集优100%股权,交易完成后,上海集优将成为上海机电全资子公司,本次交易构成上海机电关联交易。 根据定价原则,截至2023年12月31日,上海集优100%股权的评估值为人民币53.18亿元。经交易各方友好协商,上海集优100%股权的交易价格为人民币53.18亿元,最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准。 本次交易的全体交易对方上海电气、电气香港、电气集团香港共同作为业绩承诺方就标的公司业绩向公司作出业绩补偿承诺,在业绩承诺期内(2024年至2026年),上海集优累计实现约人民币10.59亿元净利润。于2024年度、2025年度、2026年度,当期承诺净利润数分别约为人民币2.55亿元、3.52亿元、4.52亿元。 据悉,上海集优是上海电气(601727.SH)旗下专业从事工业基础件、关键零部件制造和服务的产业集团,拥有叶片、轴承、工具、工业紧固件、汽车紧固件五大业务板块。经过多年发展,上海集优的业务布局已超过10个国家、产品远销全球70余个国家和地区,是国内中高端基础件进口替代的主力军。 上海机电表示,依托上海集优下属产业板块的行业地位及竞争优势,收购上海集优将进一步夯实公司工业基础件“专精特新”产业平台的战略定位。本次交易完成后,公司“专精特新”业务收入占比将大幅提升,较交易前占比提升约30%,业务结构得到有效优化。并将充分发挥上市公司资本平台属性以及上海集优在工业基础件、关键零部件领域的优势地位,让公司目标市场从以商业用户为主,向工、商业用户并重转型,发展空间得到有效提升。 同时,本次交易完成后,上海机电的资产规模和经营规模将大幅提升,有助于公司优化调整产业结构,增强抗风险能力,提升市场竞争力。收购完成后,公司营业收入规模以及盈利能力均得到有效提升,相较本次交易前,2023年和2022年度公司营业收入增幅分别达到42.93%和38.09%,每股收益增幅分别为23.47%和35.42%。凭借较为齐全的产品种类以及较大的经营规模,上海机电将成为全球最大的综合性工业基础件产业集团之一。 还值得一提的是,收购上海集优,将有助于提升上海机电股东回报,维护公司股东利益。2023年度,公司现金分红比例为45%,系2015年以来最高分红比例,本次交易完成后,随着每股收益的增厚,每股现金红利亦会相应增长。此外,公司还将积极研究市场政策、参考近期市场案例,采取不限于回购股份等措施,进一步提升股东回报。 可以预期,随着本次收购上海集优关联交易的向前推进,上海机电将聚焦双方共性下游市场,提升产品整体性能,同时拓展共同客户和服务,提升客户粘性、提高服务价值,并提升公司的数字化、智能化协同互补,促进双方优质资源共享,进而提升整体实力与经营业绩,为股东和投资者创造更多价值。



