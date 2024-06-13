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  • Thursday, June 13, 2024
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Wednesday, 12 June 2024, 16:00 HKT/SGT
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将军澳中心「新基建着数赏」　五大期间限定优惠　劲送超过HK$11,000回赠
祝贺全新入境事务大楼6.11正式投入服务　迎接区内新增上班族及换领证件人士
云集111个激笋优惠独家货品免费送出 全方面覆盖餐饮、影音家电及珠宝钟表
消费同时赚分赚奖赏 最低消费满HK$150即送HK$20餐饮券及小礼品

香港, 2024年6月12日 - (亚太商讯) - 为迎接将军澳入境事务大楼于6月11日（星期二）正式开幕，将军澳中心隆重推出一系列精彩购物优惠多重赏，同时欢迎远道而来将军澳的上班一族和领证人士，齐齐尽享集食、买、赏于一身的惊喜大优惠！由即日起至7月31日，将军澳中心将推出「新基建着数赏」，打造五大期间限定优惠，包括「上班族放饭赏」、「齐来领证消费赏」、「星级购物赏（嫁娶篇）」、「消费着数赏」及「小红书打卡有赏」， The Point会员消费满指定金额，即有机会获赠丰富奖赏，合共高达 HK$11,000的电子赠券回赠，当中包括影音、珠宝、餐饮电子赠券，更有超市现金券等等！消费同时赚取积分及换领惊喜奖赏，最低消费只需 HK$150就有机会换领，万勿错过！

图片下载链接：https://shorturl.at/cbc5s

全新入境事务大楼落户将军澳　上班一族及换领证件人士必记两项优惠

全新入境事务大楼将于6月11日起投入服务，届时将军澳区将有大量上班族及一众换领证件的人士到访！作为毗邻的将军澳中心已准备就绪，精心打造「上班族放饭赏」及「齐来领证消费赏」两项精选优惠，誓必令将军澳中心成为他们用餐购物的必到热点！

  • 【上班族放饭赏】：The Point会员只需关注将军澳中心小红书， 并即日以电子货币单一消费满HK$150，即送HK$20将军澳中心餐饮电子赠券及礼品，为辛劳上班族打气，食饭放工都特别精神爽利！

「上班族放饭赏」
The Point会员只需关注小红书，并于将军澳中心、PopDeli 或PopFood即日以电子货币消费满指定金额，即可获下列奖赏同时赚取积分。
推广日期 : 即日至7月31日(换完即止)
换领时间: 1pm-10pm
换领地点: 将军澳中心L1换领专柜 (烧肉男对出)
详情:
即日电子消费 : 单一消费满HK$150及关注将军澳中心小红书
奖赏 : 送HK$20将军澳中心商场电子赠券+礼品(总名额：300)

  • 【齐来领证消费赏】：至于前往入境事务大楼领证件的朋友一样有赏！The Point 会员同样只需出示由入境事务处发出的做证／领证记录、关注将军澳中心小红书，并即日以电子货币消费满HK$600或HK$1,000，即可分别获赠HK$40或 HK$70的餐饮电子赠券及超市现金券，在场内尽情享受美食兼上粮！

「齐来领证消费赏」
The Point会员只需出示相关证明及关注小红书，并于将军澳中心、PopDeli 或PopFood即日以电子货币消费满指定金额，即可获下列奖赏同时赚取积分。
推广日期 : 即日至7月31日(换完即止)
换领时间 : 1pm-10pm
换领地点 : 将军澳中心L1换领专柜 (烧肉男对出)
详情:
即日电子消费 : 单一消费满HK$600出示由入境事务处发出的做证/ 领证记录+关注将军澳中心小红书
奖赏: 送HK$40将军澳中心电子赠券(总名额：300) 包括：HK$10 餐饮电子赠券4张
即日电子消费 : 累积满HK$1,000出示由入境事务处发出的做证/ 领证记录+ 关注将军澳中心小红书  (最多可累积2组不同商户消费单据，每张须满HK$100或以上)
奖赏: 送HK$70将军澳中心电子赠券(总名额：300)包括：HK$20 餐饮电子赠券1张 + HK$50 Market Place现金券1张

为迎接6月26日将军澳入境事务大楼增设婚礼礼堂　两大送礼自用必知优惠【消费着数赏】及【星级购物赏（嫁娶篇）】

为配合婚礼礼堂启用，将军澳中心特意打造「消费着数赏」及「星级购物赏（嫁娶篇）」，大送「影音家电」、「珠宝钟表」或「零售」三大类别的电子赠券，尽情选购体面的结婚贺礼！

  • 【消费着数赏】：将军澳中心与东港城联手，即日起至7月10日期间，The Point会员于将军澳中心、PopDeli 或PopFood即日以电子货币消费满HK$30,000及HK$50,000，即有机会获赠价值HK$1,800及HK$3,400的影音家电或珠宝钟表电子赠券，于将军澳中心及东港城内大买特买！

将军澳中心 x 东港城「消费着数赏」
推广日期 : 即日至7月10日(换完即止)
换领时间 : 1pm-10pm
换领地点 : 将军澳中心L1换领专柜 (烧肉男对出)
详情:
即日电子消费 : 满HK$30,000 (最多可累积6组商户消费单据，每张须满HK$100或以上)
奖赏 : 送HK$1,800电子赠券组合 (总名额：20)  包括：HK$100将军澳中心影音家电或珠宝钟表电子赠券12张+ HK$100 东港城影音家电或珠宝钟表电子赠券6张
即日电子消费 : 满HK$50,000(最多可累积6组商户消费单据，每张须满HK$100或以上)
奖赏 : 送HK$3,400电子赠券组合 (总名额：20) 包括：HK$100将军澳中心影音家电或珠宝钟表电子赠券22张+ HK$100 东港城影音家电或珠宝钟表电子赠券12张

  • 【星级购物赏（嫁娶篇）】：The Point会员更可专享「星级购物赏」消费优惠，由6月26日起以电子货币于将军澳中心、PopDeli 或PopFood消费满HK$35,000 或HK$55,000，即可获HK$2,000及HK$4,000零售电子赠券兼同时赚取积分；同日参加【星级购物赏（嫁娶篇）】， 其中一张收据必须为珠宝钟表商户发出， 即额外送HK$200零售电子赠券，让你逃选新人新婚礼物同时更着数！

星级购物赏 (嫁娶篇) 买珠宝钟表额外奖!
推广日期 : 2024年6月26日至7月31日(换完即止)
换领时间 : 1pm-10pm
换领地点: 将军澳中心L1换领专柜 (烧肉男对出)
详情 :
即日电子消费 : 消费满HK$35,000(最多可累积6组商户单据，每张须满HK$100或以上)
奖赏: 送HK$2,000将军澳中心零售电子赠券(总名额：25) 包括： HK$100零售电子赠券20张
即日电子消费 : 消费满HK$55,000 (最多可累积6组商户单据，每张须满HK$100或以上)
奖赏: 送HK$4,000将军澳中心零售电子赠券(总名额：25) 包括： HK$100零售电子赠券40张
即日电子消费 : 同日参加星级购物赏(嫁聚篇)，其中一张收据必须为珠宝钟表商户发出
奖赏 : 额外送HK$200将军澳中心零售电子赠券 (总名额：50) 包括：HK$100零售电子赠券2张

小红书打卡有赏　完成指定任务即送餐饮电子赠券

小红书热潮没法挡！要知道将军澳中心热话，从此再多一渠道。将军澳中心打造【小红书打卡有赏】，The Point会员只要完成３大指定任务，即送HK$20餐饮电子赠券：

  • 任务1：文字不少于50字，至少3张相片或30s以上视频
  • 任务2：添加将军澳中心定位
  • 任务3：添加指定话题 #将军澳中心

「Point Dollar额外赚住赏」　加码加推高达HK$150餐饮电子赠券

The Point 会员的优惠岂止如此？活动期间，凡消费满指定金额，同时使用Point Dollar，即送将军澳中心电子赠券，名额有限，先到先得！

Point Dollar额外赚住赏
单一消费满HK$200，同时使用$50 Point Dollar
送HK$20将军澳中心电子赠券 (总名额：200个)
(包括HK$20餐饮电子赠券１张)

单一消费满HK$500，同时使用$150 Point Dollar
送HK$60将军澳中心电子赠券 (总名额：200个)
(包括HK$20餐饮电子赠券3张)

单一消费满HK$1,000，同时使用$250 Point Dollar
送HK$150将军澳中心电子赠券 (总名额：200个)
(包括HK$50餐饮电子赠券3张)



话题 Press release summary

部门 消费者
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