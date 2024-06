Tuesday, 11 June 2024, 18:29 HKT/SGT Share:

来源 Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝白兰地于「2024年度国际葡萄酒烈酒大赛」 首次荣获金奖殊荣

香港, 2024年6月11日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828)欣然宣布其「王朝锦邑桶藏18年XO白兰地」于「2024年度国际葡萄酒烈酒大赛」中首次荣获金奖,「金王朝干红葡萄酒」亦于该比赛摘获铜奖。 国际葡萄酒烈酒大赛成立于1969年,至今已经拥有超过半世纪的历史,是世界上第一个正式的葡萄酒和烈酒比赛,凭借其悠久的历史及专业的鉴定团队,该比赛被视为葡萄酒和烈酒质量的国际评价标准,冠有「酒界奥林匹克大赛」美誉。本年度大赛结果近期出炉,评审团队由100多位顶级行业专家组成,从数千个参赛产品中挑选出顶级美酒,「王朝锦邑桶藏18年XO白兰地」因其酒香优雅、酒体顺滑、口感圆润等特质从众多参赛产品中脱颖而出,荣获此次比赛金奖。此外,本集团「金王朝干红葡萄酒」亦以其卓越的酒质获取此次比赛铜奖佳绩。 王朝主席万守朋先生表示:「此次『王朝锦邑桶藏18年XO白兰地』获奖,是继去年王朝白兰地在两个美酒品评比赛中获得金奖后,再次于顶级酒类品评比赛中荣获金奖最高殊荣,亦是本集团产品首次于国际葡萄酒烈酒大赛(IWSC)中获得金奖,彰显王朝产品受到行业顶级评酒专家的广泛认可。未来,集团将持续以匠心工艺打造佳酿,不断提升王朝市场份额,提高王朝品牌影响力,致力于把王朝打造成中国葡萄酒及白兰地的代表品牌,将葡萄酒及白兰地推广至亚洲及世界各地。」 王朝于「2024年度国际葡萄酒烈酒大赛」获奖的产品介绍如下: 金奖 王朝锦邑桶藏18年XO白兰地 此白兰地以天津蓟州燕山南麓产区优质葡萄为原料,采用法国干邑传统工艺二次蒸馏,于法国白兰地橡木桶中陈酿至少18年。酒呈深琥珀色,深邃浓烈,如水晶般通透,香气馥郁持久,橡木香、花香、肉桂、香草、干果等复杂香气融合完美,酒香优雅,酒体顺滑,口感圆润,层次丰富,余韵持久。 铜奖 金王朝干红葡萄酒 此酒产自新疆天山北麓和宁夏贺兰山东麓,晶莹剔透的深宝石红色,诱人的莓果味道,伴随着浓郁的橡木、香草的气息,酒体优雅,单宁紧致,口感圆润细腻,在享用火锅、烧烤、炖鱼等口味略重的菜肴时饮用滋味更佳。



































































关于王朝酒业集团有限公司 王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号00828。成立于1980年,王朝为中国优质葡萄酒生产商,主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品,是中国第一家中外合资的酿酒企业,主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种,及引入进口葡萄酒产品,为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。 近年,王朝在业内及市场均获得许多奖项,包括: 年份 王朝荣获奖项 2019 - 「王朝至尊皇族系列-珍藏赤霞珠2008年」及「王朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒」于「『一带一路』葡萄酒及烈酒大奖」获颁两项银奖 - 「王朝礼颂系列 - 成竹」获Decanter亚洲葡萄酒大赛嘉许奖 - 「王朝梅鹿辄系列 – 金标2009年」、「王朝礼颂系列 - 成竹2010年」及「王 朝5度纪念日低醇起泡葡萄酒」在国泰航空香港国际美酒品评大奖荣获一项银奖及两项铜奖 - 四款葡萄酒在香港酒业总商会酒类评审大赏中荣获铜奖 2020 - 六款葡萄酒在「《酒.派》国际大赛」分别荣获一项白金奖、一项金奖、两项银奖、一项铜奖和一项优质认可奖 - 王朝(锦邑)18年X.O.白兰地在「2020国际葡萄酒(中国)大奖赛」中获得大金奖之最高殊荣 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛」及「亚洲气泡酒大师赛」荣获一项银奖和两项铜奖 - 王朝于「2020年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」摘得两项银奖和两项铜奖 2021 - 王朝于「《酒.派》国际大赛 2020」勇摘两项金奖、一项银奖和两项铜奖 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛2021」及「DB Asia 夏季品酒2021」荣获三银佳绩 - 王朝勇夺「2021年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」两项银奖佳绩 2022 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛2022」荣获两项银奖 - 「王朝七年藏酿品干红葡萄酒」于国际葡萄酒(中国)大奖赛(IWGC)荣获金奖 - 王朝勇夺「2022年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」两项铜奖佳绩 2023 - 王朝首次荣获2023年国际葡萄酒烈酒大赛两项铜奖 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲气泡酒大师赛2023」及「亚洲赤霞珠大师赛2023」荣获大师奖及一银一铜佳绩 - 王朝于「第25届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛」勇夺金奖 - 王朝于「2023年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」分别荣获一项金奖及两项铜奖佳绩 2024 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲霞多丽大师赛2024」及「亚洲赤霞珠大师赛2024」分别荣获一银一铜佳绩 - 王朝于「2024年度国际葡萄酒烈酒大赛」荣获一项金奖及一项铜奖



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network