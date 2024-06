Tuesday, 11 June 2024, 16:22 HKT/SGT Share: 巨星传奇与数字王国组团入局“IP+AIGC”新市场 专家点评:成功关键在于IP质量

香港, 2024年6月11日 - (亚太商讯) - 近日,巨星传奇(6683.HK)与数字王国(547.HK)达成战略合作,双方成立合资公司,分别持有合资公司40%股份,管理团队持有20%,合资公司将聚焦“IP+AIGC”业务。 据公告显示,合资公司将作为巨星传奇数字内容制作及人工智能生成内容(AIGC)在全球的独家代理,同时亦成为巨星传奇数字内容发行业务在全球(不包括大中华区及中东地区)的独家代理。基于此次合作,巨星传奇将嫁接数字王国顶级好莱坞特技及虚拟人技术,通过人工智能(AI)方式创造更多数字内容及虚拟偶像,开发面向消费者群体的数字内容,进而在全球范围内实现商业化。 把握数字化发展机遇,万亿市场联手激发“1+1>2”商业潜能 在数字化时代,文娱行业正经历着前所未有的变革。随着AI技术的飞速发展, AIGC已经成为推动内容创新的重要力量。国家倡导扶持虚拟现实产业发展,力推行业标准建设和先行先试。2022年11月,工业和信息化部就发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,计划中强调加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破,与文娱等行业融合落地。 仅政策出台的半年时间,巨星传奇就在“虚拟现实+”领域结出果实。2023年5月,巨星传奇携中国移动、好莱坞顶级制作团队为周杰伦打造全新数智人“周同学”,并授权给中国移动担任其动感星推官、5G元宇宙星际开拓官和5G视频彩铃推广大使。刚一出场就获得三个代言,这在文娱行业引起不小的轰动。同年10月,“周同学” 数智人首支元宇宙先导片《次元拓》在周杰伦2023“嘉年华”世界巡回演唱会上海站全球首发。由此,巨星传奇在数字内容制作及运营领域初开篇章。 据易观分析发布的《中国文娱业人工智能行业应用发展图谱2023》报告:2023年中国数字内容媒体市场的总体市场规模将达到1.21万亿,且增速超过20%。政策的支持以及市场规模的宏大都加速了巨星传奇在该领域的布局。巨星传奇作为一家在IP运营及创造领域具有深厚积累的公司,拥有多个天王级IP和丰富的IP内容创作经验。而数字王国则在AI技术领域拥有领先的研发实力和创新能力。业内专家认为,此次合作是媒体娱乐行业与AI技术结合的一次重要尝试,有望推动整个行业的技术进步和商业模式创新。双方联手入局“IP+AIGC”新市场,在万亿规模的市场中有望激发出“1+1>2”的商业潜能。 AI赋能文娱产业,辅助IP价值提高 AI产业化,产业正在AI化。随着人工智能的发展,AI在影视、文娱等行业具备广泛的应用场景并带来深刻的影响。AI对文娱行业的核心影响在于内容生产力的释放与升级。一方面,可以整体提升文娱产业工业化水平,形成AI赋能全流程的工业化生产体系;另一方面,释放内容生产者的效能,专注于创意与情感共鸣等方向。 此次合作,巨星传奇可以运用AIGC提高IP授权阈值,以此强化自身IP影响力并激发内容活力,实现媒体娱乐内容创作的自动化和智能化。AI技术将根据市场需求和用户偏好,生成更具有创意和吸引力的媒体娱乐内容。这不仅大大提高了内容生产的效率,同时也保证了内容的多样性和创新性,通过AI技术赋能传统IP,提高IP商业价值。 IP授权市场前景广阔,成功关键在于IP质量 当前,国内IP授权产业正在高速增长。根据国际授权业协会《2023全球授权市场报告》数据显示:全球授权商品及服务销售额增长至3408亿美元。其中,中国授权市场约为126亿美元,与2014年的61.39亿美元相比翻了一番。IP是授权行业产业链的源头,市场规模的扩大正是因为IP所拥有的高附加价值得到更多年轻消费者的认可。 市场上IP变现的途径侧重在两个方面:IP版权交易与衍生品销售。以宝可梦IP为例,2023年,精灵宝可梦的累计收入达到了惊人的1000亿美元,其中授权商品收入高达671亿美元(约合人民币4860亿元),占比高达67%。华特迪士尼旗下的IP小熊维尼、米老鼠和朋友们在2023年的授权商品收入均超过700亿美元。与火爆销售额形成鲜明对比的是优质长线IP的稀缺,IP的质量决定了“IP+”的拓展边界和收入规模。 巨星传奇在IP创造及营运方面拥有一批高质量IP,通过为不同艺人量身打造独特的人物IP和内容IP,最大程度地发挥明星影响力。就IP资源而言,巨星传奇为周杰伦及刘畊宏分别打造了“周同学”、“刘教练”两大超级IP,还接续构建了包括方文山、ViVi、南拳妈妈、陈法蓉、孙耀威等在内的明星IP矩阵,累计粉丝数超2亿。内容IP方面,巨星传奇亦为周杰伦量身打造的首个户外真人秀节目《周游记》已播出两季,两季节目的相关话题在微博阅读量累计近20亿。《周游记1》平均收视率在同一时段中排名第一。《周游记2》播出后更是全网收获246个热搜,快手全站播放量超11.3亿,观众反响热烈。 此番巨星传奇嫁接数字王国顶级好莱坞视效及虚拟人技术,将有望生成更多以优质内容驱动的优质IP,结合自身的IP衍生品开发和运营经验,形成IP全生态开发布局,延长自身优质IP生命周期,此次合作能实现更大的商业价值。 在数字化浪潮的推动下,巨星传奇与数字王国的合作将开启媒体娱乐行业的新篇章。双方将通过AI方式创造更多数字内容及虚拟偶像,结合巨星传奇丰富的营运经验,下一个超级IP的诞生将有望为巨星传奇的业务增长打开了想象空间。



