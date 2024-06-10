康耐特光学携手产学研合作

香港, 2024年6月11日 - (亚太商讯) - 全球领先的光学镜片产品与服务供应商上海康耐特光学科技集团股份有限公司（“康耐特光学”或“本公司”」，连同其子公司统称“本集团”；股份代号：2276.HK）欣然宣布，旗下江苏康耐特光学有限公司（“江苏康耐特光学”）于2024年6月7日与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（“长春光机所”）签署技术开发（委托）合同（“合同”），共同推动光学镜片制造自动化升级。同日，江苏康耐特光学也将与上海理工大学签署技术开发合同，双方将利用各自优势合作研发具有更优质光学性能和更大视野效果的光学镜片。

两项技术合作有利于康耐特光学进一步巩固在光学镜片行业的领先地位，为客户提供更优质的产品与服务。公司将持续加大研发投入，致力于推动行业技术创新，以满足不断变化的市场需求。

从左至右，康耐特技术员 李源锋；康耐特副总经理 樊红彬；康耐特技术总经理 王传宝；上理工副教授 项华中；上理工硕士研究生 马乐飞；上理工硕士研究生 王冰城。 康耐特技术总经理王传宝（左）与上理工副教授项华中（右）就技术开发合同签约现场照片。

推动自动化生产升级

康耐特光学所处光学镜片行业属于技术密集型行业，随着公司对产品结构的不断升级，产品研发生产过程中越来越需综合应用精密光学、机械和电子等多学科技术并掌握精密制造工艺，公司的技术水平和研发能力具有较高要求。此次与长春光机所的合作，是基于其在机器人抛光技术上的多年沉淀，双方拟订研发项目并孵化后，在长光大器企业中实现量产，最终实现玻璃模具表面抛光设备的国产替代。

康耐特光学拥有业内资深的技术团队，利用自主研发不断推动镜片加工技术升级，一直高度重视产学研合作，积极推动技术突破和产品创新。去年，作为国内为数不多能提供1.74折射率镜片的供应商之一的康耐特光学，成功与上海理工大学合作开发应用1.74折射率镜片产品，今年又将持续进行不同折射率的功能镜片产品的研发，大幅提升了视野效果和佩戴舒适性，实现了产品的全面升级，拓展产品个性化定制空间。

深化产学研合作持续引领技术创新

康耐特光学董事会主席兼总经理费铮翔先生：“研发实力对业务经营的成功及市场竞争力至关重要。多年来，我们一直致力升级研发设备，并积极推动产学研合作，持续提升自身的研发能力和竞争力。是次与长春光机所的合作，将为我们带来专业人才和技术资源的共享，有助于进一步提升我们的制造水平和产品竞争力。未来，我们将继续探索更多跨业界的合作机会，携手各方专家打造高质量的光学镜片产品，充分利用加速战略优化升级，为消费者提供更卓越的视觉体验。”

随着光学产业的应用领域不断拓展，推动产品技术不断升级迭代。是次产学研合作再次印证了康耐特光学在研发领域的长期投入，通过与学术界的紧密协作，不仅持续提升其镜片产品的性能和质量水平，巩固其行业领先优势。产学研合作更能发挥强大协同效应，加快研究成果转化，不断探索可持续的创新业务模式，推动公司的稳步发展，引领行业进步，打造共赢蓝图，推动整个行业创新发展。

关于康耐特光学

上海康耐特光学科技集团股份有限公司（“康耐特光学”或“本公司”，连同其子公司统称“本集团”；股份代号：2276.HK），是全球领先的光学镜片产品与服务供应商。本集团通过C2M (Customer to Manufacturer)的业务模式，致力提供高效、配套的一站式服务，满足客户提出的全部个性化、差异化、高端化及定制化镜片的需求。以树脂眼镜镜片收入计算，本集团是全球十大市场参与者之中，唯一一家总部设于中国的公司。本集团销售市场遍布全球90个国家和市场，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳大利亚、泰国、德国及巴西等地。

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