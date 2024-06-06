「中国医学影像服务第一股」一脉阳光于港交所主板正式挂牌



香港, 2024年6月7日 - (亚太商讯) - 中国领先的医学影像专科集团江西一脉阳光集团股份有限公司（「一脉阳光」或 「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代码：2522.HK），今天上午9时正于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板正式上市并开始买卖。 一脉阳光此次全球发售共计17,816,000股股份（假设超额配股权未获行使），每股发售股份最终发售价为14.98港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及开支，公司自全球发售所得款项净额估计约为183.48百万港元。公司于香港公开发售获超额认购，接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约336.33倍，而国际发售亦获超额认购约1.24倍。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为8,908,000股及8,908,000股，各占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约50%及50%。 一脉阳光为中国领先的医学影像专科医疗集团。根据弗若斯特沙利文的资料，按医学影像中心网点数目、设备数目、以我们作为其主要工作场所注册的执业影像医生的注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，于2023年，一脉阳光在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一；而按2023年影像中心产生的收入计，一脉阳光在中国所有第三方医学影像中心中排名第二。 根据弗若斯特沙利文的资料，中国第三方医学影像中心市场处于快速发展期，于2018年至2023年，相关市场规模复合年增长率为29.0%，预期自2023年至2026年将以33.5%的复合年增长率增长。在此背景下，一脉阳光抓住医学影像市场蓬勃发展的机遇，成为中国唯一一家为整个医学影像产业链提供多元化影像服务及价值的医学影像平台运营商及管理者。围绕影像中心服务，影像解决方案服务，一脉云服务这三大核心业务，一脉阳光创造了综合一站式业务网络，以满足日益增加的医疗机构及个人的医学影像服务需要。 一脉阳光创新地提出了「影像服务临床」的理念，并运用高效、标准化的开发及运营管理模式，使得业务快速扩张。自成立以来，公司致力建立及运营医学影像中心网络，并探索中国分级诊疗体系下的服务模式，旨在促进优质医疗资源向基层医疗体系延伸，并把握前述利好政策及行业趋势平衡有关资源的分布。截至2023年12月31日，公司的医学影像中心网络覆盖17个省、自治区及直辖市，从一二线城市延伸至59个县级行政区。截至2023年12月31日，一脉阳光已建立起完善的医学影像中心网络，由97个影像中心组成，包括9个旗舰型影像中心，24个区域共享型影像中心，50个专科医联体型影像中心及14个运营管理型影像中心。 成立近10年，一脉阳光已累积了丰富的医学影像服务经验，成功建立了完善的影像中心开发体系并取得了领先的行业地位。未来，一脉阳光将持续扩大影像中心网络和解决方案服务范围，持续投入研发，强化一脉影像学院功能，并加强与产业上下游利益相关者的战略合作，从而建立一个具有主导地位的医学影像解决方案服务平台。基于此，公司能够为患者及医疗保健消费者提供更好的医学影像服务体验，让临床医生获得更精准的影像诊断结果，更让影像医生通过一脉阳光的平台实现更大的专业价值。 关于江西一脉阳光集团股份有限公司 江西一脉阳光集团股份有限公司（「一脉阳光」或 「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代码：2522.HK）为中国一家领先的医学影像专科医疗集团，主要通过影像中心服务，影像解决方案服务，一脉云服务三大核心业务产生收入。根据弗若斯特沙利文的资料，按医学影像中心网点数目、设备数目、以公司作为其主要工作场所注册的执业影像医生的注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，于2023年，公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一；而按2023年影像中心产生的收入计，公司在中国所有第三方医学影像中心中排名第二。 此新闻稿由博达浩华国际财经传讯公司代表一脉阳光发布。如有垂询，请联络︰博达浩华国际财经传讯公司 李耀荣 +852 3150 6707 bunny.lee@h-advisors.global 陈嘉静 +852 3150 6713 jasmine.chen@h-advisors.global 吴家欣 +852 3150 6767 erica.wu@h-advisors.global



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