巨星传奇打造明星IP孵化基地 周杰伦现身为爱妻自创品牌助力

文章来源:澎派新闻 日期:2024/6/6

香港, 2024年6月7日 - (亚太商讯) - 5月29日,昆凌自创服装品牌JENDES快闪店在北京三里屯#024小白楼正式开业,周杰伦更是在“嘉年华”演唱会长沙站开唱前夕,携母亲现身JENDES快闪店打卡拍照为爱妻品牌助力,照片发布后一度引起网友热议。 周杰伦快手官方账号发布与母亲在JENDES快闪店照片 据悉,#024小白楼为港股上市公司巨星传奇(6683.HK)打造的“明星IP孵化基地”,借由邀请明星IP相关品牌入驻,利用自身明星IP运营优势,为所入驻品牌进行引流,打造明星生活品牌,并在形成品牌集群效应后,再赋能巨星传奇旗下IP与新零售产品销售,从而实现流量闭环。这一运营模式,可视为巨星传奇在IP营运业务方面的进一步拓展。 作为一家专注于“明星IP创造及营运+新零售”的公司,在IP创造与营运方面,巨星传奇为不同艺人量身打造独特IP和内容,最大程度地发挥明星影响力,除此之外,巨星传奇在IP孵化方面亦有丰富经验,以周杰伦二次元形象“周同学”为例,孵化时间不到6年,已与众多知名品牌达成合作,如快手、腾讯音乐、支付宝等,“周同学”数智人更是成功拿下中国移动旗下业务三个代言,分别为:中国移动动感星推官、中国移动 5G 元宇宙星际开拓官及中国移动 5G 视频彩铃推广大使。巨星传奇现已将其成熟的明星IP孵化经验运用于#024明星IP孵化基地。 目前,除JENDES快闪店被邀请入驻外,爱在西元前咖啡厅也是巨星传奇在#024明星IP孵化基地设立的重点IP孵化品牌,以独特的歌曲元素进行切入,将歌词意境在现实中还原,带给消费者沉浸式体验。此外,巨星传奇亦在咖啡厅内打造小型艺术空间,展出明星艺术藏品及其他数字艺术作品,供粉丝打卡拍照。 以已入驻#024的餐饮品牌凯珍餐厅为例,巨星传奇也提供了全方位的支持,包括空间设计、品牌宣传、营销策划等,根据黄觉个人IP特色及品牌特性,在国内主流内容平台上进行定向传播, 将明星IP与餐饮品牌进行结合,为凯珍进一步导流。巨星传奇利用自身明星IP运营优势,助力凯珍扩大其品牌影响力,吸引更多消费者关注#024,以此进一步加速流量的转化和推动品牌的长期发展。 在新零售方面,巨星传奇还计划将自有品牌的产品用于明星IP孵化基地,为入驻的明星IP餐饮品牌提供产品原料,以此实现多元化收入,例如巨星传奇旗下主打干净配料表的爱吃鲜摩人,其厨房健康调料可供应于#024入驻的餐饮品牌,通过类似合作,从而实现流量与产品销量的进一步转化。 巨星传奇管理层表示,除上述引流方式之外,巨星传奇亦将通过创新的引流方式对#024明星IP孵化基地进行导流,例如邀请明星餐饮主厨与世界级烘焙大师于#024开办大师课程,并与大师主厨合作推出联名限定餐点,以及在#024举办明星新品发布会、音乐表演、开设快闪店等,从而吸引更多消费者关注,提升入驻#024的明星IP品牌知名度,增加产品销量。 #024明星IP孵化基地位于北京时尚地标三里屯北区太古里街区,周边汇聚众多一线奢侈品品牌,街区融合了艺术打卡点、明星IP、数字艺术藏品等文化潮流元素于一身,有着天然的流量优势。巨星传奇在此成立明星IP孵化基地,对入驻的明星IP相关品牌进行打造,挖掘更多品牌优势,并通过活动策划,对品牌进行宣传支持等方式,结合流量优势对明星IP品牌进行赋能,以此加速对入驻品牌的进一步孵化。



