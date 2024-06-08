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Friday, 7 June 2024, 16:44 HKT/SGT
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巨星传奇打造明星IP孵化基地 周杰伦现身为爱妻自创品牌助力
文章来源：澎派新闻 日期：2024/6/6

香港, 2024年6月7日 - (亚太商讯) - 5月29日，昆凌自创服装品牌JENDES快闪店在北京三里屯#024小白楼正式开业，周杰伦更是在“嘉年华”演唱会长沙站开唱前夕，携母亲现身JENDES快闪店打卡拍照为爱妻品牌助力，照片发布后一度引起网友热议。

周杰伦快手官方账号发布与母亲在JENDES快闪店照片
周杰伦快手官方账号发布与母亲在JENDES快闪店照片

据悉，#024小白楼为港股上市公司巨星传奇（6683.HK）打造的“明星IP孵化基地”，借由邀请明星IP相关品牌入驻，利用自身明星IP运营优势，为所入驻品牌进行引流，打造明星生活品牌，并在形成品牌集群效应后，再赋能巨星传奇旗下IP与新零售产品销售，从而实现流量闭环。这一运营模式，可视为巨星传奇在IP营运业务方面的进一步拓展。

作为一家专注于“明星IP创造及营运+新零售”的公司，在IP创造与营运方面，巨星传奇为不同艺人量身打造独特IP和内容，最大程度地发挥明星影响力，除此之外，巨星传奇在IP孵化方面亦有丰富经验，以周杰伦二次元形象“周同学”为例，孵化时间不到6年，已与众多知名品牌达成合作，如快手、腾讯音乐、支付宝等，“周同学”数智人更是成功拿下中国移动旗下业务三个代言，分别为：中国移动动感星推官、中国移动 5G 元宇宙星际开拓官及中国移动 5G 视频彩铃推广大使。巨星传奇现已将其成熟的明星IP孵化经验运用于#024明星IP孵化基地。

目前，除JENDES快闪店被邀请入驻外，爱在西元前咖啡厅也是巨星传奇在#024明星IP孵化基地设立的重点IP孵化品牌，以独特的歌曲元素进行切入，将歌词意境在现实中还原，带给消费者沉浸式体验。此外，巨星传奇亦在咖啡厅内打造小型艺术空间，展出明星艺术藏品及其他数字艺术作品，供粉丝打卡拍照。

以已入驻#024的餐饮品牌凯珍餐厅为例，巨星传奇也提供了全方位的支持，包括空间设计、品牌宣传、营销策划等，根据黄觉个人IP特色及品牌特性，在国内主流内容平台上进行定向传播， 将明星IP与餐饮品牌进行结合，为凯珍进一步导流。巨星传奇利用自身明星IP运营优势，助力凯珍扩大其品牌影响力，吸引更多消费者关注#024，以此进一步加速流量的转化和推动品牌的长期发展。

在新零售方面，巨星传奇还计划将自有品牌的产品用于明星IP孵化基地，为入驻的明星IP餐饮品牌提供产品原料，以此实现多元化收入，例如巨星传奇旗下主打干净配料表的爱吃鲜摩人，其厨房健康调料可供应于#024入驻的餐饮品牌，通过类似合作，从而实现流量与产品销量的进一步转化。

巨星传奇管理层表示，除上述引流方式之外，巨星传奇亦将通过创新的引流方式对#024明星IP孵化基地进行导流，例如邀请明星餐饮主厨与世界级烘焙大师于#024开办大师课程，并与大师主厨合作推出联名限定餐点，以及在#024举办明星新品发布会、音乐表演、开设快闪店等，从而吸引更多消费者关注，提升入驻#024的明星IP品牌知名度，增加产品销量。

#024明星IP孵化基地位于北京时尚地标三里屯北区太古里街区，周边汇聚众多一线奢侈品品牌，街区融合了艺术打卡点、明星IP、数字艺术藏品等文化潮流元素于一身，有着天然的流量优势。巨星传奇在此成立明星IP孵化基地，对入驻的明星IP相关品牌进行打造，挖掘更多品牌优势，并通过活动策划，对品牌进行宣传支持等方式，结合流量优势对明星IP品牌进行赋能，以此加速对入驻品牌的进一步孵化。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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