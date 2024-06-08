复星国际：HAL为期八年的投资运营征途，全球化战略持续演进的缩影



香港, 2024年6月7日 - (亚太商讯) - 5月28日，复星国际在港交所发布公告，宣布向荷兰银行出售旗下子公司所持有的德国私人银行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG（HAL）99.743%股份，总价约6.703亿欧元。本次交易完成后，复星国际将不再持有HAL股份，但复星将全额保留HAL所持有的Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.（HAFS）股份，即保留HAL的基金服务业务。 一个企业的经营，往往由两个通用的维度组成——战略制定能力和战术执行能力，前者决定了方向，后者影响着进程。 复星出售HAL的底气，一方面源于其在全球化迭代方面的前瞻意识。另一方面，复星强大的全球化运营能力，能够盘活旗下资产并完成价值重塑。 以下让我们一起循序渐进地了解复星如何深度挖掘这家德国私人银行所蕴藏的商业价值，如何赋能HAL创造多赢，以及HAL是如何匹配复星全球化战略的持续演进。 复星全球化1.0启航：「中国动力嫁接全球资源」 复星的全球化征程以复星国际2007年上市为起点，彼时，伴随着全球化浪潮，中国经济稳步发展，中国企业掀起迈出国门、投资海外的热潮。 为推进全球化战略，复星提出「中国动力嫁接全球资源」，带领中国企业走出去的同时，也帮助海外企业享受中国高速成长的成果。 2016年，复星正式收购H&A（后更名为HAL），复星国际董事长郭广昌当年表示，「该银行符合我们长期关注的价值投资理念，有助于我们更好地进入欧洲领先的经济体。我们相信通过此次合作，不仅能服务德国当地民众，也能够帮助H&A开拓更多中国企业和个人客户，匹配他们在海外的金融需求。这也正是『中国动力嫁接全球资源』的体现。」 当年的H&A监事会与股东委员会主席Wolfgang Deml表示：「多数股东选择了复星这样具有实力与长期愿景的投资者，从而保持H&A的传统与文化的同时，为银行开拓了全新的国际视野。复星的网络遍布全球，并深谙金融领域，能够协助我们提升业务，发展新客户。」 事实上，收购H&A，不仅是「中国动力嫁接全球资源」全球化战略的又一次实践，也是复星深入高端财富管理市场的重要一步。 资料显示，复星收购时，H&A总在管资产约430亿欧元（包括80亿欧元AUM (Assets Under Management资产管理规模)，350亿欧元AUC (Assets Under Custody托管资产)），2014年，公司的净利润为520万欧元。 复星全球化2.0深化：「中国+全球双向驱动」赋能H&A并购整合、地域扩张 收购H&A之后，复星全球化旅程也同步进入了2.0阶段，如何通过进一步外延并购扩大规模、在实现有效整合、规模效应凸显后带动内生增长，让H&A充分撬动全球化战略带来的优势资源，加快业务升级，实现「华丽转身」，成为复星置顶的核心议题。 事后验证，复星通过深度运营管理，并支持HAL持续进行并购整合，对其业务发展、全球化进程等多方面的相互赋能是极为成功的。2023年，HAL总收入为4.35亿欧元，净利润为8300万欧元，总在管资产达到2652.13亿欧元，跻身德国私人银行前十名地位。 郭广昌亦坦言：「一个成功的投资交易背后必须有更多成功的整合，才能达到目标的投资价值。」 因此，在将H&A纳入麾下之后，复星开始推动其通过投资并购扩大业务规模、拓展业务覆盖区域、布局新技术、新赛道，以此提升内生增长动力。 据了解，2017年HAL收购德意志银行旗下卢森堡托管平台Sal Oppenheim，加速托管业务发展，在原有400多亿欧元AUC的基础上新增AUC超200亿欧元，提升了品牌知名度和市场影响力，进而反哺内生增长。在收购整合后的六年里，内生增长以年化30%速率发展，到2023年AUC规模已超2000亿欧元，位列卢森堡基金服务业务前三。 地域拓展方面，HAL于2019年收购爱尔兰CCM基金服务平台，进入英语区市场，开启国际化布局。同时，随着中国财富市场的崛起，复星把HAL这个海外优质品牌和产品「引进来」，帮助其发展中国市场，利用中国市场的高速增长带动其全球业绩的增长。复星支持HAL先后设立了南京、上海分公司，全面展开中国业务。 2021年，复星赋能H&A迎来了并购史上质的飞跃。复星支持H&A收购德国顶尖的私人银行 Bankhaus Lampe KG，并在与其合并后更名为 HAL，整合后公司规模效应初步显现。此次并购使HAL财富管理业务的资产管理规模突破170亿欧元，跻身德国前十大私人银行。HAL CEO Michael Bentlage在接受媒体采访时也提到：「此次合并对于公司来说是一个 『真正的成功故事』，在收购 Bankhaus Lampe之前，我们在德国市场排名第 20 位」。 整体来看，经过并购整合后，HAL收入规模、市场排名大大提升，对于私行、资管、托管业务，更大的规模和更高的排名使银行整体更容易准入重要客户的白名单，为内生获客提供了先决条件。此外，并购整合完成后，IT、风控、合规等运营项目均可发挥规模效应，降低了HAL的运营成本，优化成本收益比，提升获利能力。德国媒体DER PLATOW Brief称，HAL在2023年的成本收益比下降到 71.6%（前一年为 76%），尽管在技术和新员工方面投入了大量资金，但70%的目标已经指日可待。 市场人士分析指出，H&A系列并购体现了复星全球金融版图的再次提质升级，也是对其全球化能力和并购投资及整合能力的再次印证。 复星全球化3.0进化：「深度全球运营」助力HAL组织优化，科创能力进一步升华 自2022年以来，复星的全球化战略持续进化－－「全球动力嫁接全球资源、全球组织+本地运营」的模式不断成熟，积极赋能旗下子公司在全球的业务整合、产品创新和生态协同。 复星的全球化多年来保持稳健，既源于步步为营、行稳致远的产业发展理念，更基于其开放互信、互惠共赢，严格遵循当地法规与尊重当地文化的处世理念。 「人才」是复星最重要和宝贵的资产。因此，开放式的、公平的、激励式的人才任用理念也是复星全球化运营的基础。复星也将这种全球化运营理念延伸至HAL，通过组织架构、人才建设与制度保障三个维度赋能HAL系统的组织建设革新。 在顶层组织架构方面，复星不断优化银行的管理层结构，重视内部人才培养，提拔两位年轻高管进入核心管理层。在激励制度保障方面，复星通过期权、虚拟股权的方式对管理层及核心员工进行全面激励。在全球化管理方面，复星协助HAL推进到复星全球各地的金融企业进行全球轮岗机制，给予员工更广阔的视野。基于上述复星的支持以及HAL成熟的人才管理机制，HAL连年获得德国最佳雇主称号。 值得一提的是，HAL管理层充分认可复星国际的全球化运营战略，据德国主流财经媒体Borsen Zeitung分析点评，复星作为投资者表现出了持久力和对HAL业务的充分了解，HAL与复星双方的合作关系是建设性的，并且充满信任。 除了组织优化，复星坚定地以科技创新为核心引擎，实现稳定的收入和利润增长。HAL数字化革新亦日渐精深，HAL的线上化平台Zeedin连续多年获得德国「最佳智能投顾（Best Robo Advisory）」奖项。在创新业务方面，HAL于2022年收购数字货币托管服务商Kapilendo，由此获得了随后BAFIN颁发的数字托管牌照和初始业务团队，成为德国首批获得此牌照的银行，继而推出了数字资产的完整业务线及数字资管产品。 进退有序，多方共赢 复星除了用八年时间精耕细作、做大做强，助力HAL释放更大的增长潜力外，为推进HAL业务走向更广阔的发展空间，复星也为HAL找到了最合适的买家荷兰银行ABN AMRO。 通过与HAL的合并，荷兰银行预计将产生6000万欧元的协同效应，其管理层在公告并购事项的发布会上表示：「这不单是成本协同效应，而是未来几年的共同增长。」 本次交易完成后，复星仍将全额保留HAL所持有的基金服务业务（HAFS）的股份。基金服务业务持有约2000亿托管资产，且预计未来仍会每年稳定地创造数千万欧利润。此举也符合复星通过轻资产运营、规模效应和生态协同获得长期稳定盈利的期望，并可与复星在欧洲的保险、资管等金融业务产生协同效应。未来，复星将会对此业务继续投入并持续保持对相关业务市场机遇的关注。 此外，HAL也可进一步释放价值。通过与荷兰银行的整合，HAL将把资源更加聚焦在银行业务的发展上，从而达致三赢局面。 复星植根于中国，成长于全球，长期坚持「创新」和「全球化」两大核心增长引擎，是中国少数既积累了深厚科技与创新能力，又具备全球运营与投资能力的企业。作为中国企业出海的代表，复星早年的全球化征程，借道跨境投资和并购走出了一条独特的产业发展之路。从识别优秀标的，到竞价、运营，以及最终卖出，每一个环节都面临巨大的考验。 复星将项目的投资、运营和退出与其「中国动力嫁接全球资源——中国+全球双向驱动——深度全球运营——聚焦创新+全球化」的全球化战略相结合，实现了全球化与本地化业务共赢，彰显出其强大的赋能成员企业、创造多方共赢的全球化能力。



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