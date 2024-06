Friday, 7 June 2024, 12:23 HKT/SGT Share:

来源 FTLife Insurance Company Limited 富通保险 2024年第一季 首年年化保费收入按年飙升153% 皇牌产品分红实现率连续8年达100%或以上

香港, 2024年6月7日 - (亚太商讯) - 根据保险业监管局最新公布的数据,将于第三季更名为周大福人寿保险有限公司的富通保险有限公司(「富通保险」),于2024年第一季业绩表现优秀,为公司未来的发展势头奠定了坚实基础。本季度的关键亮点包括: 首年年化保费收入(APE)1,2按年同期增长153%3,大幅优于行业整体57%的增幅;

市场排名按APE表现跃升至第8位4;

代理人渠道APE表现按年同期上升108%,远超行业整体12%的增幅,市场排名跃升至第8位4,成绩斐然;

经纪渠道业务APE按年同期持续增长,增幅达165%,市场占有率稳占业内领先地位。 富通保险行政总裁叶文杰表示:「2024年第一季度,我们取得了令人振奋的业务增长。这充分证明了公司在市场定位、业务拓展、渠道销售及人才培训等方面之策略行之有效,也体现了我们团队的卓越表现和专业服务得到客户的高度认可,推动业绩持续增长。」 叶文杰续指:「延续良好势头,我们的三大王牌产品系列5,自推出以来长达8年达到100%或以上分红实现率,反映我们能实现当初的销售预期,实力雄厚;我们亦于最新的穆迪投资评级中再度被确认「A3」财务实力评级 (IFSR),足证富通保险强大的资本和盈利能力。富通保险将继续开拓更多集团内外的战略性合作机会,为客户及家人提供更优质、更贴心的产品、服务和体验,进一步提升公司的核心竞争力,以满足其不同人生阶段的需要,持续创造超越保险的价值,为长远发展奠定稳健基础。」 注:

1. 首年年化保费收入为年度化保费之 100% 及整付保费收入 10% 之总和。

2. 首年年化保费收入是根据保险业监管局 2024年 1 月至 3 月香港长期保险业务季度发表的临时统计数字(「统计数字」),以个人寿险(类别 A 至 F)之新造直接业务作计算。

3. 根据统计数字之首年年化保费收入,与去年同时期之首年年化保费收入比较。

4. 富通保险按首年年化保费收入表现在香港人寿保险公司中排名第8位,去年同期之市场排名为第10位。

5. 长达8年达到100%或以上分红实现率的王牌产品系列,包括「传家宝」系列、「守护168」系列及「爱丰盛」系列。 重要提示: 本传媒通知乃富通保险经搜集有关数据及资料制作而成,仅供参考用途。于制作此传媒通知时,富通保险尽力确保资料内容准确、完整及为最新的信息,但不会就本传媒通知任何内容的准确性、完整性及适时性作出任何担保或保证。富通保险明确表示概不就因本传媒通知任何内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何索偿及/或损失承担任何责任。富通保险保留权利随时更改及修改此传媒通知载列之资料,而毋须发出预先通知。就此传媒通知之内容作出任何决定前,建议向适当的专业人士(如理财顾问或律师等)寻求独立意见。

如欲查询,欢迎致电富通保险客户服务热线:+852 2866 8898。

本传媒通知只适宜于香港分发,不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品,或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法,富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。 关于富通保险有限公司 富通保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(「富通保险」)为新创建集团有限公司(香港股份代号:659)之全资附属公司。服务香港逾三十年,富通保险通过与集团多元业务协同,致力成为客户的人生规划师,提供全面的生活和终身保障方案,从创富传承、健康养生到优质生活,照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技,富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司,创造超越保险以外的共享价值,迈向可持续发展的未来。 传媒联络

富通保险有限公司

品牌发展及传讯部

邝淑仪 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



