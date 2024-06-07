2024年度「杰出董事奖」及最新推出的「气候管治奖」现已接受提名



香港, 2024年6月6日 - (亚太商讯) - 香港董事学会昨日宣布香港董事学会董事嘉奖系列(「奖项」)正式接受提名。奖项系列包括历来备受推崇的「杰出董事奖」及今年最新启动的「气候管治奖」。 由左至右：梁广灏工程师、陶荣博士、叶嘉明女士及陈永诚先生在简布会上阐述2024董事嘉奖系列详情。 香港董事学会在6月5日适逢「联合国世界环境日」推出最新的奖项系列 - 「气候管治奖」，旨在表彰和激励在气候管治方面取得卓越成就的董事，并鼓励董事们积极参与气候行动。此奖项的评选标准与「杰出董事奖」相似。 「灵活领导 创意年代」是今年的奖项主题，明确反映了在当前创新时代中挑战和机遇同时并存。全球经济持续不振，营商环境严峻以及不断升级的地缘政治令经济前景更加晦暗不明。香港董事们刻下所面临的经济挑战更是前所未见。另外，气候管治也是考验企业和组织灵活性的议题。董事们必须带领团队辨析气候变化所带来的危与机，它已关乎到全球永续发展和人类福祉。 香港董事学会理事会主席陶荣博士表示：「每当面临未知的将来,我们务必随时做好持续学习、进化成长和迅速改变的准备,以迎接新的契机。适应力、远见和诚信也是领导者必需具备的素质。董事需要在变幻的局势中灵活调整策略、洞察先机以应对未来的挑战,并在动荡时期坚持良好的治理。通过举办这一系列奖项,香港董事学会旨在表彰杰出的董事会和董事,并倡议优质的企业管治。」 「杰出董事奖」及 「气候管治奖」 今届两个奖项截止提名日期同为2024年7月31日。评选团由本港著名商界领袖、专业人士及规管人员组成。奖项分为以下类别： 公司类别 董事类别 1. 上市公司 2. 非上市公司 3. 法定／非分配利润组织* 1. 执行董事 2. 非执行董事 3. 董事会 注: *「法定／非分配利润组织」是指不派发红利予其股东、会员、董事、雇员或任何人士的组织，其宗旨范围包括慈善福利、社会服务、保健医疗、教育、研究、工商联盟、专业推广、自助支援等但并不限于上列。 如欲索取奖项提名表格及相关资料，请浏览香港董事学会网址 www.hkiod.com 。 「香港董事学会董事嘉奖系列」 「香港董事学会董事嘉奖系列」是香港董事学会（简称「学会」）举办的一个项目，包含两个奖项系列。 第一个系列是「杰出董事奖」，自2001年举办，为首次在亚洲的创举。由于董事最终负责企业管治，以及带领公司实现繁荣和诚信，该奖项宗旨为彰显杰出董事会和董事，并推广优秀企业管治和董事专业行为。该奖项现已成为学会每年推动具影响力的一个社区项目，并得到100多个合作伙伴的支持。迄今，242位获奖者已因在企业管治和董事常规中展现卓越的标准而受到表彰。 2024年启动的「气候管治奖」构成学会奖项的第二个系列。该奖项着眼于彰显及启发董事及董事会在气候管治的优秀成就，并提倡董事们采取有关气候的行动。现在是董事必须在董事会议程和管治职务中处理因气候变化带来风险和机遇的关键时刻。 候选人可由公众提名，其资料通过严格的程序进行处理，经过与甄选顾问作高度尽职调查的会面，最后由拥有高标准和公正判断的独立评审团选出。奖项按公司类别，即上市公司、非上市公司和法定/非分配利润组织，亦按职务，即执行董事、非执行董事和董事会，进行颁发。 香港董事学会（简称“HKIoD”，又以下简称「学会」） 香港董事学会为香港代表董事共同努力的首要组织，其宗旨是促进企业永续发展职能，为所有公司、其拥有者、持份者、人类以至地球创造持久价值；为达成使命，学会致力于企业管治（「企业管治」又称「公司治理」）及董事专业行为上的倡导及厘定相关标准。 学会于1997年由创会主席郑慕智博士带领下创始，多年来非常荣幸获得香港特别行政区行政长官担任学会赞助人。学会会员来自不同行业及公司类别，并包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事。学会以多元文化及国际视野进行会务，举办活动包括董事培训课程、研讨会与论坛、董事立场喉舌、指引设定、公众教育、董事嘉奖系列、上市公司管治水平厘定等。 作为「董事学会环球网络」（Global Network of Director Institutes 简称“GNDI”)的成员组织，学会投入全球性联手推动优秀企业管治及董事专业行为。学会亦获委派代办「气候管治行动」(Climate Governance Initiative)之香港分部，该行动是与「世界经济论坛」（World Economic Forum）合作的环球网络，积极促进董事们处理气候变化带来的风险与机遇。 详情请浏览： http://www.hkiod.com | http://www.gndi.org | https://climate-governance.org/ 2023年度杰出董事奖查询: 新闻垂询: 香港董事学会 纵横公共关系顾问集团有限公司 苏佩君 odessa.so@hkiod.com 陈 练 brenda.chan@sprg.com.hk 电话：+852 2889 4988 传真：+852 2889 9982 电话：+852 2114 4396 传真：+852 2114 4948



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