君圣泰医药将在2024年国际肝病大会发布MASH临床2a期研究分析结果，进一步展现熊去氧胆小檗碱（HTD1801）的疗效与安全性

中国深圳、美国马里兰州罗克维尔, 2024年6月5日 - (亚太商讯) - 君圣泰医药（股票代码: 2511.HK），一家专注于慢性肝病和代谢性疾病多靶点创新疗法的医药公司，宣布将于欧洲肝脏研究协会（EASL）2024年大会（6月5日-8日，意大利米兰）上发表多项研究成果，包括熊去氧胆小檗碱（HTD1801）作为对靶向肠-肝系统的抗炎及代谢调节剂，在代谢异常性脂肪性肝炎（MASH）合并2型糖尿病（T2DM）患者中的临床2a期研究事后分析结果（NCT03656744）。

君圣泰医药的首席开发官Leigh MacConell博士表示：“HTD1801是一个多靶点新分子实体，正在开展针对MASH和T2DM患者的创新药开发。此次发表的数据进一步展现了HTD1801能够为患者带来综合获益。目前，正在进行的全球多中心临床2b期研究（CENTRICITY, NCT05623189）已完成患者入组，在该研究中将评估HTD1801对于MASH患者的组织学获益的潜力。CENTRICITY研究预计将于2025年上半年完成，我们非常期待该项研究的结果。”

在MASH合并T2DM患者中，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）组与持续使用GLP-1受体激动剂组的疗效比较”（摘要SAT-227，6月8日，墙报）

摘要：GLP-1受体激动剂（GLP-1RAs）被广泛应用于T2DM患者的治疗中，且其对于MASH的治疗潜力也备受关注。这项事后分析对HTD1801新治患者与持续使用GLP-1RA治疗患者的疗效进行了比较和评估。分析结果表明，与持续使用GLP-1RA相比，HTD1801给多个心血管代谢临床终点带来了更大的改善。此次分析的发现非常重要，提示对于患有MASH合并T2DM的患者，同时使用GLP-1RA与HTD1801预计可以带来进一步降糖、降脂以及减轻体重的获益。

“熊去氧胆小檗碱（HTD1801）为伴有严重胰岛素抵抗的代谢性肝病患者提供独特的治疗方法”（摘要SAT-225，6月8日，墙报）

摘要：胰岛素抵抗是T2DM、肥胖症和MASH的显著风险因素。HTD1801通过激活AMPK来增强葡萄糖和脂肪的利用率，从而改善胰岛素敏感性。由于HTD1801正在作为MASH合并T2DM患者的创新治疗手段进行开发，这项事后分析的目标是评估胰岛素抵抗程度对HTD1801疗效响应的影响。分析结果表明，HTD1801可以缓解由高胰岛素血症引起的代谢抑制作用，对于伴有更严重胰岛素抵抗的MASH患者，HTD1801可带来更大的治疗获益，因此HTD1801可以为MASH合并T2DM患者提供独特的针对性治疗方法。

“随HTD1801（熊去氧胆小檗碱）治疗进程，MASH合并T2DM患者发生胃肠道不良事件的变化情况”（摘要SAT-243，6月8日，墙报）

摘要：在HTD1801多个适应症的研究中，最常见的不良事件（AEs）是轻度至中度的胃肠道（GI）不良事件，主要为腹泻和恶心。这项事后分析表明：在HTD1801治疗18周期间，GI不良事件一般发生在治疗早期（在开始服药后的4周内），并在治疗过程中呈下降趋势。这些数据表明，随着HTD1801治疗的持续进行，胃肠道对其耐受性会得到改善，支持HTD1801长期用于治疗慢性疾病（如MASH）的潜力。

关于君圣泰医药

君圣泰医药（HighTide Therapeutics, Inc.）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注于慢性肝病和代谢性疾病等领域的重大未满足临床需求。公司立足源头创新，以患者的综合临床获益和整体健康改善为目标，开发First-in-Class、多功能、多适应症的原创新药。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢异常性脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）、原发性硬化性胆管炎（PSC）和原发性胆汁性胆管炎（PBC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项“快速通道资格认定”、1项“孤儿药资格认定”，并获得国家“十三五•重大新药创制”科技重大专项支持。

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