香港摩天轮现任营运商The Entertainment Corporation Limited成功再获标案

香港, 2024年6月4日 - (亚太商讯) - 香港摩天轮现任营运商The Entertainment Corporation Limited(「TECL」)荣幸宣布再次成功获得标案，将在未来五年继续营运这标志性景点，体现TECL致力为本地及海外客带来独特及大众化体验。

自2017年以来，香港摩天轮在TECL的管理及友邦保险的冠名赞助下已接待超过 800万人次。

TECL表示，香港摩天轮的票价将在新营运任期内维持于超值价格 ─ 每程20港元，与众同乐。

TECL首席执行官Randy Bloom表示：「香港摩天轮已成为香港天际线具代表性的景点之一，我们很荣幸能继续营运香港摩天轮，并与友邦保险及中环海滨的不同持份者携手合作，延续香港摩天轮的成功、增添海滨活力、推动大众化娱乐，及促进绿色和可持续发展。我们期待在未来数月分享更多计划详情，展示我们对这个香港人气景点的愿景。」

凭藉过往佳绩，TECL很荣幸与领先泛亚洲的人寿及健康保险集团 ─ 友邦保险控股有限公司(「友邦保险」)继续合作，成为香港摩天轮的独家冠名赞助商。通过与友邦保险的合作伙伴关系，香港摩天轮的票价于2017年由100港元下调至20港元，惠及大众。创建AIA Vitality公园及AIA Vitality健康总部后，香港摩天轮变成充满活力及具代表性的地标，多姿多彩的盛事提供了多元化的体验。

友邦保险集团首席市场总监施斌升(Stuart A. Spencer) 表示：「我们非常高兴能继续赞助香港摩天轮，这个香港维港及天际线的标志性景点。这持续的合作伙伴关系进一步推动我们协助大众实践『健康、长久、好生活』的目标。另外，AIA Vitality公园及AIA Vitality健康总部的配合更为这地标锦上添花，我们将继续善用此平台，为社区提供独特的生活体验及健康活动。 」

TECL在营运香港摩天轮的七年来不断精益求精，经历不同重要的里程碑及取得多个成就，并囊括多个全球及地区奖项：

1. 游客人数创历史新高：

无数游客已乘搭香港摩天轮，享受醉人美景和体验。自2017年以来，此景点已接待超过 800万人次，仅在去年便有2,284,000 [1]香港居民和海外游客乘坐，创历史新高，其满意度高达94%，体现出TECL追求卓越的承诺。

2. 备受赞誉的旅游景点：

香港摩天轮近日获香港旅游发展局评为香港第五大热门景点(排名较2018年的第11位有所上升)，巩固其作为旅客必到景点的地位，在国际舞台上代表香港并为旅客带来难忘的体验。

3. 丰富多元及具吸引力的活动：

AIA Vitality公园已成为绽放活力的活动埸地，通过举办无数成功的活动吸引本地及海外游客，将中环海滨升级为娱乐热点，展现出香港摩天轮的不同面貌，其中包括最初在疫情期间举办的户外影院「The Grounds」、「冬日摩天轮」、与中国香港榄球总会及香港旅游发展局合办的「香港国际七人榄球赛」附属系列活动「7s in the City」、周末市集，以及《毒舌大状》和《明日战记》等香港热门电影的新闻发布会。埸地亦自2022年起举办过香港流行歌星卢瀚霆的生日庆祝活动，以及香港著名艺人陈奕迅的慈善演唱会等。

4. 社区凝聚

通过举办以社区为中心的活动，包括慈善门票计划、AIA Vitality公园「社区舞台」、与非政府机构合办的不同活动，以及多个免费健康活动，充实大众的生活，提升社区归属感和幸福感。

AIA Vitality健康总部每天都会举办深受大众喜爱的瑜伽、高强度间歇训练 (HIIT)、舞蹈和拳击课堂。与此同时，AIA Vitality健康总部亦与多个慈善机构及非政府机构合作，透过提供特设的康体活动及体验，支持弱势社群。

展望将来，TECL将继续与合作伙伴及邻近景点等持份者紧密合作，进一步发展香港摩天轮及中环海滨 ─ 一个值得世界各地游客前来体验香港海滨魅力的地标性景点。 TECL将于短期内公布更多有关香港摩天轮发展的精彩详情。

AIA Vitality公园已成为合家欢的全年活动场所，举办各式各样活动，包括音乐会、户外影院、电影首映礼、周末市集、美食节和慈善活动。

AIA Vitality健康总部是场内一个深受欢迎的新增场地。健康总部每天都设有丰富的免费康体课程，参加者可于线上登记，课程包括瑜伽、高强度间歇训练、舞蹈、拳击、儿童运动、教育研讨会等更多不同活动。

有关The Entertainment Corporation Limited

The Entertainment Corporation Limited 是 Great Entertainment Group 旗下公司，也是香港摩天轮现任运营商。

Great Entertainment Group是间屡获殊荣的活动主办机构及制作单位，通过娱乐将品牌和社区联系起来。我们专门举办大型及令人难忘的活动，为合作伙伴创造高价值的市场营销机会。透过提供高品质的制作，我们分享娱乐的奇妙之处，希望达到凝聚、娱乐、启发的目的。

获友邦保险冠名赞助的香港摩天轮于2017 年重新开放，并增设AIA Vitality公园，自此这个香港著名维港独特的景点便已接待超过 800 万名游客。香港摩天轮已成为香港最受欢迎的旅游地点和社区之一，其荣获多个行业奖项，是公认的顶级旅游胜地。

[1] 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期间的游客人数创下 12 个月新最高纪录。

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