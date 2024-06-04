Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, June 5, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 4 June 2024, 17:26 HKT/SGT
Share:

来源 The Entertainment Corporation Limited
香港摩天轮现任营运商The Entertainment Corporation Limited成功再获标案
冠名赞助商友邦保险的持续支持加深对推动香港海滨绽放活力的承诺

香港, 2024年6月4日 - (亚太商讯) - 香港摩天轮现任营运商The Entertainment Corporation Limited(「TECL」)荣幸宣布再次成功获得标案，将在未来五年继续营运这标志性景点，体现TECL致力为本地及海外客带来独特及大众化体验。

自2017年以来，香港摩天轮在TECL的管理及友邦保险的冠名赞助下已接待超过 800万人次。
自2017年以来，香港摩天轮在TECL的管理及友邦保险的冠名赞助下已接待超过 800万人次。

TECL表示，香港摩天轮的票价将在新营运任期内维持于超值价格 ─ 每程20港元，与众同乐。

TECL首席执行官Randy Bloom表示：「香港摩天轮已成为香港天际线具代表性的景点之一，我们很荣幸能继续营运香港摩天轮，并与友邦保险及中环海滨的不同持份者携手合作，延续香港摩天轮的成功、增添海滨活力、推动大众化娱乐，及促进绿色和可持续发展。我们期待在未来数月分享更多计划详情，展示我们对这个香港人气景点的愿景。」

凭藉过往佳绩，TECL很荣幸与领先泛亚洲的人寿及健康保险集团 ─ 友邦保险控股有限公司(「友邦保险」)继续合作，成为香港摩天轮的独家冠名赞助商。通过与友邦保险的合作伙伴关系，香港摩天轮的票价于2017年由100港元下调至20港元，惠及大众。创建AIA Vitality公园及AIA Vitality健康总部后，香港摩天轮变成充满活力及具代表性的地标，多姿多彩的盛事提供了多元化的体验。

友邦保险集团首席市场总监施斌升(Stuart A. Spencer) 表示：「我们非常高兴能继续赞助香港摩天轮，这个香港维港及天际线的标志性景点。这持续的合作伙伴关系进一步推动我们协助大众实践『健康、长久、好生活』的目标。另外，AIA Vitality公园及AIA Vitality健康总部的配合更为这地标锦上添花，我们将继续善用此平台，为社区提供独特的生活体验及健康活动。 」

TECL在营运香港摩天轮的七年来不断精益求精，经历不同重要的里程碑及取得多个成就，并囊括多个全球及地区奖项：

1. 游客人数创历史新高：

无数游客已乘搭香港摩天轮，享受醉人美景和体验。自2017年以来，此景点已接待超过 800万人次，仅在去年便有2,284,000 [1]香港居民和海外游客乘坐，创历史新高，其满意度高达94%，体现出TECL追求卓越的承诺。

2. 备受赞誉的旅游景点：

香港摩天轮近日获香港旅游发展局评为香港第五大热门景点(排名较2018年的第11位有所上升)，巩固其作为旅客必到景点的地位，在国际舞台上代表香港并为旅客带来难忘的体验。

3. 丰富多元及具吸引力的活动：

AIA Vitality公园已成为绽放活力的活动埸地，通过举办无数成功的活动吸引本地及海外游客，将中环海滨升级为娱乐热点，展现出香港摩天轮的不同面貌，其中包括最初在疫情期间举办的户外影院「The Grounds」、「冬日摩天轮」、与中国香港榄球总会及香港旅游发展局合办的「香港国际七人榄球赛」附属系列活动「7s in the City」、周末市集，以及《毒舌大状》和《明日战记》等香港热门电影的新闻发布会。埸地亦自2022年起举办过香港流行歌星卢瀚霆的生日庆祝活动，以及香港著名艺人陈奕迅的慈善演唱会等。

4. 社区凝聚

通过举办以社区为中心的活动，包括慈善门票计划、AIA Vitality公园「社区舞台」、与非政府机构合办的不同活动，以及多个免费健康活动，充实大众的生活，提升社区归属感和幸福感。

AIA Vitality健康总部每天都会举办深受大众喜爱的瑜伽、高强度间歇训练 (HIIT)、舞蹈和拳击课堂。与此同时，AIA Vitality健康总部亦与多个慈善机构及非政府机构合作，透过提供特设的康体活动及体验，支持弱势社群。

展望将来，TECL将继续与合作伙伴及邻近景点等持份者紧密合作，进一步发展香港摩天轮及中环海滨 ─ 一个值得世界各地游客前来体验香港海滨魅力的地标性景点。 TECL将于短期内公布更多有关香港摩天轮发展的精彩详情。

AIA Vitality公园已成为合家欢的全年活动场所，举办各式各样活动，包括音乐会、户外影院、电影首映礼、周末市集、美食节和慈善活动。
AIA Vitality公园已成为合家欢的全年活动场所，举办各式各样活动，包括音乐会、户外影院、电影首映礼、周末市集、美食节和慈善活动。
AIA Vitality健康总部是场内一个深受欢迎的新增场地。健康总部每天都设有丰富的免费康体课程，参加者可于线上登记，课程包括瑜伽、高强度间歇训练、舞蹈、拳击、儿童运动、教育研讨会等更多不同活动。
AIA Vitality健康总部是场内一个深受欢迎的新增场地。健康总部每天都设有丰富的免费康体课程，参加者可于线上登记，课程包括瑜伽、高强度间歇训练、舞蹈、拳击、儿童运动、教育研讨会等更多不同活动。

有关The Entertainment Corporation Limited

The Entertainment Corporation Limited 是 Great Entertainment Group 旗下公司，也是香港摩天轮现任运营商。

Great Entertainment Group是间屡获殊荣的活动主办机构及制作单位，通过娱乐将品牌和社区联系起来。我们专门举办大型及令人难忘的活动，为合作伙伴创造高价值的市场营销机会。透过提供高品质的制作，我们分享娱乐的奇妙之处，希望达到凝聚、娱乐、启发的目的。

获友邦保险冠名赞助的香港摩天轮于2017 年重新开放，并增设AIA Vitality公园，自此这个香港著名维港独特的景点便已接待超过 800 万名游客。香港摩天轮已成为香港最受欢迎的旅游地点和社区之一，其荣获多个行业奖项，是公认的顶级旅游胜地。

[1] 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期间的游客人数创下 12 个月新最高纪录。



话题 Press release summary

部门 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
DynaResource, Inc. Announces Executive Leadership Change  
June 4, 2024 22:08 HKT/SGT
Incumbent Operator, The Entertainment Corporation Limited, Awarded Tender for Hong Kong Observation Wheel  
June 4, 2024 22:00 HKT/SGT
New Research Launched at BIO24 Finds CROs with In-house Regulatory Affairs Can Deliver 30% Savings, Halve Timelines and Cut Risks for Biotechs  
June 4, 2024 22:00 HKT/SGT
Graid Technology Announces SupremeRAID(TM) SE Beta Program, Delivering Enterprise-Level Data Protection & Performance to Workstation and Desktop Users  
June 4, 2024 22:00 HKT/SGT
[MEDIA ALERT] Fast Food Era - Is This The Demise of A Good Digestive Health  
June 4, 2024 20:15 HKT/SGT
Advancing Customer Experience Solutions at World CX Summit and Awards  
June 4, 2024 20:00 HKT/SGT
Hitachi and Microsoft Enter Milestone Agreement to Accelerate Business and Social Innovation with Generative AI  
Tuesday, June 4, 2024 1:45:00 PM
Pride for All: Thailand Celebrates and Empowers Equality and Gender Diversity for Pride Month 2024  
June 4, 2024 12:00 HKT/SGT
Japan Energy Summit & Exhibition 2024 Unites Global Leaders to Propel Asia's Emergence in Climate Leadership  
Tuesday, June 4, 2024 10:09:00 AM
Fujitsu to provide the world's first enterprise-wide generative AI framework technology to meet changing needs of companies  
Tuesday, June 4, 2024 9:47:00 AM
More Press release >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       