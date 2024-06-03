日清食品收购韩国零食制造商Gaemi Food



香港, 2024年6月3日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布，集团作为买方与卖方已正式订立购股协议（「收购事项」）。该协议涉及收购Gaemi Food 100%股权，Gaemi Food为脆卷零食制造商，于大韩民国（「韩国」）当地脆卷市场为顶级国家品牌。 日清食品有限公司收购韩国零食制造商Gaemi Food Co. Ltd. （左）日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生今日与卖方及Gaemi Food首席执行官陸泫辰先生签署购股协议。 收购事项之代价为48,000百万韩元（相当于约271.7百万港元）。收购事项完成后，Gaemi Food将成为集团的全资附属公司，在韩国及海外市场从事谷物脆卷业务。韩国零食品牌「Kemy」将加入集团的业务组合，进一步加强其非即食面业务。 截至2023年12月31日止，Gaemi Food的年度收入约为20,150百万韩元（约121.6百万港元），为韩国当地脆卷市场的顶级国家品牌。Gaemi Food拥有国家品牌产品组合，包括其旗舰产品线「Baked Crispy Roll」及其他以儿童及幼童为目标的高价值市场产品线。Gaemi Food亦向广大客户提供私人品牌及原设计生产产品。受市场对即食食品消费需求的持续增加带动，预期零食棒市场于未来五年将在韩国、中国、东南亚等海外市场蓬勃增长。集团相信，此趋势将得以延续，令谷物脆卷市场出现庞大的发展机会。 韩国零食制造商Gaemi Food加入集团后，将为集团在中国及东南亚的分销能力提供更大灵活性，有助集团应对不断增长的市场需求及瞬息万变的营商环境。韩国零食品牌「Kemy」新增至集团的非面类业务组合，将有助集团以开放的态度进一步加深对韩国市场的了解，并且可利用当地的销售、物流及相关网络来拓展韩国市场业务。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「Gaemi Food加入日清食品是集团开拓韩国和海外市场业务的战略里程碑。在加强市场营销及食物技术的核心竞争力基础上，集团同时发展能与即食面业务产生协同效益的非面类业务。最重要的是，拓展海外市场不仅能进一步开拓我们的收入来源，更令我们深入了解当地文化和消费者行为。这些知识将有助我们与当地消费者建立更密切的关系，使集团能把握和部署潜在的市场机会。展望未来，集团将持续提升市场洞察力，从而提高集团的市场份额及整体盈利能力。」 详情请参阅刊于香港联合交易所网站上的通告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0603/2024060301476_c.pdf 日清食品有限公司收购韩国零食制造商Gaemi Food Co. Ltd.（从左至右）日清食品执行董事兼首席财务官辰谷真次先生；日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生；卖方及Gaemi Food首席执行官陸泫辰先生；卖方及Gaemi Food首席战略官朴景壎先生今日出席购股协议签署仪式。 Gaemi Food拥有国家品牌产品组合，包括其旗舰产品线「Baked Crispy Roll」及其他以儿童及幼童为目标的高价值市场产品线。 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质即食面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的即食面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的即食面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他亚洲地区开展业务，包括越南、台湾和韩国市场。 日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。 详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



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