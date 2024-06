Monday, 3 June 2024, 18:20 HKT/SGT Share:

来源 Black Spade Capital Limited 黑桃资本与瑞银集团在河内成功举办商务招待会

香港, 2024年6月3日 - (亚太商讯) - 何猷龙先生的家族办公室黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)于 2024 年 5 月 31 日与瑞银集团在河内成功举办商务招待会,直接与当地商界接触。 右三开始为黑桃资本总裁兼执行长谭志伟先生和瑞士银行全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国先生 这场活动云集了来自越南和世界其他地区的数十位商界领袖、高管和行业专业人士,特别是 VinFast Auto Ltd. 董事长 Thuy Le 女士和挪威邮轮控股有限公司董事长 Russell Galbut 先生,为黑桃资本与参与者面对面交流的机会。 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生表示:「我们很高兴与瑞银在河内这个充满活力的城市共同举办本次活动。越南近年来以快速经济增长和开放市场政策吸引全球关注。其战略位置、低劳动力成本及政府改革措施,如简化企业设立流程和税收优惠,使其成为国际企业的理想投资地。加上大规模基础设施投资和科技创新重视,越南正迅速成为东南亚的经济体。我们对招待会的出席人数和来宾参与度感到非常兴奋。这次活动对我们来说是一个宝贵的机会,可以直接联系并更多地了解越南市场的潜力。黑桃资本期待进一步深化与越南以及东南亚地区的连结。 有关黑桃资本有限公司 黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。2023年8月,黑桃资本发起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co与VinFast Auto Ltd完成了230亿美元的业务合并。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network