Avance Clinical通过与Julius Clinical合作，在欧洲扩展专门的中枢神经系统、心血管代谢和罕见疾病的CRO服务

北卡罗来纳州威克森林 | 澳大利亚阿德莱德, 2024年6月1日 - (亚太商讯) - 澳大利亚和北美市场领先的获奖CRO公司Avance Clinical与Julius Clinical签署了一份谅解备忘录（MOU）。Julius Clinical是一家在中枢神经系统、心血管代谢和罕见疾病领域的专业CRO，在该地区拥有广泛的站点关系。

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Julius Clinical成立于2008年，总部位于荷兰Zeist，专注于中枢神经系统、心血管代谢和罕见疾病。Avance Clinical和Julius Clinical之间的非排他性谅解备忘录（MOU）为生物技术客户提供了一种简化的全球解决方案。

Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen指出，Avance Clinical已经在全球扩展业务，现在在欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和北美设有运营。

她强调：“Avance Clinical现在是一家全球性的生物技术CRO。除了我们现有的运营外，我们的专业合作CRO与我们的团队合作，确保我们的生物技术客户受益于各个治疗领域和地区最有经验的科学、监管和临床运营团队。”

Lungershausen说：“Julius Clinical是Avance Clinical的理想合作伙伴，因为他们以科学专业知识为主导，能够在欧洲为我们的生物技术客户提供中枢神经系统、心血管代谢和罕见疾病的专业临床运营和站点关系支持。”

她补充说：“Julius Clinical的客户还可以利用Avance Clinical在亚洲、澳大利亚、新西兰和北美的运营进行扩展后的后期试验。”

Julius Clinical已经支持了超过380项临床试验，在大约39个国家招募了超过220,000名参与者。

Lungershausen表示，Avance Clinical在欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和北美的团队提供世界级的数据，并促进无缝的地理扩展，以加速药物开发计划，其研究数据已被包括EMA和FDA在内的监管机构接受。

Julius Clinical的首席执行官Martijn Wallert补充道：“我们很高兴能与Avance Clinical合作。生物技术公司寻找的合作伙伴能够快速启动，并提供高质量的数据，这些数据可以被MHRA、EMA和美国FDA等监管机构接受。与Avance Clinical合作，我们提供敏捷、灵活且科学严谨的服务，提供量身定制的全球解决方案。”

Avance Clinical致力于从早期到后期试验加速生物技术客户的药物开发，让客户在整个临床开发过程中一直与一个CRO合作。“这是我们的GlobalReady计划，目前已被90多家生物技术客户使用。我们的全球化战略确保每一步的效率，”Lungershausen总结道。

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媒体联系方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com

关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com

Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。

临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。

技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我们的系统长期供应商。

www.avancecro.com

关于Julius Clinical

Julius Clinical成立于2008年，总部位于荷兰Zeist，是一家以科学为中心的CRO，为制药和生物技术客户、政府和学术界提供端到端的临床试验服务。Julius Clinical著名的科学领导者处于各自领域的前沿，结合卓越的运营和全球研究站点网络，为客户及其临床试验提供量身定制的解决方案。Julius Clinical专注于中枢神经系统、心血管代谢、肾脏和罕见疾病等治疗领域，已发展至约200名员工，并支持了超过380项临床试验，在大约39个国家招募了超过220,000名参与者。

www.juliusclinical.com

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