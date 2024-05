Loop Industries和Reed Management签署协议，为全球商业化的Infinite Loop(TM)技术提供3500万欧元融资并成立法国合资企业

Friday, 31 May 2024, 12:00 HKT/SGT Share:

LOOP和REED将成立合资企业,在欧洲商业化LOOP的技术

该合作伙伴关系符合LOOP在印度等低成本制造国家部署资本的战略,并在高成本国家以更轻资产模式专注于技术许可 蒙特利尔,魁北克省, 2024年5月31日 - (亚太商讯) - Loop Industries, Inc. (NASDAQ: LOOP)(“公司”、“Loop”、“我们”或“我们的”),是一家清洁技术公司,其使命是通过制造100%再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(“PET”)塑料和涤纶纤维来加速循环塑料经济。今天,公司宣布与欧洲专注于高影响力和技术驱动基础设施的投资公司Reed签署了具有约束力的最终协议,该协议须符合某些交割条件,Reed将投资3500万欧元,以资助Infinite Loop™技术的全球商业化,并同意成立一家50/50合资企业,以在欧洲推广Loop的技术。 该协议的签署是在公司发布第四季度和2024财年全年的财务报告和10-K文件之后进行的,因此作为对这些文件的进一步更新单独宣布。 根据协议条款,在Reed完成广泛的运营、技术、环境、社会和治理(ESG)以及法律尽职调查后,Reed将按如下方式提供资本: 1000万欧元投资于由Loop发行的可转换优先证券,包含13%的PIK股息率和5年期限;

2500万欧元贷款给Loop,分为两等分 - 第一部分用于支持全球部署机会,在交割时支付,第二部分用于支持欧洲部署机会,在接下来的12个月内支付,两部分均有13%的PIK利率和3年期限; Loop还在与一家政府机构同时进行融资谈判,以完成公司在印度计划中的单体设施所需的融资。 交易的完成需满足某些交割条件,主要是:(i) Reed应成功完成其基金的首次资本筹集;(ii) Loop应收到来自政府机构的具有约束力的融资承诺。 公司了解到Reed的资金谈判进展顺利。公司还相信,其获得政府资金的过程也在积极推进。虽然不能保证上述交割条件一定会得到满足,但公司目前预计该交易应在本财年第二季度末完成。 Julien Touati, Reed的首席执行官,评论说:“我们在Reed坚信,解决塑料污染等全球可持续性问题需要在全球范围内扩大最佳技术的应用,并在本地将其应用于大型资本密集型项目。我们与Loop Industries的合作正是这种方法如何发挥作用的绝佳例证。经过数月的积极参与,我们对Loop管理层的愿景以及其技术的可靠性和多功能性印象深刻。我们将成为欧洲扩展的可靠合作伙伴,并深感荣幸能与Daniel和他的团队一起积极支持Loop的扩展。” Loop Industries的创始人兼首席执行官Daniel Solomita评论说:“我们很高兴能与Reed形成这一战略合作伙伴关系,这一合作伙伴关系增强了我们在印度等低成本制造国家部署资本的战略,并更多地关注在西欧等高成本国家采用轻资产许可模式。除了为Loop在印度的股权承诺提供所需资本外,这一合作伙伴关系还带来了Reed经验丰富的领导团队的战略支持,得益于他们深入的行业经验以及与主要金融机构的既有关系。” 关于 Loop Industries Loop Industries 是一家技术公司,其使命是加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变,并摆脱我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries 拥有专利和专有技术,可以解聚无价值和低价值的废 PET 塑料和聚酯纤维,包括塑料瓶和包装、任何颜色、透明度或条件的地毯和纺织品,甚至是被太阳和盐降解的海洋塑料, 到它的基础构件(单体)。这些单体经过过滤、纯化和聚合,制成适合用于食品级包装和聚酯纤维的原生品质 Loop(TM) 品牌 PET 树脂,从而使我们的客户能够实现他们的可持续发展目标。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纤维可以在不降低质量的情况下无限循环利用,成功地闭合了塑料循环。 Loop Industries 通过减少塑料垃圾和回收废塑料以实现可持续发展的未来,为全球走向循环经济做出贡献。 公司普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“LOOP”。 欲了解更多信息,请访问 www.loopindustries.com 。在 Twitter 上关注 Loop: @loopindustries , Instagram:loopindustries . Facebook:Loop Industries 和 LinkedIn:Loop Industries. 前瞻性声明 本新闻稿包含根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。此类声明可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“应该”、“可能”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或“继续”等词语开头,或类似的词语。这些前瞻性声明包括但不限于关于Loop的市场机会、策略、改善和扩展能力、竞争、预期活动和支出(Loop进行业务计划的过程中),可用现金资源的充足性、合规性、未来增长计划和运营、Loop可寻址市场的规模、市场趋势以及Loop公司财务报告的内部控制的有效性等方面的陈述。前瞻性声明并不保证未来的业绩,它们是基于一定的假设,并且受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性超出了Loop的控制范围,无法预测或量化,因此,实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面的风险和不确定性:(i)我们技术和产品的商业化;(ii)我们与合作伙伴的关系状态;(iii)我们知识产权和产品的开发和保护;(iv)行业竞争;(v)相对于我们当前和未来财务承诺的额外融资的需求和能力;(vi)我们制造设施的工程、合同和建设;(vii)我们扩大规模、制造和销售产品以产生收入的能力;(viii)我们拟议的商业模式及其执行能力;(ix) 能否获得任何拟议合作伙伴关系的必要批准或满足任何封闭条件的能力,(x) 我们合资企业项目以及在此过程中恢复某些支出的能力。(xi)由于增加的监管、媒体或财务报告审查、实践、传闻或其他原因对公司业务和运营产生的不利影响;(xii)疾病流行和其他与健康有关的关切和危机,可能导致资本市场减少获取、供应链中断和审查、对受影响地区生产的货物禁运、政府强制关闭企业以及由此导致的员工临时停工、政府就业补贴计划、旨在防止疾病传播的旅行限制或类似措施,或可能导致我们无形资产、固定资产和设备的非现金减值的市场或其他变化,(xiii)全球宏观经济不确定性及其影响的效果,包括通胀、市场波动以及外汇汇率和利率的波动,(xiv)任何针对我们的美国证券交易委员会(“SEC”)调查或集体诉讼的结果,(xv)我们招聘和/或保留合格员工和顾问的能力,(xvi)我们几乎无法控制或不控制的其他事件或情况,以及(xvii) 其他在Loop截至2024年2月29日的财年年度报告Form 10-K以及Loop随后向SEC提交的文件中讨论的因素。投资者和股东被敦促免费在SEC的网站http://www.sec.gov 上阅读这些文件。Loop不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务,也不承担因新信息、未来事件或其他原因导致的义务。 了解更多信息:

投资者关系:

Kevin C. O'Dowd, Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com 传媒查询:

Andrea Kostiuk, VP Marketing & Communications

Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

akostiuk@loopindustries.com



