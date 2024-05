Thursday, 30 May 2024, 08:01 HKT/SGT Share:

来源 Kardome Technology Kardome与KT公司合作为IPTV用户提供语音AI技术

以色列特拉维夫, 2024年5月30日 - (亚太商讯) - 领先的语音人工智能(AI)技术初创公司Kardome宣布与韩国电信巨头KT公司合作,将其基于AI的空间听觉技术解决方案整合到KT的IPTV服务Genie TV中。这一合作将为Genie TV用户提供先进、无缝的语音互动体验。 KT密切关注用户对多代Giga Genie设备中集成的语音AI功能的反馈。公司正在寻求一种解决方案来提高性能,以满足要求严格的客户。 Kardome的空间听觉AI技术空间听觉AI技术是一种独特且创新的解决方案,利用先进的声学建模精确识别用户的语音和位置。它能够在复杂的多讲话者环境中直接在边缘设备上增强语音识别。 Kardome的语音技术兼容任何支持语音的平台或智能设备。 Genie TV通过电视提供以音频/视频为中心的AI语音控制和家庭助手服务。通过将Kardome的空间听觉解决方案整合到Genie TV中,用户即使在嘈杂的多讲话者环境中也能享受无障碍的语音命令体验,提供沉浸式、引人入胜的语音/音频体验。 Kardome联合创始人兼CEO Dani Cherkassky表示:“我们很高兴能与KT合作,为Genie TV提供最佳的语音用户界面。这次合作为我们探索新的领域开辟了激动人心的机会,我们迫不及待地想看到未来的发展。” 关于Kardome: Kardome是一家以色列的语音技术初创公司。公司创新的基于位置的降噪空间听觉技术在任何环境中都能提供清晰的实时语音命令输入和音频输出。Kardome致力于解决最终用户在语音识别和语音命令设备上的挫折。更多信息请访问Kardome.com。 关于KT公司: KT公司是韩国最大的综合电信和数字平台服务提供商。主要服务包括移动、宽带、IPTV、B2B通信和固定电话。公司在宽带、媒体服务和固定电话方面保持领先市场份额,也是B2B通信领域的重要参与者,提供广泛的数字化转型服务(IDC、云、AI等)。 联系:

