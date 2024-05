第四范式发布2024年第一季度业务表现

财务摘要: 2024年第一季度第四范式总收入为人民币8.3亿元,同比增长28.5% 第四范式先知AI平台业务(简称:先知AI平台)收入为人民币5.0亿元,同比增长84.8%,占总收入的比例为60.6% SHIFT智能解决方案业务收入为人民币2.5亿元,占总收入的30.1% 式说AIGS服务业务收入为人民币0.8亿元,占总收入的9.3%

毛利为人民币3.4亿元,同比增长21.1%,毛利率为41.2%

研发投入为人民币3.5亿元,研发费用率为42.0% 营运摘要: 截至2024年3月31日,总用户数为124个,标杆用户数为54个,标杆用户群体平均营收贡献为人民币8.9百万元,同比增长64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日,累计服务总用户数为1,058个

先知AI平台:2024年3月,发布了全新的可以构建行业大模型的平台—「先知AI平台5.0」。基于「先知AI平台5.0」,与用户及合作伙伴,打造了一批行业大模型应用案例,涉及汽车制造、医疗健康、以及灾情预防等领域

SHIFT智能解决方案:2024年第一季度,持续发布了数十个面向金融、零售、制造、能源、建筑、运营商、医疗等行业的解决方案产品,推动公司商业版图加速扩张

式说AIGS服务:2024年第一季度,迭代并优化了AIGS Code X产品,该产品是基于生成式AI技术的辅助程序设计工具。已与金融、运营商、新能源车企等多家行业头部企业在程序设计开发等方面深入探索 香港, 2024年5月28日 - (亚太商讯) - 领先的企业级人工智能软件公司——北京第四范式智能技术股份有限公司(「第四范式」或「公司」,股份代号:6682.HK),公布截至2024年3月31日止三个月(「本期间」)的第一季度业务表现。 2024年第一季度,第四范式在行业季节影响和市场波动中,公司核心业务表现出色,取得稳健增长。本期间,第四范式总收入为人民币8.3亿元,同比增长28.5%。此外,公司毛利为人民币3.4亿元,增加21.1%,毛利率为41.2%。公司持续推进客户群体的多元化,积极拓展新客户的同时,实现现有客户的数字化转型体验升级和产品粘性提高。截至2024年3月31日,公司总用户数为124个,标杆用户数为54个,标杆用户群体平均营收贡献为人民币8.9百万元,同比增长64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日,累计服务总用户数为1,058个。本期间,公司坚持创新驱动发展,研发投入人民币3.5亿元,研发费用率42.0%。 核心业务收入暴涨84.8%,行业大模型规模效应显著 本期间,第四范式先知AI平台业务收入人民币5.0亿元,同比增长84.8%。先知AI平台业务收入占集团总收入比例为60.6%。 2024年3月底,第四范式发布「先知AI平台5.0」版本。目前,大多数语言大模型能解决生成下一个文字/图片/视频的问题,然而对企业而言,其核心需求(即战略升级、业绩增长、竞争力提升等)亟待解决,也就是更需要数字化智能化转型对企业核心效率提升产生作用。「先知AI平台5.0」以预测下个任意模态为技术原理,可基于各行业场景的不同模态资料,构建行业大模型,极大拓展了行业大模型应用领域,为企业提供充足大模型供给。 这是该产品10年来第五次迭代,10年来,一直致力于解决不同阶段,企业落地AI应用的核心痛点。 第四范式先知AI 1.0,通过高维、即时、自学习框架大幅提升模型参数规模,替代企业传统的专家规则决策引擎。

第四范式先知AI 2.0,基于自动机器学习推出HyperCycle低门槛开发工具,大幅降低模型开发门槛,实现客户自主构建行业大模型。

第四范式先知AI 3.0,定义了加速人工智能场景应用的全流程标准,缩减企业95%资料治理时间,大幅提升AI应用效率,实现行业大模型高效应用。

第四范式先知AI 4.0,设立「北极星指标」1,找准企业高价值业务场景,让行业大模型服务企业核心竞争力。 1. 北极星指标,是与企业核心价值高度相关的业务指标,这个指标帮助企业集中关注最重要的增长驱动因素,例如营收增长、利润提升、市占率扩大等,并指导其进行决策和资源分配。 2024年第一季度,公司核心业务规模化发展的同时,公司另外两大业务——SHIFT智能解决方案和式说AIGS服务稳步拓展,公司商业版图和技术开发效率都得到有效提升。 SHIFT智慧解决方案业务,2024年第一季度收入人民币2.5亿元,收入占总收入比例约30.1%。该业务本期间发布了数十个解决方案产品,覆盖了金融、能源电力、运营商、交通运营等重要行业,推动公司商业版图加速扩张。 式说AIGS服务业务,收入为人民币0.8亿元,收入占总收入比例约9.3%。公司一季度迭代并优化了AIGS Code X产品,该产品是基于生成式AI技术的辅助程序设计工具,面向企业研发全流程,提供包含代码续写、注释生成、代码纠错、代码重构、生成单元测试等一站式服务,构建标准化「应用生产流水线」,提升组织效能。本期间,已与金融、运营商、新能源车企等多家行业头部企业在程序设计开发等方面深入探索。 大模型业务应用进展:行业大模型有效提升多行业生产经营效率 本期间,基于「先知AI平台 5.0」,第四范式与用户及合作伙伴,打造了一批行业大模型应用案例,涉及汽车制造、医疗健康、以及灾情预防等领域。持续推动生成式AI技术及大模型产品的商业化进程。不仅大幅提升企业核心业务效率,也为社会经济可持续发展贡献力量。 本期间,第四范式与国内某智能制造企业合作,通过人工智能实现工厂运行资料的全面整合。通过该智能平台,工厂生产效率提升了11.4%;在医疗行业,第四范式通过人工智能技术及行业大模型能力,提高医疗服务品质和效率,降低疾病负担,从而提升消费者健康水平。第四范式与某标准化代谢疾病管理中心合作,开发了慢病管理大模型,该模型能够对心脑血管、心血管、脑卒中、糖尿病、高血压等五种常见高发慢性疾病进行三年内的风险评估,准确率提升了三倍。 防汛大模型提前部署防汛工作以应对夏季汛期:本期间,第四范式联合某水利单位,共建智能防汛大模型应对夏季汛期。该防汛大模型可通过即时监测与预测洪水风险,优化应急回应和资源调度,提前预警并减少灾害损失,从而保障居民生命财产安全,提升社会整体抗灾能力。 第四范式董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文淵博士表示:「在人工智能时代,我们致力于使用人工智能提升企业的核心业务和核心竞争力。在2024年三月,我们发布了『先知AI平台5.0』,用生成式AI的能力打造客户专属的基础大模型,不断降低企业构建大模型的门槛。我们欣喜地看到,行业大模型在越来越多企业的核心业务中发挥作用。」



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network