MUFG退休金管理及市场服务香港办公室举行开幕式 为拓展区内退休金市场奠定基础

香港, 2024年5月28日 - (亚太商讯) - 全球领先退休解决方案的翘楚 ─ MUFG退休金管理及市场服务，于5月24日迈出重要一步，其MUFG退休规划方案部门宣布于香港的办公室隆重开幕，新办公室设于港铁奥运站附近的汇丰中心第一座。为庆祝这重要时刻，MUFG退休规划方案举行了开幕典礼，并邀得多个尊贵的嘉宾出席，其中包括主礼嘉宾，MUFG退休规划方案首席行政官麦嘉迪女士。

(由左至右)MUFG退休规划方案首席行政官麦嘉迪及MUFG退休规划方案亚洲合伙客户关系总经理钟利宝进行醒狮点晴仪式，为表演揭开序幕，并合照留念。 (由左至右)MUFG退休规划方案亚洲合伙客户关系总经理钟利宝、澳大利亚贸易投资委员会，香港及澳门高级贸易和投资专员Shannon Powell、澳洲总领事馆驻香港及澳门领事Gareth Williams，及MUFG退休规划方案首席行政官麦嘉迪，一起主持MUFG退休规划方案香港办公室的开幕典礼。

MUFG退休规划方案香港办公室开幕，彰显公司致力发展及重塑香港退休金市场以及拓扩其全球足迹的坚定决心和承诺。落户香港，MUFG退休规划方案可享市内充满活力的商业生态系统，以及由行业持份者和客户组成的网络，促进合作、伙伴关系及知识交流，从而加快香港的业务发展。

透过发挥香港作为亚洲首屈一指商业枢纽的地位，MUFG退休规划方案可把握庞大机遇，并为大幅提升其在香港和整个亚洲各地的业务成长及策略发展奠定基础。

MUFG退休规划方案首席行政官麦嘉迪表示：「MUFG退休规划方案比以往任何时候都更加致力于发展与客户的合作伙伴关系，并扩展其亚洲市场的足迹。香港位于亚洲中心的战略位置，是通往亚洲各地庞大机遇的理想门户，可接触到多元化及快速增长的消费群。香港办公室的开幕标志着MUFG退休规划方案在区内策略性扩展的重要里程碑，亦是我们巩固亚洲业务整体策略的关键一环。透过我们深厚的专业知识、提供综合的点到点解决方案和可升级的基础设施，我们相信MUFG退休规划方案将为业界带来积极的影响，并成为行业进步的催化剂。」

MUFG退休规划方案亚洲合伙客户关系总经理钟利宝表示：「香港办公室开幕令我们感到无比兴奋。我们见证着香港退休金市场持续数码化转型，因此我们将善用新办公室为其发展作出贡献。我们持续增加对尖端技术平台和数码服务的投资，为提供全球最佳实践解决方案做好充分准备，以满足香港退休金市场不断变化的需求，同时保持我们于市场的领导地位。」

新办公室位于汇丰中心第一座，地理位置优越便利，同时更能与策略伙伴 ─ 汇丰建立紧密合作的环境，促进双方创造强大的协同效益。

致力于投资培育本地人才，MUFG退休规划方案成立毕业生计划以鼓励年轻人在充满趣味和变化的退休金行业探寻工作机会。迄今为止，公司已从香港各所大学招募了20名实习生，而随着其在区内的业务不断发展，公司将继续扩展有关计划。

MUFG退休规划方案在区内营运逾十年并拥有超过36年的成功经验，凭借其专有的技术平台在市场建立稳固据点，有关平台为客户提供无与伦比的规模、点到点的解决方案及专业服务，赋能客户有效与持份者合作，以获得更好的退休成果。

媒体查询

纵横财经公关顾问有限公司(代表MUFG退休解决方案)

苏嘉丽 (t) +852 2864 4826 (e) heidi.so@sprg.com.hk

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MUFG退休金管理及市场服务

于2024年5月16日，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(MUFG)的综合附属公司Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation(信托银行)以协议安排方式成功收购Link Group，标志着Link Group历史上一个重要的里程碑。在新的所有权下，Link Group现更名为MUFG退休金管理及市场服务。

MUFG退休金管理及市场服务提供全球数码化业务，透过安全、可靠及负责任的方式将数以百万计的人及其资产连系起来，从而建构更美好的未来。

凭借旗下两个市场领先业务 ─ MUFG退休规划方案及MUFG企业市场，我们得以与多元化的全球客户合作，提供强健、高效及可升级的服务、专门定制的解决方案以及现代技术平台，藉以带来世界一流的成果及体验。

作为全球金融集团MUFG的一员，我们透过发挥员工的专业知识、可升级的的技术、数码连接及数据洞察，带来超卓的用户体验，并藉此协助管理监管复杂性、改善数据管理，及将人和其资产连系起来。

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