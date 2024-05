Tuesday, 28 May 2024, 13:55 HKT/SGT Share: 复星出售德国私人银行HAL,全额保留HAFS基金服务业务,推进轻资产运营

香港, 2024年5月28日 - (亚太商讯) - 复星国际5月28日发表公告,宣布向荷兰银行出售旗下子公司所持有的德国私人银行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG(HAL)99.743%股份,总价约6.703亿欧元。本次交易完成后,复星国际将不再持有HAL股份,但复星将全额保留HAL所持有的Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.(HAFS)股份,即保留HAL的基金服务业务。HAFS是德语区十大基金服务公司之一,在欧洲基金业中心卢森堡市场独立第三方基金设立、基金服务业务常年排名前3,拥有强大的市场影响力和知名度。保留HAFS符合复星的轻资产运营模式。目前交易双方已签约,交易将在获取监管审批后正式交割。公告指出,出售事项是复星持续优化资产组合及注重轻资产运营战略的一部分。 值得注意的是,基于收购6.703亿欧元交易对价,该项目预计可获得两位数项目内部收益率。复星国际于2016年收购HAL(原名H&A),欧洲金融企业在近8年的时间跨度上能达到如此回报率,并不多见。而且此次交易的仅是HAL的一部分,复星国际将继续持有的基金服务业务,属于轻资产“现金牛”业务,未来预计仍然会每年稳定地创造数千万欧利润,并保留约1500亿欧元托管资产。综合来看,本次交易彰显了该集团致力于持续提升其财务表现及为股东创造最大价值的决心。 聚焦核心产业,投退得宜释放价值 面对复杂的全球宏观经济环境及去年美联储连续升息的不利背景下,保持财务实力的强健和资产的流动性相当重要,而更难能可贵的是在这样的宏观环境下,公司通过灵活的退出机制能够不断提升资金的利用效率。 复星国际董事长郭广昌表示,“复星会在已经形成优势的产业中持续深耕,增强确定性,把稳定的盈利增长作为未来复星运营的核心目标”。 这一目标也反映在复星近年来强调的要保持战略定力,并严格贯彻执行对资产的进退有度上。一方面有序退出部分非核心、非战略性资产,另一方面持续聚焦核心产业,优化资产组合,深耕优质资产释放价值。 从年度业绩数据中可见,复星在“家庭消费主业”的战略布局上成效显著,聚焦已经形成优势的产业,不断完善布局,为全球家庭提供健康、快乐、富足的生活体验。复星四大核心子公司豫园股份、复星医药、复星葡萄牙保险和复星旅文,2023年总收入达人民币1,426.9 亿元,占总收入比重72%,四大业务板块的稳固构建,形成了强有力的业务支撑体系。 复星的投退有序,很大程度上可使集团财务状况更健康。对于未来发展,复星将继续保持战略定力,并在优势产业赛道积极投资拓展,前瞻布局,深度发掘生态体系能力和价值。 “拥轻合重”,增强运营能力 经过三十多年发展,复星积累了深厚的运营能力,通过不动产证券化和大宗资产退出,同时推进产业基金助力产业乘长,轻资产运营成效显著。 以复星旅文为例,2023年复星旅文发挥运营优势,全球业绩全面复苏,全年收入达人民币171.5亿元,同比增幅24.5%,归属于股东利润人民币3.1亿元。2023年其持续优化收入结构,其中旅游运营的贡献超93%。随着轻资产运营能力稳步提升,复星旅文的新产品线如地中海•白日方舟度假村持续落地,预期将可抓紧中国市场开启城市度假新赛道的机遇。 此次复星出售HAL的银行业务,但仍保留其基金服务业务,是公司聚焦轻资产运营模式的另一体现。自2016年正式收购HAL(原名H&A)开始,通过深度运营管理,并支持HAL持续进行并购整合,复星已将HAL打造成德国领先的私人银行,并从HAL获取了可观的分红回报。此次交易,复星一方面释放了HAL的价值,另一方面,基金服务业务HAFS的保留,保留了通过轻资产运营、规模效应和生态协同获得长期稳定盈利的巨大潜力,和复星在欧洲的保险、资管等金融业务也能形成良好的业务协同和互补。在未来,复星会对此块业务持续投入并持续保持对相关业务市场机遇的关注。 郭广昌在今年业绩发布会上指出,复星未来将更注重轻资产运营的能力,以“拥轻合重”的战略,抓住轻资产运营的机遇。 市场预期复星更加灵活高效的轻资产运营能力,有望令复星不断拓宽成长边界,奠定企业穿越更长周期的稳固基础,让业绩的多点攀升成为可能。 战略聚焦,坚持“全球化”和“创新”两大核心增长引擎 2023年,复星继续深耕全球化运营,在逾35个国家和地区拥有深度产业布局。2023年,复星海外收入占比达45%,十年复合增长率达55%。对复星而言,全球化不止是全球和中国的“双向奔赴”,还延伸至海内外生态企业的内生式发展,鼓励生态企业在各自领域积极拓展本土以外的市场。 复星医药生物药平台复宏汉霖自主开发和生产的汉曲优已在40多个国家和地区获批上市,成为获批上市国家和地区最多的国产生物类似药;其首个创新型H药汉斯状于印尼获批上市,成为首个在东南亚国家成功上市的国产抗PD-1单抗。复星旅文旗下Club Med在全球六大洲超过40个国家和地区开展营销业务,并运营68家度假村;国家级非遗项目、连续举办29年之久的豫园灯会首次出海,吸引巴黎当地游客近20万人。复星葡萄牙保险持续扩大在南美、非洲等域外市场,国际业务总保费达17.0亿欧元,同比增幅10.6%。 时至2024年,复星持续聚焦主业,不断提升创新能力,得到更高层次的认可。4月12日,深圳市政府与复星签署战略合作框架协议,双方集聚优质创新资源,进一步加强在生物医药、文体旅游、时尚消费等领域的合作。3月,复星医药联手深圳市引导基金等其他七方投资人拟共同出资设立生物医药产业基金,募集资金全部投资于生物医药、细胞和基因等领域。复星医药旗下复健资本通过深圳市公开遴选中标,独家管理该基金。 财务稳健,各大银行积极支持复星 面对复杂多变的全球经济形势,复星采取积极举措,持续优化资金、资产结构,拓宽融资渠道,压降负债规模,为公司核心战略执行提供坚实支撑,如今已是有所成效。 今年5月,复星再次成功筹组5.97亿美元的银团贷款,此笔银团贷款是今年以来中国民营企业同类贷款中规模最大的一笔,充分反映了境内外银行对复星流动性的认可,进一步提振了市场、各家合作银行、债权人的信心。 继今年3月年度业绩发布后,花旗银行、瑞银、野村、方正等国内外机构纷纷发表研究报告,看好复星坚定执行业务聚焦战略、实现投退平衡,均给予“买入”或“推荐”评级。2023年5月,国际评级机构标普将复星评级展望提升至“稳定”,肯定复星的财务战略和未来发展的可持续性。 投资市场普遍预期此次成功出售HAL银行业务后,将可进一步夯实复星现金流,使复星更加聚焦核心主业,推进轻资产运营,并且能够更好地应对不确定性,穿越周期逆势成长。



