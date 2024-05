Monday, 27 May 2024, 21:42 HKT/SGT Share: 君联资本投资企业趣致集团在香港联交所成功上市

香港, 2024年5月27日- (亚太商讯) - 据君联资本微信公号报道称,5月27日,联想控股(3396.HK)旗下君联资本所投企业趣致集团(0917. HK)在香港联交所主板成功上市。趣致集团拟全球发售股份1970.4万股,其中中国香港发售股份197.04万股,国际发售股份1773.36万股,开盘价报33港元,较发行价25港元上涨32%。 趣致集团成立于2013年,是一家人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商,专注于通过使用智能终端为快速消费品品牌提供服务,让目标消费者在获取快消品时获得方便有趣的体验,同时征求完成必要的评测和反馈。 截至2023年6月30日,趣致集团在全国22个城市(包括中国所有一线城市及大部分新一线城市)运营6,018台体验式智能终端。趣致集团绝大部分智能终端位于商业物业,以期覆盖快消品的主要消费者群体,通过吸引消费者访问互动并将其转化为公司在线平台趣拿的用户,融合线下及线上渠道。趣致集团于2023年的年度活跃用户约1,590万名。数据显示,趣致集团已向472名品牌客户提供了约1,400个SKU的快消品营销服务,包括饮料、食品、日用品行业中国前100新兴品牌中的74个新兴品牌的产品。 君联资本于2016年投资趣致集团,一路陪伴公司从自动贩卖机式户外营销商,发展成为集人工智能技术、物联网IoT技术、互动感知技术为一体的综合营销方案提供商。投资后,君联资本积极帮助公司提升战略管理和组织管理的能力,并协助公司在业务对接、财务、法律合规和人才引进等多个维度提供增值服务。 君联资本表示:「趣致集团代表了科技创新驱动下的消费服务升级,利用AIoT方面的多种技术,把传统低效的试用营销服务转化成为对消费者有趣、对品牌商有数据、对行业大幅提升效率的新一代服务模式。随着人工智能大模型技术的发展,趣致集团将成为互联营销AI应用的最佳场景。同时,趣致集团将不断开拓海外市场,将中国的AI应用技术带向全球。公司董事长殷珏辉女士是行业中少有的既具备全球视野,又有极强执行力的中国企业家,带领团队开拓进取,取得了今天的成就。祝贺趣致集团成功在香港上市。」 君联资本作为联控旗下专注早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司,在二十多年的发展历程中,遵循国际通行标准,经历了多支基金的完整管理周期,创造了可持续的基金业绩。据其官网显示,已累计投资600多家企业,其中有110家在全球不同资本市场IPO退出,近100家通过并购退出。



