来源 HKTDC 香港贸发局第三届「国际医疗健康周」正式展开 亚洲医疗健康高峰论坛、香港国际医疗及保健展今日盛大开幕

ASGH 匯聚 超过 80 位 来自全球医疗健康产业精英,探讨多个前瞻性议题,包括 脑神经科学的最新发展、精准医疗、中医药现代应用 等

匯聚 来自全球医疗健康产业精英,探讨多个前瞻性议题,包括 等 医疗展 网罗约300展商展示崭新医疗器材及科技,包括 脑退化评估系统 及 促进伤口癒合的生物科技 等创新方案

网罗约300展商展示崭新医疗器材及科技,包括 及 等创新方案 医疗展参展商带来首个香港制造的全骨科手术辅助机械人 香港, 2024年5月16日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)策动的第三届「国际医疗健康周」已正式开展,当中备受关注的旗舰活动之一第四届「亚洲医疗健康高峰论坛」(ASGH)在今明两日(5月16至17日)假湾仔香港会议展览中心盛大举行,以「创新.共融.成效」(Innovation.Inclusion.Impact)为主题,推动来自全球与会者与业内翘楚交流。另一旗舰活动第15届「香港国际医疗及保健展」(5月16至18日)亦于同日展开,吸引约300家展商参展,展示一系列崭新医疗产品及方案,促进业界环球合作,推动香港发展成医疗创新枢纽。 ASGH开幕环节由香港贸发局主席林建岳博士致欢迎辞,他表示:「亚洲在全球医疗健康行业生态系统的重要性日益增长,香港作为国际金融和商业中心,亦正致力成为健康和医疗创新枢纽,由香港贸发局策动的『国际医疗健康周』,当中旗舰活动『亚洲医疗健康高峰论坛』及『香港国际医疗及保健展』网罗亚洲及不同地区行业精英聚首一堂,为业界缔造合作及投资良机,携手推动亚洲医疗保健的创新发展。 」 香港特别行政区行政长官李家超致开幕辞时表示,「推动创科发展是香港特区政府的施政重点。受惠于国家十四五规划等国策的大力支持,香港正迅速发展为国际创新及科技中心。」他亦提到,建立合作伙伴关系能加速创新,这两天的论坛、主题演讲、对谈和交流环节,正正是推动合作的好开始。透过亚洲医疗健康高峰论坛,大家必定能够认识更多丰富的医学研究、发展趋势、创新科技,以及推动行业发展的专家。 国家衞生健康委员会副主任曹雪涛发表特别致辞时指出:「香港作爲国际金融、航运、贸易和科技创新中心,积极发挥『背靠祖国、联通世界』的优势。近年来医药衞生领域不断创新发展,随着国际形势的复杂变化,对全球衞生安全、人类健康福祉和经济社会发展産生深远影响,我们更加需要并肩携手,在医疗健康领域探索新机遇,迎接新挑战。」 此外,大会亦邀请了世界衞生组织总干事谭德塞博士在开幕环节发表视像讲话。 论坛匯聚行业星级嘉宾 深入讨论前瞻议题 在今日的主题环节I中,医务衞生局局长卢宠茂教授发表特别致辞,阐述政府筹备成立香港药物及医疗器械监督管理中心,推动香港成为医疗创新枢纽的进程。国家工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼则分享中国如何推动医药工业实现高质量发展,并透过香港作平台,推动中国药企进入国际市场。主题环节II则邀请到2006年诺贝尔化学奖得主、史丹福大学结构生物学教授Roger Kornberg担任论坛主讲嘉宾,分享生物科技领域的最新发展。 论坛共匯聚超过80位来自全球医疗健康产业的商界翘楚、投资者、国际科研及医学界专家、主管公共衞生的政府官员及组织等代表,包括飞利浦大中华区总裁何国伟、南丰集团董事长及新风天域集团董事长兼联合创始人梁锦松、香港中文大学肿瘤学系系主任莫树锦教授、香港理工大学副校长(研究及创新)赵汝恒教授等,在今明两天深入讨论医健行业多个具前瞻性的议题,涵盖环球医健创新、中国医健发展、医健产业投资前景等。 人工智能(AI)是近年热话,在医疗健康产业的应用愈来愈广泛。大会在今日下午特设「人工智能驱动医健创新发展」专题讨论环节,由来自美敦力、HeartFlow, Inc等嘉宾探讨人工智能为医健产业带来的机遇及实际应用,包括诊断心血管疾病等。 论坛次日设多场专题讨论环节,近年中医药备受关注,中西医结合大势所趋,论坛邀得香港中医医院深入探讨「中医药于现代医疗的应用」。另外,与香港理工大学合办的「创新药物如何影响中国生物医药产业生态系统」环节将与上海医药集团、阿斯利康、先声药业等探讨创新药物的发展。 连接投资机会 促进医疗健康产业合作及制定营商策略 论坛场内设有InnoHealth Showcase及展览专区,超过150个医疗健康相关创科企业及公司,展示了涵盖医药与治疗、智能医疗、医疗器械与诊断、社区健康与保健等多个范畴的项目与服务方案,并在会场内与世界各地的投资者联繫、寻找潜在合作伙伴。当中超过70家初创由六间本地大学及数码港牵头组织,其中不少更为今年日内瓦发明展获奖项目。除香港科技园及创新科技署继续参展,今年来自澳洲的Investment NSW及四川省中医药管理局亦首次带领多家医疗创科公司及机构来港,通过论坛寻找合作伙伴。 除了展示成果及介绍项目,论坛亦设有环球投资项目对接(ASGH Deal-making)环节,配对来自世界各地的资金与投资项目,协助业界达成更多具体合作。潜在投资者包括天使投资者、创业投资者、企业风险投资者、私募基金、家族办公室等。 论坛今年亦新增「投资者工作坊」(Investor Workshop),专为有兴趣投资医健企业和初创公司的投资者而设,菱电医疗控股首席执行官胡正忠博士等嘉宾分享现时的投资格局和挑战,以及如何应对行业投资策略、潜力和前景,一同探索投资医疗公司与初创企业之道。 「智慧医健 创新体验」 医疗展聚焦人工智能及机械人技术 由香港贸发局主办、香港医疗及保健器材行业协会协办的第15届香港国际医疗及保健展(医疗展)亦同步于今日(5月16日)揭幕,医疗展以「智慧医健 创新体验」为主题,带来一系列有关机械人技术、针对银髮市场等的崭新医疗健康器械、产品和方案,以及医疗和保健产品等。今届医疗展吸引来自八个国家及地区约300家展商参展,包括六家本地大学、香港科技园等多间重量级科研及学术机构,以及由香港医疗及保健器材行业协会组织的医疗企业展团。 今届医疗展设有多个展区,包括:生物科技、医院仪器、復康及长者护理用品、保健护理世界、医疗用品及消耗用品、化验室设备及生产方案、初创专区,和香港医疗及保健器材行业协会专属展区等,焦点展品包括广受业界关注的人工智能及机械人技术医疗科技方案和冷链物流方案等。 参展商之一元化智能(展位号码: 3E-E02)将带来首个香港制造的全骨科手术辅助机械人,它的机械臂可精准活动,辅助完成髋关节置换和膝关节置换两种手术。另一个本地展商瑞脉科研(展位号码: 3E-E02)则展出一款可穿戴的智能心血管监测仪,监测仪可透过远程监控提供连续血流动力学数据,并根据实时数据,提供度身订造的健康和医疗建议。 匈牙利展商Uscom Ltd.(展位号码: 3E-B06)亦带来一款超声波肺活量测试器,可用作筛检慢性阻塞性肺疾病及监测哮喘和其他慢性肺部疾病。 展览还设有多项精彩活动,包括今日上午举行、由香港医疗及保健器材行业协会协办的「香港医疗及保健器材行业协会论坛」,多位创新医疗设备领域专业人士获邀共同探讨行业趋势、未来发展战略等等。明天(17日)由香港科技园公司协办的研讨会会探讨混合实境和人工智能在医疗科技的应用,及全球医疗科技趋势,包括中国医疗器械的市场潜力等。 今届展览沿用「EXHIBITION+」(展览+)模式举行,除了实体展览,环球展商、业界人士和买家可透过「商对易」(Click2Match)智能商贸配对平台进行洽商直至 5 月 25 日。 图片下载:https://bit.ly/3K5z7Y8 香港特别行政区政府及香港贸易发展局合办的第四届「亚洲医疗健康高峰论坛」于 5 月 16至 17日假香港会议展览中心举行,今年论坛以「创新‧ 共融 ‧成效」为主题。 香港贸发局主席林建岳博士致欢迎辞。 香港特别行政区行政长官李家超致开幕辞。 国家衞生健康委员会副主任曹雪涛发表特别致辞。 世界衞生组织总干事谭德塞博士在开幕环节发表视像讲话。 亚洲医疗健康高峰论坛邀请到2006年诺贝尔化学奖得主、史丹福大学结构生物学教授Roger Kornberg作为主题演讲嘉宾。 ASGH 环球投资项目环节对接透过线上或线下的一对一会议,连接全球各地医疗保健领域的资金与项目。 今年论坛亦促成各方签署合作协订,开展更多医健产业内不同领域的实质合作。 医疗展设有包括生物科技、医院仪器、復康及长者护理用品等多个展区,协助展商和买家建立环球商脉。 医疗展参展商之一元化智能带来全骨科手术辅助机械人,是首个香港制造,并可以辅助完成髋关节置换和膝关节置换两种手术的设备。 另一个医疗展展商瑞脉科研展出可穿戴的智能心血管监测仪,由血流传感器、数据路由器和血压充气手錶组成,可提供连续的血流动力学数据,并根据实时数据,提供度身订造的健康和医疗建议。 相关网页

