Wednesday, 15 May 2024, 18:47 HKT/SGT Share: 思捷环球重组德国业务 降本增效启航新征程

香港, 2024年5月15日- (亚太商讯) - 思捷环球(00330)刚公布于德国杜塞尔多夫法院申请对七家德国附属公司的资产启动自我管理程序(「自我管理程序申请」)。思捷环球该七家德国附属公司近年一直面对严峻经济环境及历史遗留的过高经营成本带来的挑战。为应对上述事宜,思捷环球已着手开展附属公司的全面转型,并制定自我管理战略,使集团能够借此契机重组其于欧洲的财务及业务。启动自我管理程序申请不仅有利于稳定集团的财务状况及提高营运效率,而且亦将有助于维持ESPRIT品牌的市场影响力。集团将致力于降本增效,重新启航。 集团目前正专注推行全面重组。是次自我管理程序申请为集团提供了必要的灵活度以有效地实行持续进行的转型计划,进一步优化其成本结构及精简营运,有利于集团之长远可持续发展。集团在自我管理程序申请下将不断探索新的融资机会,迄今,已有多位潜在投资者表达了对与集团建立战略伙伴关系的兴趣。 为了改善集团的现金流状况及确保未来业务发展拥有充足的资金支持,除正在欧洲推行的全面重组及其他正在实施的优化成本结构的措施外,集团还考虑在有必要时通过进一步集资活动,如股份配售、供股或其他方式,来改善集团的财务状况及扩大集团的资本基础。 在业务发展方面,思捷环球将重点通过策略性地拓展新市场、获取新的批发客户及积极开拓海外市场等方式改善业绩情况,以推动强劲的销售增长及加强业务持久的可持续性。电子商务也是思捷环球的重点业务领域之一,集团的电子商务团队正致力于优化电子商务平台,旨在改善客户体验提高转化率,并利用TikTok及Instagram等社交媒体,以提升品牌目标消费者群体的关注度参与度,进而提高销售额和利润。 思捷环球 – ESPRIT – 起源于美国,发展成一个风靡全球、香港人家传户晓的国际服装品牌,自1993年起在香港联交所上市,迄今业务遍布全球30多个市场。其具自信和潮流触觉的美学,令ESPRIT 于八十年代成为广为人知并深受喜爱的标志性生活品牌。虽然思捷环球的业绩受宏观环境拖累,但集团依然致力开源节流,不断优化采购效率,持续提升产品设计和品质,扩大品牌的知名度和认可度,从而提升利润率。按集团于早前公布二零二三年全年业绩,毛利率录得较相应年度上升1.7个百分点的升幅上,达到42.4%。 相信透过是次自我管理程序申请,将品牌形象与经营效率保持一致、解决历史遗留的过高经营成本所带来的经营困境,并积极探索新的融资机遇,集团有信心可提高其竞争力,提升营运效率,应对市场挑战,并为日后争取更好表现奠定稳健的基础,逐步恢复ESPRIT全球认可的品牌地位。



