上海机电拟收购上海集优 利好催化构建双轮驱动发展格局

香港, 2024年5月14日 - (亚太商讯) - 2024年5月13日晚间，上海机电股份有限公司（「上海机电」或「公司」，股份代号：600835.SH）发布公告，为增强公司可持续发展能力，提升股东回报，上海机电拟以现金方式收购上海电气集团股份有限公司（「上海电气」）、上海电气香港有限公司（「电气香港」）及上海电气集团香港有限公司（「电气集团香港」）合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称「上海集优」「目标公司」）100%股权，相关股权评估值为人民币（下同）53.18亿元，最终交易价格以经国资有权部门备案确认的为准。交易完成后，上海集优将成为上海机电全资子公司。

据了解，上海集优是中国装备制造业集团上海电气旗下专业从事工业基础件及关键零部件制造和服务的大型产业集团，集研发、生产、贸易等多重优势于一体，专业为各工业市场领域提供机械零部件及整体解决方案，拥有轴承、紧固件、叶片和金属切削刀具等业务板块。各业务板块深耕细分领域，国内主要企业均已获国家、省市级「专精特新」认定，叶片和工业紧固件板块连续荣膺「国家制造业单项冠军」称号。经过多年的发展，上海集优业务布局超10国、产品远销全球70余个国家和地区，在能源、工业应用与服务、汽车、航空航天、轨道交通及铁路等行业积累了丰富的优质客户群。

全球产业链加速重塑，坚持创新驱动发展，增强产业链关键核心技术的自主可控能力，对制造业的安全稳定愈发重要。同时，数字经济的快速发展和「双碳」目标的推进，也给中国制造业提出新的发展要求。在此背景下，传统制造业正加速向自主化、高端化、智能化、绿色化转型，并创造新的发展机遇。上海机电收购上海集优，将显著提升其在工业基础件业务方面的整体业务规模和核心竞争力，积极把握制造业转型发展机遇。

本次交易，将助推上海机电进行战略升级，明确公司「专精特新」产业平台定位，进一步拓宽工业基础件、关键零部件、子系统、机电一体化产品，构建多元化产品组合，充分发挥上海机电上市公司资本平台属性以及上海集优在工业基础件及关键零部件领域的优势地位，帮助公司快速实现在当前产业链上「专精特新」业务的产品延伸，补强工业基础件业务组合，推动公司工业基础件「专精特新」产业板块向高端化、系列化、集成化方向发展，加快国产工业基础件产业升级，服务国家制造强国战略。

同时，交易事项有助于上海机电从发展稳定的电梯行业，补强至更有增长前景的服务国家战略、进口替代的新能源、航空航天、新能源汽车、机器人、医疗器械等行业的基础件配套，逐步扩大业务范围。资源整合后，上海机电将通过持续技术创「新」、延展上游「专精特新」业务线、开拓国内战略应用和海外一带一路「新」市场，实现新技术、新产品、新市场的「三新」发展，助力上海机电在保持第一产业健康稳步发展的同时，构建立足「专精特新」、产品和市场多元协同的「第二成长曲线」，形成双轮驱动的新发展格局。

此外，交易事项也有利于调整优化公司产业结构。交易完成后，上海机电将凭借较为齐全的产品种类以及较大的经营规模，成为全球最大的综合性工业基础件产业集团之一，资产质量及盈利能力将不断提升，上市公司未来发展空间将进一步打开，资本市场价值也将进一步提升，为股东创造更大回报。

数据显示，上海集优主营业务发展稳健、经营状况良好。2022年及2023年，上海集优收入分别为人民币89.80亿元及95.85亿元，归母净利润分别为3.49亿元及2.37亿元。截至2023年12月31日，上海集优资产总额达112.63亿元。

上海集优若并入上海机电，上海机电2022年度和2023年度每股收益将较合并前增长分别达到35.42%和23.47%。在收入来源方面，上海机电「专精特新」相关业务收入占比将大幅提升，从合并前2022年度及2023年度的1.94%及2.61%，大幅提升至合并后的29.00%及31.87%，业务结构得到明显优化。

上海机电表示，未来，公司将全面发挥与上海集优的整合协同效应，实现业务无缝衔接，巩固行业领先地位。在市场开拓协同方面，将聚焦双方共性下游市场，通过联合开发、提升产品整体性能，同时拓展共同客户和服务，形成一揽子综合性解决方案，提升客户粘性、提高服务价值。在科技创新协同方面，将加强双方共性技术、工艺研究，深化科技研发储备，提升数字化、智能化协同互补。在资源分配方面，将积极促进双方优质资源共享，借助上市平台结合甄选上下游战略投资机会进行资本运作等，持续提升公司工业基础件业务全球竞争力。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network