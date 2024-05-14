香港股票分析师协会组织「香港金融界前海交流团」

香港, 2024年5月13日 - (亚太商讯) - 香港股票分析师协会（「协会」或「本会」）于5月10日组织「香港金融界前海交流团」，会长邓声兴博士作为团长，带领逾20名香港金融业界人士拜访深圳前海地方金融管理局。 前海地方金融管理局副局长林少科、前海金融同业公会秘书长邓志为等接待了交流团，陪同参观了前海国际展厅、前海国际会议中心、前海石公园和前海嘉里中心「金融支持前海30条」展厅，感受前海改革发展风貌和金融创新活力。

交流团一行参观前海国际展厅 交流团一行参观前海石公园 交流团一行前海嘉里中心「金融支持前海30条」展厅

参观后，交流团与金管局领导在华海金融创新中心举行交流会。会上，林少科副局长介绍了前海开发开放、深港深度融合发展的详细情况，并就「金融支持前海30条」「创投18条」政策和前海QFLP试点工作实施情况与考察团进行交流，并表示欢迎香港金融机构深入参与粤港澳大湾区建设，不断扩展在前海的业务范围，共同推动深港两地金融合作，推动金融业协同发展、互联互通。

交流团与金管局领导进行座谈交流会

邓声兴博士发言时指出，国家对金融工作的支持、重视力度不断升高。 「国九条」的印发，从源头上提升了上市公司的质量，加强了对违法违规行为的打击力度，有助于将市场从单一的融资功能转变为投资功能；「新五条」的公布，支持香港资本市场，利好港股交投，相信对提升香港IPO市场的吸引力和港股二级市场的流动性都有很大帮助。邓会长亦提出四点建议，包括：（一）「跨境理财通」产品扩容至服务；（二）推出更多境外人民币相关的产品；（三）以香港股票分析师协会为头与前海合作，推动内地龙头企业来港上市；（四）加强两地资金联动等建议。林副局长当场对四点建议积极回应，期望双方继续加强交流，共同推动深港资本市场互利合作发展。

香港股票分析师协会会长邓声兴博士表示：「香港是连接内地与世界的重要桥梁，深圳是国家改革开放的前沿阵地，也是驱动发展的引领者；而前海是深港两地兄弟城市合作的重要平台，也是粤港澳大湾区建设的重要支点。希望未来我们协会能和前海多多沟通合作，齐齐为业界发声，为推动国家及香港经济发展出力。」

参观活动内容丰富感受震撼且强烈，座谈交流会热烈且深刻，「香港金融界前海交流团」圆满结束。下一步双方将努力推动更多深圳「20+8」战略新兴企业赴港上市，协助粤港澳大湾区建设。

关于香港股票分析师协会

香港股票分析师协会自2002年创立至今，一直为业界制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人材，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾两百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，本会理事会成员在香港特别行政区金融服务界选委会选举中拥有投票权，故在金融业界有一定代表性。本会一直聚焦本港金融发展，定期与特区政府官员会面，在不同的政策和议题中反映业界声音，并多次与财经事务局、证监会、港交所等多个机构进行交流，共同探讨香港金融界的发展前景，支持特区政府施政，促进业界发展。

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