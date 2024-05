日清食品公布2024年首季度业绩

香港, 2024年5月13日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司(「日清食品」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)今日公布截至2024年3月31日止三个月(「报告期」)之未经审核第一季度财务业绩。 报告期内,集团录得收入963.0百万港元。毛利达346.6百万港元,毛利率由2023年同期的35.2%(经重列)上升0.8个百分点至36.0%。毛利率上升主要由于原材料成本于报告期内回落所致。报告期内,公司拥有人应占溢利增加7.3%至117.9百万港元,2023年同期为109.9百万港元(经重列)。 来自香港及其他亚洲业务(包括越南及台湾市场)的收入录得348.4百万港元。中国内地业务录得收入614.6百万港元,此乃因内地消费增长动力放缓及外币换算的负面影响所致。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示:「尽管营商环境充满挑战,但行之有效的高端化和多元化策略使公司能够于新财年的第一季度保持利润增长,我们为此感到高兴。我们对长远业务营运环境保持审慎乐观的态度。同时,集团亦积极拓展海外市场,此举不但有助扩大集团的收益来源,更可令我们扩阔视野,认识不同地区的文化及消费模式,学习当地的知识和吸收经验,加强与当地消费者的互动和互信,从而让集团进一步在其他具潜力的海外市场探索更多机遇。展望未来,集团将继续采取严格的成本控制措施及提高营运效率,加强我们的竞争力。」 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)为一间在中国内地及香港知名的食品公司,主要专营优质方便面市场,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品(包括冷冻点心及冷冻面条)并销售和分销其他食品及饮料产品(包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品)。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。 日清食品被纳入5项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。 详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



话题 Press release summary



部门 金融, 食品, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network