Creation Business Consultants (创建商业顾问)在香港设立新办事处，扩大业务范围

香港, 2024年5月13日 - (亚太商讯) - 2024年5月9日 Creation Business Consultants (创建商业顾问) 提供商务、税务、合规咨询和商业咨询，是一家领先的企业服务公司。创建商业顾问高兴地宣布在香港开设了新办事处。 这一战略扩张标志着重要的里程碑，为寻求在中东建立商业存在的香港和中国客户提供了重要的机会。

香港作为历史丰富的全球金融中心，是希望拓展到新市场的企业的理想门户。 创建香港办事处的启动巩固了公司致力于为该区域及其他地区的客户提供全面支持的承诺。

“我们在香港开办办事处的决定是由该区域客户的需求不断增加以及香港作为商业目的地的重要性日益增加所驱动的,”创建商业顾问公司总经理斯科特·凯恩斯(Scott Cairns)说。 “这项扩张使我们能够通过提供本地专门知识和支持，为希望进入中东市场的企业提供无缝过渡，从而更好地为客户提供服务。

香港办事处将为希望扩展到中东的香港和中国公司提供各种服务。 这些服务包括公司组建、税务咨询以及持续业务。在香港建立办事处，创建旨在简化客户的流程，并为他们提供专家团队的咨询，对中东市场深入了解。“我们相信，我们在香港的存在不仅将使我们的客户受益，而且还将有助于当地商业界的增长和发展,”凯恩斯补充说。 “我们对这个新办事处将带来的机会感到兴奋，并期待着帮助我们的客户实现他们在中东的业务目标。

Creation Business Consultants (创建商业顾问)的战略和商业总监尼尔·威尔逊(Neil Wilson)评论了办事处的开业时间，他说:“现在是香港和中国公司充分利用阿联酋和沙特市场机遇的绝佳时机。 通过在香港建立业务，我们致力于与贸易机构和战略盟友建立更强大的伙伴关系，最终简化对香港和中国企业的支助和加强业务联系"

国际业务主管加里·海尔斯(Gary Hales)强调了香港办事处启动的重要性,他说:“这是我们不断扩大服务和向客户提供卓越服务的一部分。 香港办事处将和我们在迪拜和利雅得的中文团队共同为我们的客户提供一套全面的服务。

Creation Business Consultants (创建商业顾问)致力于为全球客户提供无与伦比的服务和支持，

使企业能够在当今蓬勃发展的全球市场中取得成功。

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关于创建企业顾问:

Creation Business Consultants (创建商业顾问) 致力于提供卓越、高价值和定制的解决方案，为全球企业提供服务。

Creation Business Consultants (创建商业顾问) 协助全球多国公司、家庭办事处、中小企业和企业家，提供商务、税务、合规咨询和管理咨询，是一家领先的中东和亚太地区企业服务公司。 凭借高技能的专业人员和以客户为中心的理念，在公司结构、公司成立、税务规划、会计和其他公司服务方面提供全面的解决方案。协助企业在阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和更广泛的海湾合作委员会区域最大限度地提高他们的业务回报。

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