来源 Avance Clinical Avance Clinical 在亚太地区进一步扩张,韩国新的临床运营 在 2024 年韩国生物技术展览会上宣布设立首尔办事处

澳大利亚阿德莱德和美国北卡罗来纳州, 2024年5月9日 - (亚太商讯) - Avance Clinical,这家屡获殊荣的澳大利亚和北美市场领先的生物技术公司CRO,将参加2024年5月8日至10日的韩国生物技术展,并将在韩国首尔正式开展新的临床运营。 在韩国生物技术展会上与团队见面 Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen表示,决定在首尔开展临床运营是因为来自美国后期生物技术公司以及需要接触该地区科学卓越和患者群体的CRO合作伙伴的需求不断增加。 Lungershausen说:“此外,我们最近在首尔向超过75家韩国生物技术和制药公司展示我们的GlobalReady药物开发解决方案后的反馈显示,确实需要一家具有全球途径的韩国临床运营。” 她说:“很明显,市场需要一家中等规模、灵活且响应迅速的CRO,拥有内部监管事务团队,以及迅速推进高质量临床项目的良好记录。这使我们成为理想的CRO合作伙伴,适合寻求接触大量患者群体的后期生物技术公司。” “新的韩国运营还为Avance Clinical的CRO合作伙伴在进行多地区或全球试验时提供了战略性存在。” 此外, Lungershausen说:“韩国生物技术公司在推进其药物开发项目时,正在利用我们在澳大利亚和美国的临床服务。” “我们在亚太地区、欧洲和美国的Avance Clinical团队为我们的生物技术客户提供世界级的质量数据和无缝的地理扩展,以加速其药物开发项目并为成功定位。” “Avance Clinical的研究数据得到了包括韩国食品医药品安全处(MFDS)和美国食品药品监督管理局(FDA)在内的所有主要监管机构的认可。此外,澳大利亚的治疗商品管理局(TGA)和FDA认可在韩国生成的数据。” 她说:“生物技术公司正在寻找一家能够快速启动、提供高质量数据的合作伙伴,这些数据能够被美国FDA和其他监管机构轻松接受。在我们内部的全球监管事务团队的支持下,我们可以自信地帮助生物技术公司应对包括FDA、EMA、MFDS和TGA提交在内的监管复杂性。” 她还说:“此外,我们的GlobalReady站点合作网络在全球拥有超过2000个高质量的站点,确保了我们生物技术客户试验的最大效率和效果。” Avance Clinical专注于加速其生物技术客户从临床前阶段到第三阶段的药物开发。 她说:“这就是我们的GlobalReady程序,我们有超过90家生物技术客户利用这一独特的、简化的多阶段和多地区过程。通过全球化战略,我们确保了每一步的效率。” 在韩国生物技术展的澳大利亚馆预约与我们的临床试验专家团队会面。 点击此处与团队预约会议 了解有关GlobalReady模型的信息。

要了解有关与Avance Clinical进行下一项研究的好处的更多信息,请联系我们。

在此请求提案https://www.avancecro.com/contact-us/ 媒体联系方式:

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com 关于Avance Clinical Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司,他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com Frost & Sullivan奖 Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。 临床前到临床一期和二期 Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策,让我们可以更经济,精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助,同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本,灵活多变,经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可,包括美国FDA以及欧洲EMA。 技术 我们使用的系统多元化并且功能丰富,有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我们的系统长期供应商。



