国美金融科技宣布拟收购游戏公司CashBox Group

香港, 2024年5月8日 - (亚太商讯) - 国美金融科技有限公司(香港联合交易所代号:628.HK,「国美金融科技」或「公司」,及其子公司,统称「集团」 ),今日宣布集团拟收购游戏开发及发行公司CashBox Group Technology (Hong Kong) Limited(简称「CashBox」)。 CashBox凭借自身强劲的技术实力以及经验丰富的开发经营团队,在海外游戏市场实现了丰硕回报。此次并购预计将实现两方公司资源与技术的有效整合,产生巨大的协同效应,促进CashBox的后续成长,以及国美金融科技战略转型计划的落实。 本次国美金融科技将从创辉资本收购国美信国际投资销售股份,国美信国际投资的唯一资产为国美信互联网科技的51.15%权益,而国美信互联网科技的唯一资产为CashBox47.7%股权;此外公司还从铭润商贸收购CashBox相当于其已发行股之3.3%的销售股份。 国美金融科技本次收购代价为2亿港元,全部以代价股份形式进行。预计收购完成后国美金融科技对CashBox的持股占比预计将达到27.7%,CashBox随后将成为国美金融科技的附属公司,其财务数据也将并入国美金融科技之集团综合财务报表。财务数据并表后,根据未经审核备考的财务资料显示,截至2023年12月31日止年度,公司收入将由收购前的人民币8220万元扩大至约3.095亿元,公司盈利将由人民币3700万元增长至约5483万元。公司总资产也将由人民币17.02亿元增长约2.7亿至人民币19.72亿元。 收购完成后,管理层预计依托CashBox庞大的用户资源,结合国美金融科技在互联网技术方面的优势,双方之间将产生巨大的协同效应。一方面,借助国美金融科技控股股东在中国市场的客户资源和人脉网络,及所运营线上平台的用户群体,国美金融科技可协助CashBox实现在中国市场的快速拓展。同时,凭借国美金融科技的上市平台及香港资本市场对数字产业的支持,公司将帮助CashBox与国际金融机构建立联系并取得更灵活的融资渠道,提供资金促进CashBox进一步发展和扩张。 于国美金融科技而言,收购项目完成后,CashBox在中国的现有及未来用户都能成为集团金融服务的C端客户或潜在C端客户,从而实现集团在C端业务的布局,拓宽收入来源。此外,国美金融科技可借助CashBox所运营游戏中的内置广告持续吸引新客户,大幅降低集团获取客户的成本并改善变现效率。最为重要的是,凭借CashBox在大数据平台、人工智慧生成内容(AIGC)等新兴领域的强大技术积累和力量,一方面将支持集团既有业务的客户数据及行为分析,改善流量质量;另一方面将支持集团探索耕耘全球娱乐行业,提供创新模式及人工智慧驱动的互动游戏,为用户带来新奇、欢乐及独特的体验。集团计划在保有既有业务的基础上,进一步推进业务的战略转型,实现业务的多元化布局,成为各地方市场领先的互联网产品、内容及服务供应商,相关转型目前已初具成效。 国美金融科技管理层表示,凭借公司多年在互金风控模型的丰富经验,2023年报中对支付公司收购事项的持续推进,以及公司多个新零售模式的革新以及合作达成,未来国美金融科技的转型将带来更多的场景、技术和产品方面的布局,并将不负市场对公司的期望,落实转型计划,实现业务多元化,为集团和股东们创造更大的效益。 关于国美金融科技有限公司 国美金融科技有限公司为香港联交所上市公司(股份代号:628)。公司以大数据、人工智能为驱动的风控服务体系,为广大客户提供优质的综合金融服务,同时借助于公司互联网方面的优势积极推动数字化和智慧化领域的拓展。



