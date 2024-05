Wednesday, 8 May 2024, 14:05 HKT/SGT Share: 以数智化殡葬直面变化与挑战 福寿园国际集团组团参加2024AFE亚洲殡仪及墓园博览暨会议

香港, 2024年5月8日 - (亚太商讯) - 2024年5月7-9日,福寿园国际集团执行董事兼总裁王计生率福寿园参会参展团前往香港,参加在香港会议展览中心举办的2024AFE亚洲殡仪及墓园博览暨会议。开幕典礼上,中国殡葬协会副会长、福寿园集团总裁王计生与AFE主办单位香港美纵展览行政总裁老旭华、AFE大使William Wappner、美国殡仪总监协会行政总监Christine Pepper、澳大利亚公墓及火化协会执行董事Steve Nobbs、蒙古国殡葬协会主席IDERMAA GARAVSUREN、台湾中华殡葬礼仪协会理事长吴丽芬等嘉宾共同剪彩启幕。 AFE亚洲殡仪及墓园博览暨会议是亚太地区最具影响力的殡葬业综合性国际会议与博览会之一,自2008年创办以来,以香港为纽带,凭借前瞻性的视野和思维,为东西方殡葬行业和企业搭建交流与合作的平台,展现了亚洲和全球殡葬服务领域的发展前景和潜力,更引领着业界的新方向、新路径。今年,AFE以“Reunite, Fight Back”为主题,重点关注如何在动态的市场环境下提高殡葬产品与服务质量,来自中国、美国、欧洲的殡葬同业带来了最新的产品设备和技术服务。同时,三天的国际会议则涵盖了科技、绿色在殡葬产业中实践运用。 2014年福寿园集团首次在AFE亚洲殡仪及墓园博览中设置展位,迄今已连续多年登台并支持博览会,向全球殡葬界同行展示“中国领先的殡葬与生命科技服务提供商”的理念与经验。今年时值集团成立30周年,本次参展更以特装展位从“福寿元”4.0战略、职业教育、环保设备、生前事业、规划设计五大方面凸显综合实力和企业未来方向。 福寿园集团2013年底在港上市,一直受到国内外资本市场的广泛关注。在参与展示外,集团总裁王计生还受邀出席AFE国际会议,为首日会议做专题演讲《现代科技与殡葬》。近年来,随着科技的发展和数字化技术的延展普及,科技殡葬已成为推动殡葬服务发展的重要力量。王计生总裁通过逾30年的行业经验和深邃的哲学思辨,对中国殡葬业的底层逻辑、未来趋势、变化转型以及探索实践做了理念分析与产业分享,并阐述了福寿园的科技战略,将积极拥抱变化并主动适应,开拓殡葬数字化生命服务新维度,通过从物理空间走向精神世界的“福寿元”,把“记号”做美、“记载”做厚、“纪念”做长。 同时,福寿园集团率团参展也意在通过博览会丰富而紧凑的议程,加深与国内外同业交流互动、寻找机遇,学习前沿理论、探索创新设计、考察创意产品,以期提高专业水平,加速科技成果转化,迎接科技发展对行业带来的新挑战和新机遇。 此外,本次AFE将在国际会议环节特设“礼济全球论坛”,由福寿园国际集团旗下礼济学院主办,以切合行业未来发展要义的“科技殡葬发展趋势”为主题,邀约来自美国、澳大利亚、新加坡、玻利维亚、乌干达等国际殡葬领袖企业共同探讨互联网及AI技术,对殡葬需求升级与产品服务转型而产生的影响、痛点、应对与反思。礼济全球论坛做为AFE首次设置的以机构冠名的分论坛,彰显了福寿园在全球视野下推进殡葬业体系化、学理化的尝试。



