Capital.com的客户交易量在2023年超过了1万亿美元



塞浦路斯利马索尔, 2024年5月8日 - (亚太商讯) - Capital.com，这家高增长的全球交易平台和金融科技集团，今天宣布，2023年总客户交易量超过了1.2万亿美元。这较去年增长了53%，标志着自2016年成立以来，客户交易量首次突破1万亿美元大关。这一成就表明了Capital.com在整个市场面临不确定性的情况下仍能保持韧性和创业精神。 为了确认这一强劲而持续的增长轨迹，Capital.com连续第三年在2023年德勤科技快速50强排行榜上获得了备受追捧的榜首。德勤科技快速50计划表彰和认可总部设在中东或塞浦路斯的增长最快的科技公司。Capital.com在50个提名者中以4011%的前所未有的收入增长率荣登排行榜榜首，成为增长最快的科技公司。 在谈到获奖时，Capital.com集团首席财务官Ariel Segev表示： "连续第三年被评为DME快速50中增长最快的科技公司，这是一项巨大的荣誉。这个奖项证明了我们作为一家高增长的金融科技公司的坚韧和韧性，我们非常幸运能够将总部设在塞浦路斯这样一个充满活力和蓬勃发展的科技中心。塞浦路斯拥有有利的商业生态系统、丰富的人才储备和促进业务发展的立法环境，是像我们这样的科技初创企业实现增长战略的理想司法管辖区。" 这一行业荣誉与Capital.com平台最近报告的增长相吻合。在2024年第一季度，该平台的全球总交易量达到了3370亿美元。同期，平台上活跃交易者的数量比上一季度增长了17%。绝大多数交易量来自中东客户，其次是德国、意大利和荷兰客户。 在2024年第一季度，该平台上按交易量排名最高的两个市场是指数和大宗商品。超过79%的总交易量流入了与指数相关的市场，特别是美国科技100指数（纳斯达克100）、美国30指数、德国40指数和美国500指数。 Daniela Hathorn，Capital.com的高级市场分析师，表示： “半导体行业的热潮延续至2024年第一季度，这有助于提振科技股和纳斯达克证券交易所上市的美国科技公司。在第一季度，交易者也改变了他们的心态，开始欢迎美国经济数据的韧性，摆脱了主导了2023年大部分时间的“好数据是坏消息”的说法。这使得股票能够创下新高，即使这意味着美联储不太可能开始降息。” 与此同时，商品市场的交易量占总交易量的58%，使其成为Capital.com平台上按交易量排名第二高的市场。交易量主要集中在黄金和原油。 Hathorn补充说：“在大部分季度内，风险偏好都很强烈，是股市上涨的关键驱动因素。尽管如此，地缘政治紧张局势的升级导致投资者分散投资组合，引发了黄金在年初的前三个月上涨了超过10%，因为避险需求增加。与此同时，针对俄罗斯炼油厂的持续袭击以及来自中东冲突的紧缩供应的担忧推高了油价。” 请点击此处了解更多关于Capital.com在第三届德勤科技快速50计划的排名情况。 媒体联系

Capital.com公关

Shamillia.sivathambu@capital.com

+44 7900 016 469 关于Capital.com Capital.com是一家高增长的金融科技公司，通过简单而创新的在线交易平台赋能人们参与金融市场。该平台于2016年推出，其直观且屡获殊荣的网页和应用程序平台使投资者能够交易成千上万的世界知名市场。为了帮助投资者以信心交易，该平台配备了强大的风险管理控制、透明的定价以及广泛的教育内容，支持客户在投资之旅中取得成功。 Capital.com拥有全球网络，在包括伦敦、迪拜、华沙、维尔纽斯、索菲亚、利马索尔和墨尔本等领先的商业和金融中心设有办事处。Capital Com (UK) Limited在英国金融行为监管局（FCA）注册编号为793714，获得授权和监管。Capital Com SV Investments Limited在塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）注册编号为319/17，获得授权和监管。Capital Com Australia Pty Ltd在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册编号为513393，获得授权和监管。Capital Com Online Investments Ltd是巴哈马联邦注册的公司，并获得巴哈马证券委员会授权，证券业务许可编号为SIA-F245。Capital Com Mena Securities Trading LLC在阿拉伯联合酋长国证券和商品权威（SCA）注册编号为20200000176，获得授权和监管。 要了解更多信息，请访问：www.capital.com 此新闻稿仅供媒体使用。不针对个人投资者，不包含个人建议或推荐。 免责声明： 差价合约（Spread bets）和/或差价合约（CFDs）是复杂的工具，由于杠杆作用，可能会迅速亏损资金。在与该提供商交易差价合约（Spread bets）和/或差价合约（CFDs）时，80.84%的零售投资者账户亏损。您应考虑是否了解差价合约（Spread bets）和/或差价合约（CFDs）的运作方式以及是否能承担可能亏损资金的高风险。专业客户可能会亏损超过其存款。所有交易都涉及风险。 注册在Capital Com（英国）有限公司的零售客户不可交易加密衍生品。差价合约仅供英国客户使用。 通过股票交易账户购买的股票和ETF的价值可能会上升也可能会下跌，这意味着可能获得的资金少于最初投入的资金。过去的业绩不代表未来的结果。 Capital Com (UK) Limited ("CCUK")在英格兰和威尔士注册，公司注册号为10506220。CCUK受英国金融行为监管局（FCA）监管，注册号为793714。Capital Com SV Investments Limited ("CCSV")在塞浦路斯注册，公司注册号为354252。CCSV受塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）监管，许可证号为319/17。Capital Com Australia Pty Ltd受澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管，AFSL编号为513393。Capital Com Online Investments Ltd是巴哈马联邦注册的有限责任公司，公司注册号为209236B，获得巴哈马证券委员会（"SCB"）颁发的SIA-F245许可证，被授权从事证券业务。Capital Com Mena Securities Trading LLC受阿拉伯联合酋长国证券和商品权威（SCA）监管，许可证号为20200000176。 Capital.com是一家仅提供执行的经纪平台，Capital.com网站提供的内容仅供信息目的，并不被视为出售产品或证券的要约或邀约。对提供的信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证。 提供的信息不构成投资建议，也不考虑任何投资者的个人财务状况或目标。任何可能提供的涉及过去业绩的信息都不是未来结果或绩效的可靠指标。 在法律允许的范围内，Capital.com（或任何关联公司或员工）对因使用提供的信息而导致的任何损失概不负责。任何根据该信息行事的人完全自担风险。 任何可能被解释为"投资研究"的信息未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求准备，因此被视为营销沟通。 资料来源: Capital.com



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

