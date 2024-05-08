点燃新质生产力“火花”　诺奖得主英雄论道中新广州知识城



香港, 2024年5月8日 - (亚太商讯) - （通讯员 林文慧）4月30日，首届“诺贝尔英雄论道中新广州知识城”活动在广州黄埔举办。三位诺奖得主及三位特邀嘉宾以中新广州知识城交流为背景，探讨新质生产力如何推动人类发展。本次系列大会为期三天，主要以线下形式进行，预计总参会人数约为350人。 据悉，本次大会将为有意与中新广州知识城合作的诺奖得主提供科技合作的落地方案，积极为粤港澳大湾区的产业与经济发展引入国际顶尖智力资源，助力中新广州知识城打造成“知识创新高地、国际人才自由港、湾区创新策源地、开放合作示范区。” 共话科技未来 全球顶尖科学家高峰论道 活动现场，三位诺贝尔奖得主展开了高峰对话，他们分别是2006年诺贝尔物理学奖得主乔治·斯穆特、2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特、2016年诺贝尔化学奖得主詹姆斯·弗雷泽·斯托达特。同时，诺贝尔奖得主摄影肖像艺术家彼得·巴德、林道大会基金会董事总经理尼古拉斯·特纳、林道大会列支敦士登大使奥蕾莉亚·弗里克博士作为特别嘉宾出席了活动。 六位嘉宾围绕“科技的发展与人类的未来”，立足于中新广州知识城，与林道大会代表和与会者从不同领域出发，深入探讨科技进步对人类社会的深远影响，探讨了人工智能能否预测未来、科技发展如何助力区域高质量发展、人工机器分子和人工智能对科技发展的影响。 本次系列活动还结合论坛+研讨会+对话交流的形式，让科学家、科创企业家、科技新秀及青年学者进行面对面交流和对话。分别在三天内开展了诺奖得主走进校园，与青年学生分享他们获得诺贝尔奖的故事，并与他们进行对话交流活动；诺奖得主走进知识城，与企业闭门交流；以及2024诺贝尔英雄论道中新广州知识城盛会暨晚宴活动。 据悉，“诺贝尔英雄论道中新广州知识城”致力于成为大湾区乃至全国最具影响力的年度科学界盛事，计划此后将每年举办一届。每届活动除了邀请多位诺贝尔奖得主参会与企业交流互动外，大会也将邀请院士专家、广东省科研院所、林道大会青年会友与诺贝尔奖得主参与交流研讨，讨论粤港澳大湾区的科技人才培养及前景。大会将着力促进诺贝尔奖得主、国内科学界专家学者、行业企业家及青年学者的互动，激发更多创新概念，从科学家、科研机构、企业、高等院校等不同视角和维度出发，搭建最具国际影响力的科学研究及交流互动平台。 共创发展成效 打造开放创新国际交流平台 4月29日，位于中新智慧园知识城国际科技中心的诺奖群英肖像馆举行了隆重的揭幕仪式，该肖像馆由诺贝尔奖得主肖像摄影艺术家彼得·巴德创作。 肖像馆内陈列着49位诺奖得主的个人摄影像，在展现的摄影肖像中，他们或在对话，或在工作，或在面对镜头进行沉思，细节显现出摄影师对图像的构图和对人物的感情色彩。据彼得·巴德介绍，他从20多岁就开始摄影诺奖得主的照片，每一张照片背后对他而言都有故事。“当我环游世界拍摄肖像时，正处在美国和欧洲的失业率相当高的时期。而同时当时对科学家、医生、化学家和物理学家的需求很大，因为很多学生没有完成学业。史密森尼博物馆和德意志博物馆有一个合资项目，他们想通过诺贝尔奖的展览，再次激励年轻一代对科学的追求。就这样，我开始了我的摄影生涯。”彼得·巴德表示。 “肖像馆只是一个开始，我们旨在通过诺奖得主，建设一个国际交流平台，进而连接全世界的科学家。”林道诺贝尔奖得主大会粤港澳大湾区大使、广州科奖星城投资发展有限公司董事长王万宝介绍道，广州中新知识城是一个国际科学和科技的交流平台，它是我们进行科技交流的桥梁。 诺贝尔化学奖得主、中国科学院外籍院士阿龙·切哈诺沃也参加了29号的肖像馆揭幕仪式，他对黄埔不吝赞美，他表示作为曾多次来访中国的老朋友，他对这里的一切变化都感到无比震惊。阿龙·切哈诺沃回忆道：“我十年前看到黄埔的照片时，这里还是一片空旷。但当我今天亲自来到这片土地，我被眼前的景象所震撼：各种各样的高楼大厦、创业公司都在此矗立，这里的变化简直可以用翻天覆地来形容。” 共谋产业发展 打造知识城广州活力创新轴“北极点” 活动现场，science.now知识城办公室正式揭牌。据悉，这是一个科学社交网络平台，供全球的研究人员和科学家就关键问题进行合作。该平台得到了来自诺贝尔奖、图灵奖、阿贝尔奖和菲尔茨奖得主的支持和认可。实际上，该平台早在2019年，在广东－新加坡合作理事会会议上，林道大会、知识城合资公司、科奖城控股有限公司就已与Science.now GmbH签署了合作意向书，四方旨在依托中新合作以及科奖城控股有限公司的资源渠道，引进Science.now等组织资源，汇聚全球科学巨人在广州开展一系列国际科技人才合作项目，旨在助力打造知识城成为“全球顶尖科学家的创新基地，中外青年科学家的发展摇篮。” 据悉，在2019年，中新广州知识城为回应中新双方“继续提升共建水平，拓展在科技创新、高端制造业、智慧财产权保护和人才培养等领域合作”，发展知识城成为国家知识中心、汇聚全球顶尖科学家及科技界智库资源，中新广州知识城投资开发有限公司通过中新双方的资源分享与协作，开始与林道诺贝尔奖得主大会（Lindau Nobel Laureate Meetings）沟通合作意向。 2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特在被问到此次来访知识城的感受时，教授形容这是一座“令人印象深刻的知识城市”，并对广州的自然景观表示非常欣赏。他特别提到，这里的建筑之美、开阔的土地以及专注于知识的氛围，都给他留下了深刻的印象。 中新广州知识城是中国与新加坡国家级双边合作项目。在国务院批复的《中新广州知识城总体发展规划（2020—2035年）》中，明确了知识城的战略定位，作为“知识创造新高地、国际人才自由港、湾区创新策源地、开放合作示范区”。未来，知识城将努力打造具有全球影响力的国家知识中心、粤港澳大湾区高质量发展的重要引擎。在广州城市发展战略规划中，中新广州知识城也被赋予打造广州活力创新轴“北极点”的使命。中新广州知识城投资开发有限公司（简称“知识城合资公司”）作为中新战略合作的执行者和重要载体平台，旨在响应中新双方“继续提升共建水平，拓展在科技创新、高端制造业、智慧财产权保护和人才培养等领域合作”的共识，通过中新双方的资源分享与协作，与林道诺贝尔奖得主大会（Lindau Nobel Laureate Meetings）达成合作，汇聚全球顶尖科学家及科技界智库资源，开展一系列国际科技人才合作项目，本次“诺贝尔英雄论道中新知识城”活动便是其中一系列重点活动之一。



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