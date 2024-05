义合控股(1662.HK)旗下附属公司APEL于日内瓦国际发明展勇夺三奖

香港, 2024年5月6日 - (亚太商讯) - Absolute Pure EnviroSci Limited(“APEL”)在母公司,上市公司—义合控股有限公司(股份代号:1662.HK)丰富的资源支持下取得了良好的发展。公司团队展现出了出色的创新和开创性的研究成果,并迅速获得了国际认可。APEL在第49届日内瓦国际发明展上表现出色,他们参展的三个科研作品分别获得了两个金奖和一个铜奖,获奖率达到百分之百。该发明展是全球规模最大的创新发明展览之一,为发明者和研究人员提供展示研究成果和新产品的独特机会。第49届日内瓦国际发明展于四月在瑞士日内瓦举行,展出了来自38个国家和地区的超过1000个发明。所有奖项由国际专家评审团选出。 骄人成绩谁与争峰,展现创新科技领先地位 APEL凭借其出色的科技创新能力,针对全球迫切问题提出创新解决方案,为香港、内地甚至全球做出了重大贡献。APEL在第49届日内瓦国际发明展上获得众多奖项,包括; 金奖 - 低碳多功能硅微囊技术 这项技术为人类社会带来革命性的改变,以硅微囊去改变产品的大小和结构,极大地减少产品生命周期中所产生的浪费和碳排放,从而为人类生活提供一款可持续和低碳的替代品。此技术能压缩不同的成分于硅微囊,并透过接触水媒介进行智能释放,提升产品的使用周期和效果,而压缩于硅微囊后的产品还相应地减少超过80%的体积及重量,极大地降低制造、运输、包装和存仓需求,减低超过90%的碳排放。此技术巳发展到应用在包括人类和宠物中的日常护理,消毒及清洁产品,期望在未来能够发展到化妆品,医药以及食品产业,在不同领域提供更多低碳的替代品。 金奖 - 应用于消毒和除臭的光疗设备 这项光疗技术利用编程的特定波长光谱,透过非同步间歇(AI)照明系统供电,能广泛安装在不同的设备上,比市场上的光疗设备更具流动性,并比较传统紫外线更安全,有效和迅速杀灭微生物包括细菌,孢子及病毒,更能有效杀灭多重抗药性微生物。此技术率先应用在家用扫地机器人及安装于手提多用途设备用于医疗方面包括消毒病房不同的表面和用品。而近日更取得突破,发展其用于宠物皮肤和毛发护理的产品,能迅速杀灭寄生于宠物皮肤和毛发上的微生物及赋予毛发光泽并驱赶害虫,除了为宠物的毛发和皮肤进行消毒及除臭,同时驱赶咬人昆虫,能促进皮肤健康和毛发光泽。 铜奖 - 安全及环保的多层次纳米抗菌和驱虫配方产品 该产品利用先进的功能性聚合物纳米组装技术,创造出具有抗菌外壳的微胶囊,并能储存安全的驱虫配方,透过控制释放机制,实现长期消毒表面微生物和驱虫效果。它能够在接触时有效消除病毒和微生物,同时通过其“接触杀菌”和“抗黏附”特性防止被吸附。其持久有效、安全及环保的特性,以及与日常产品兼容的特点,使其在市场上获得了广泛的关注和认可。 以开创性研究就迫切的全球问题提出创新解决方案 今年一月,香港科技大学与Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)共同建立联合实验室,致力于开发创新的健康和环境技术,并将研究成果转化为实用产品,当中包括一种高效持久的环保防虫喷雾,能驱除床虱并灭活高达99.9%的高传染性病毒、细菌和难以杀灭的孢子;此外,还开发了人造类器官(artificial organoids)用于测量环境污染对人类健康构成的风险,为香港以至大湾区建立健康监测系统并提供重要的数据支持。 今年三月,APEL 更落户香港科学园并启用其生物医药科技创新及转化商业实验室,当日出席的嘉宾包括创新科技及工业局副局长张曼莉女士及香港科技园公司转化研发所高级总监刘思雅博士等。当中张曼莉女士更表示要发展创科,推动上游科研成果转化为产品是重要的一环。APEL在这方面研发累积非常成功,而特区政府将积极拓展生命健康科技基础研究,并致力推动上游研发成果转化为产品。特区政府将善用在“一国两制”下,拥有“背靠祖国、联通世界”的独特优势,透过设立生命健康研发院、“生命健康创新科研中心InnoLifeHealthtech Hub”等举措,助力香港科研转化和生命健康科技产业的进一步发展。 于获得第49届日内瓦国际发明展三个奖项后,APEL主席钟伟强博士表示:“APEL作为本港创科旗舰企业之一,在国家乃至世界市场上发展迅速,并落户香港科学园启用生物医药科技创新及转化商业实验室。今天很高兴我们得到国际科研机构的认可,于日内瓦国际发明展上取得佳绩。产学研的成功离不开优秀的科研技术,更加需要商界的投入,而APEL正正具备以上成功的因素。未来,公司将持续透过促进科研成果落地化,将创新理念转化为市场产品和方案,助力驱动本港和全球创科成就,回馈社会。” 香港科技大学化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部杨经伦教授表示:“APEL于日内瓦国际发明展上取得骄人成绩。APEL与香港科技大学建立长期的合作伙伴关系,旨在将研究成果转化为在健康、环境和可持续发展领域的商业产品,并对香港市民的生活和福祉产生正面的影响。” 成功研发创新技术,有效大幅降低沼气主要成分 进一步了解,透过APEL与香港科技大学的合作下,杨教授领导的研究团队的创新研发成果,更显非凡。其中,他们用于抑制恶臭,包括硫化氢(Hydrogen Sulfide),产生的研究近年更获广大关注,造福人类。硫化氢通常出现在沙井、粪渠或污水渠中,是沼气的主要成分之一。硫化氢在低浓度时具有明显的恶臭,而在浓度上升时人类无法明显察觉,令危险性大大提高。人类一旦吸入高浓度的硫化氢,将会抑制呼吸最终导致死亡。近日,香港发生的一些工业意外正是因工人在沙井中吸入硫化氢而导致晕倒,最终导致严重伤亡。 而有见于近年的安全问题,APEL 期望为社会带来更安全的环境的目标下积极搜罗有关创新技术的发展,并支持和转化杨教授的研究团队所成功研发的一种创新技术。此技术能透过杀灭产生恶臭的微生物,有效降低99%的硫化氢浓度,使沙井工人能安全地进行渠务工作。同时,在经过了长年与不同机构合作的实践验证,在应用此技术后更能有效控制渠务和冲厕系统的气味和细菌,为人类社会提供一个安全和健康的环境。杨教授亦凭这项技术于2022年日内瓦国际发明展夺得银奖,突显了科技对人类生命安全的重要性。可见未来,APEL将持续与香港科技大学合作,开发更多科技,改善人类的生活质素。 高质科研成果商业化,宠物界“爱宠三宝”本月正式进军市场 商业化是科研成功的重要阶段。APEL旗下品牌GERMAGIC™ PET将于5月10日至12日(周五至周日)与香港最大兽医集团和遍布港九新界以及新加坡的Pet Space Group一同参加第11届“优质宠物用品展2024”,展位位于香港湾仔会展三号展厅G01。GERMAGIC™ PET将隆重推出被比喻为宠物界“爱宠三宝”的产品,即是除臭宝、止痒宝、神仙水修护宝,应用了GERMAGIC™ “微胶囊”缓释技术和分子、材料全天然,长效人宠抗菌产品系列不仅对宠物友善、还能有效杀灭多种细菌、病毒和恶菌、长效功能长达28天。GERMAGIC™ PET产品已获得QPP认证,QPP是由IBH宠物行业发展常务委员会主导、Pet Space Group提供兽医专业支持、SGS担任计划秘书并提供检测认证服务的保障计划。现场还将提供各项独家优惠和免费兽医咨询,全方位支持和守护宠物健康。新产品已于本月在香港和澳门开始销售,可在香港最大的电商平台HKTVmall、香港大型家居零售店Pricerite以及各大药房购买。此外,GERMAGIC™ PET计划于6月中旬进军中国市场,并与更多创新业务合作伙伴展开合作。 APEL与行业领导者建立合作关系,涵盖生物科研、健康科技、宠物医疗诊所、国际认证和新材料等不同领域,通过促进科研成果的落地化,将创新理念转化为市场产品和方案,抓住全球生物科技市场持续蓬勃发展的机遇。根据Grandview Research的数据显示1,2023年全球生物科技市场规模达到1.55万亿美元,预计在未来几年以13.96%的年复合增长率(CAGR)持续增长至3.88万亿美元。这表明生物科技行业正在迎来黄金时代,而APEL作为其中的重要参与者,将通过商业化科研成果,积极推动本地和全球生物医药科技的发展。 关于APEL Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)为香港联合交易所主板上市公司—义合控股有限公司(股份代号:1662.HK)的间接非全资附属公司,以改善生活品质及居住环境为使命,主要从事特种生化及生物医药产品的分销、研究及开发业务。APEL期待与有志协助香港绿色产业发展的研究人员合作,共同为香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和作出贡献,并推动香港的再工业化以达致长期繁荣。 备注: 1 数据来源:https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biotechnology-market 传媒如有查询,请联络: 庾婉华 罗思正 电话:+852 9500 4443 电话:+852 9326 1113 电邮:avy.yu@ajacapital.com.hk 电邮:eudice.law@ajacapital.com.hk



